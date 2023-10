Desde sus redes sociales, la modelo publicó un descargo donde explicó por qué viajó en yate con el exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires

“Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive sola allá”, aseguró Clerici en la madrugada de este domingo. Poco tiempo antes, Insaurralde había presentado su renuncia al gobernador de Buenos Aires. “Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”,justificó.

Luego, se refirió a los costosos accesorios que mostró en sus redes sociales, y que también causaron un escándalo ya que se especuló con que habían sido regalos de Martín. “Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan!”, detalló. Y cerró sin filtros: “Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.

Separado hace dos meses de la modelo y presentadora de televisión Jésica Cirio, que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija, Insaurralde se mostró de este modo en una nueva relación y en un viaje de placer por Europa en plena campaña electoral en la Argentina. Desde el año 2021, el político se desempeñaba como jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires. Previamente, y desde 2014, fue Intendente de la localidad de Lomas de Zamora.



La modelo fotografió el paisaje pero también todos los detalles del interior de la embarcación de lujo en la cual la pareja estaría recorriendo las costas mediterráneas y en varias de esas instantáneas arrobó a Martín Insaurralde. En el año 2017, Clerici decía sobre los políticos algo que hoy adquiere más sentido: "A mí me atraen, obviamente, pero hay algunos que se manejan bien y otros no. Me gusta la forma que tienen de ser, la forma de ser de ellos está buena, es como que son muy seguros, son muy encaradores".

Sofía tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y no es el primer revuelo mediático que genera. En 2020 fue protagonista de un escándalo en pleno barrio de Palermo, tras pelearse con una ex pareja. Según indicaron fuentes policiales a Teleshow en ese entonces, el hecho ocurrió cuando algunos vecinos se comunicaron con el 911 para denunciar a una mujer que estaba a los gritos en la calle Juan Mora al 2900. Inmediatamente, personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad se dirigió hasta el lugar, donde constataron que se trataba de la conocida modelo y diseñadora, quien argumentó que estaba en el lugar porque su ex pareja no quería devolverle algunas de sus pertenencias.

Sofía saltó a la fama en el 2012 en Animales sueltos, cuando el programa era conducido por Alejandro Fantino. Luego protagonizó en varias oportunidades la portada de la revista Playboy y fue elegida por varias marcas para posar sus marcas de lencería. En plena efervescencia mediática, se paseó por diferentes programas de televisión y acompañó al músico y conductor Joe Fernández en el video de su tema "Suerte".

En 2015 fue elegida por Romeo Santos para protagonizar el clip de su tema “Propuesta indecente”. “Estaba muy nerviosa. En un momento del video, nos vamos abajo de las sábanas y debo confesar que pasó algo. Hubo muchos besos de lengua, la verdad es que me enamoró… En vez de hacer movimientos raros a propósito como hicieron en Viña del Mar, nos tapábamos y nos dábamos besitos”, contó en su momento en el ciclo Informadísimos.

Poco tiempo después la modelo reconoció que tenía varios amigos en la política y hasta dijo que muchos la llamaban para invitarla a salir. “Una tiene códigos y obviamente no va a andar contando, excepto cuando es obvio y no se cuidan, y tiene que salir una a poner la cara, pero son muy encaradores los tipos de la política, te buscan, te llaman al toque”, dijo en Animales sueltos a mediados de 2017.