El Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF) anunció los proyectos que participarán en su cuarta edición, que se realizará del 18 al 20 de noviembre en la ciudad de Puerto Iguazú. En total, se han seleccionado 17 propuestas destacadas por los comités de selección de cada país involucrado.

Este evento es co-organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Instituto Estadual de Cinema de Rio Grande do Sul (IECINE), con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) como invitada especial por segundo año consecutivo.

Proyectos seleccionados



· Argentina

SEED

Dirección: Fernando Maldonado – Producción: Leandro Vital

BLACKOUT

Dirección: Guillermo Rovira – Producción: Axel Monsú

RUTA IBEJI

Dirección: Lucas Palacios – Producción: Sandra Grossi

LA FORMA DE LAS REGLAS

Dirección: Guadalupe Acevedo – Producción: Recio Lula

EL PARAÍSO

Dirección: Guillermina Chiariglione – Producción: Luciano Pensa y Fremdina Bianco

· Brasil

IRMÃS DE SANGUE

Dirección: Julia Ferreira – Producción: Eliton Oliveira y Natasha Murphy

A ÚLTIMA PRAIA DO BRASIL

Dirección: Boca Migotto – Producción: Beto Rodrigues, Fernanda Etzberger, BocMigotto y Juan Quintáns

CAÇA

Dirección: Gabriela Poester – Producción: Henrique Lahude

PARADEIRO

Dirección: Gilson Vargas – Producción: Mariana Mignot Schuster

MÁFIA DO CROCHÊ

Dirección: Juliano De Paula – Producción: Desirée Portela

· Paraguay

EL CRUCE

Dirección: Ana García Blaya – Producción: Pilar Ortiz, Coral Gabaglio y Fran Villalba

ESCAPE DEL PARAGUAY

Dirección: María Victoria Andino – Producción: Claudio Servin y María Eugenia Lombardi

EL REY DEL AIRE

Dirección: Elian Guerin y Mathias Maciel – Producción: Osvaldo Ortiz

FIEBRE

Dirección: Diana Kuzeluk y Carolina Kuzeluk – Producción: Sady Barrios

Y QUIÉN RECUERDA A LAS TRAIDORAS?

Dirección y Producción: Arturo Maciel

· Uruguay

CARNE

Dirección: Tomás Marichal Urbán – Producción: Nicolás Bottero

CAZA Y PESCA

Dirección: Guillermo Carbonell – Producción: Pablo Fernández Crosa y Pedro Lafferranderie

Después de haber sido anfitriona del MAEF en su primera edición de 2019 en Posadas, Misiones se prepara nuevamente para recibir a destacados profesionales del sector. El programa de este año incluirá mesas de vinculación y negocios (one to one), rondas de pitching de proyectos, paneles y charlas, así como el lanzamiento de la Comisión de Filmaciones de Misiones. También se llevarán a cabo reuniones paralelas, incluyendo la creación de la Comisión de Filmaciones de la Triple Frontera y un laboratorio de coproducción.

El Mercado Audiovisual Entre Fronteras busca ser un punto de encuentro del sector audiovisual de la región, con el fin de impulsar la internacionalización de los contenidos audiovisuales y transmedia. En un ambiente que promueve el acercamiento e intercambios entre los participantes, esta cuarta edición vinculará nuevamente a los productores y players regionales e internacionales, para que puedan concretar ideas y generar nuevas oportunidades de negocio.