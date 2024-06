Los destacó a GRUPO33 el presidente del Mercado Central de Misiones, Fernando Toledo. Habló en vivo por Radio 33 en el programa “Encendidos” que se emite por la 97.3 Posadas y 102.3 Iguazú dúplex, conducido por el periodista Alberto Iwanczuk. Analizó la reunión de trabajo mantenida con el gobernador Hugo Passalacqua. Hizo un análisis del #30M de la Legislatura. Y el panorama de Misiones político en el contexto nacional. Estuvo con la escuelita de fútbol infantil en Itaembé Guazú junto al vicegobernador Lucas Spinelli.

“Tuvimos una reunión con el gobernador en la Residencia, hablamos sobre la gestión y el contexto político que estamos viviendo y de algunos proyectos que tenemos para este año en el Mercado Central como la instalación de una cámara de frío que es un anhelo para los productores misioneros, la vamos a llevar adelante.”, precisó Toledo

«Esta iniciativa permitirá que los productores mantengan sus productos frescos en la cámara de frio sin riesgos a que se dañen y producir mejor para su negocio. Produce un valor agregado», dijo.

En varias ocasiones el productor misionero diversifica su producción y no produce productos frutos u hortalizas porque no tiene un lugar para guardar, entonces de esta manera podrán optimizar su producción y guardar su mercadería y que no se les dañe.

Toledo indicó que “tenemos un gobernador que camina la provincia, camina las chacras, tiene cercanía con el productor y hay una sinergia con toda la producción y el Mercado Central es un eslabón muy importante en toda la cadena productiva porque es donde culmina todo y en donde pueden vender sus productos “, destacó.

Asimismo, el funcionario remarcó el ambiente cordial y de trabajo que hay dentro del Mercado Central de Misiones. «Tiene que ver con un esfuerzo mancomunado con todos, productores, operadores y estibadores que trabajamos en conjunto como una gran familia del MCM, siempre con cercanía y diálogo que es una premisa que nos baja el Ingeniero Carlos Rovira nuestro conductor, de estar cerca y con diálogo con los sectores y desde ahí construimos un nuevo desafío. Hay mucho más productores ingresando al MCM y pueden vender su producto a mejor precio y mejores negocios”.

Asimismo, sobre la marcha de #30M en apoyo a la gestión en la Legislatura recientemente, opinó que “la gente se expresó hay mucha gente que apoya este gobierno con matriz productiva de estar cerca, de trabajar juntos, fue un día lindo donde la militancia y la gente estuvo cerca de los dirigentes y algo importante y lo que hacemos política nos gusta estar cerca de la gente. La provincia hace un esfuerzo enorme, trabajamos fuente para pasar este momento de crisis que Misiones no escapa, pero somos una provincia ordenada en lo económico y social y vamos a salir adelante. Hacemos un esfuerzo para que todos los misioneros puedan vivir mejor y es una provincia que tiene una recirculación económica, pero sobre todas las cosas con paz, cercanía y diálogo», ejemplificó Toledo

Sobre la conformación de un nuevo Bloque en Diputados Nación, Misiones pasó a integrar un bloque mayoritario para consolidar un espacio político en pos de los intereses de la Provincia. “La construcción política que tenemos en Misiones tiene que ver con eso, con ampliar espacios, ampliar todos los pensamientos y desde ahí comenzar a construir La Paz social y la Argentina que todos queremos», destacó

Recientemente, Toledo y el vice gobernador Lucas Spinelli estuvieron en la escuelita de fútbol infantil del Mercado Central en Itaembé Guazú. «Tenemos pensado en otros barrios implementarla, por le momento es la primera pero es un gran logro para los chicos y nosotros. El vice pudo saludar a la gente, vecinos, comisión vecinal y saber algunas necesidades del barrio también», finalizó el funcionario.

