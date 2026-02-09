A pesar de ser una de las enfermedades neurológicas más frecuentes junto con las cefaleas, la epilepsia sigue cargando con un fuerte estigma social que afecta la vida cotidiana de quienes la padecen, limitando oportunidades laborales, interacciones sociales y la plena inclusión en la comunidad.



El rol del Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga” y su Servicio de Neurología en Misiones se ha convertido en un referente para la atención de pacientes con Epilepsia y otras patologías del sistema nervioso central.



El Dr. Cristian Hardaman, neurólogo del servicio, destaca que la epilepsia es una causa frecuente de consulta tras las cefaleas y que distinguir una crisis epiléptica de una convulsión aislada es clave para un diagnóstico adecuado.



Subraya que “no toda persona que convulsiona tiene epilepsia” y que las herramientas diagnósticas modernas como el electroencefalograma, estudios de imágenes y análisis clínicos permiten ofrecer tratamientos más precisos.



El hospital cuenta con un equipo de profesionales especializados en neurología que atiende a personas con epilepsia, provee seguimiento y ajusta terapias individualizadas.



El enfoque no se limita solo al tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, sino que también integra opciones avanzadas para quienes no responden a fármacos, como la cirugía de epilepsia, dietas terapéuticas (como la cetogénica) y dispositivos de neuromodulación como el estimulador del nervio vago ya implementado en varios pacientes con buenos resultados.



Además, desde el hospital se trabaja en la difusión de la Ley 25.404, que garantiza derechos para quienes viven con Epilepsia, incluyendo el acceso a medicamentos y apoyo en su vida laboral y social.



Tratamiento, desafíos y estadísticas de respuesta



A nivel global, la mayoría de las personas que viven con epilepsia pueden responder bien al tratamiento farmacológico, con estudios que indican que hasta un 70% de los pacientes controlan sus crisis con medicación adecuada.



Sin embargo, existe un 30% de pacientes con epilepsia farmacorresistente aquellos que no responden a terapias convencionales, que requieren abordajes más complejos como cirugía, dietas especiales o terapias de estimulación neurológica.



Aunque no hay cifras precisas recientes para Argentina como país, investigaciones epidemiológicas previas han estimado tasas de prevalencia cercanas a 3,8 a 6,2 por cada 1.000 personas en algunas regiones, lo que pone en contexto la magnitud de esta condición en la población local.



Pese a los avances médicos, aún existen desafíos importantes: el acceso a atención neuróloga especializada, la demora en los diagnósticos y la necesidad de mayor sensibilización social para reducir el estigma y promover la inclusión social y laboral de quienes conviven con esta condición.



El Día Mundial de la Epilepsia es una oportunidad para recordar que esta condición neurológica afecta a millones de personas, que es tratable en la mayoría de los casos y que los servicios de neurología, como el del Hospital Madariaga en Misiones, desempeñan un papel fundamental en diagnóstico, tratamiento y apoyo integral. La concientización, la educación y la eliminación de prejuicios son pasos clave para mejorar la calidad de vida de quienes viven con epilepsia y sus familias

