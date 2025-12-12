Nuevas bobinas para mayor precisión y un mantenimiento sin precedentes. El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” incorporará modernas bobinas alemanas para sus resonadores, una adquisición que mejora la calidad y precisión de los estudios de diagnóstico por imágenes.



Las nuevas piezas permitirán ampliar prestaciones en áreas como neurología, mama, abdomen y próstata.



En simultáneo, se ejecuta un plan de mantenimiento integral y programado en los resonadores de Posadas y Oberá, con el objetivo de optimizar la producción y garantizar la continuidad del servicio.

En lo que va de 2025, el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Parque de la Salud ya superó 190.000 atenciones, alcanzando picos mensuales de 4.500 tomografías, 1.500 resonancias y 3.000 mamografías, según datos del área.



Una inversión estratégica impulsada por la Fundación Parque de la Salud



La Fundación Parque de la Salud impulsa una inversión “varias veces millonaria” destinada a actualizar el equipamiento de resonancia y asegurar su funcionamiento continuo para cuidar la salud de los misioneros y cubrir la demanda.



Además, sostiene el perfil académico del Hospital Madariaga como centro formador de especialistas en diagnóstico por imágenes, un rol clave para abastecer la demanda profesional en toda la provincia. Esto significa un valor agregado al sistema sanitario del Parque de la Salud, donde residentes de todo el país y varias partes del mundo eligen al Madariaga para especializarse.



“Somos la respuesta a la alta complejidad”, afirma el Dr. Oriel Sosa



El Dr. Oriel Sosa, miembro del Directorio de la Dirección Ejecutiva, subrayó que la misión del Madariaga es dar una respuesta integral a la complejidad médica de la provincia.

“Estamos llamados a ser la respuesta a la alta complejidad para todos los misioneros. El Hospital Madariaga ha sido pionero en adquirir equipamiento de última generación, no solo para la región sino para el país”, afirmó.

Sosa recordó que Misiones cuenta con resonadores de 3 Tesla y 1,5 Tesla, además de múltiples tomógrafos, lo que permite sostener una oferta diagnóstica comparable con los principales centros nacionales.



Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la red provincial:

“Queremos que la alta complejidad esté también en los hospitales del interior. Por eso estamos trabajando en Oberá para poner el resonador en pleno funcionamiento y evitar que los pacientes deban viajar a Posadas o a otras provincias”.



Tecnología, mantenimiento y formación: los tres pilares



Sosa marcó que la inversión en alta complejidad debe ir acompañada de capacitación y mantenimiento constante:

“Adquirir la tecnología es una parte; saber usarla y mantenerla es igual de importante. Esto requiere técnicos especializados, personal capacitado y repuestos que muchas veces solo existen en el exterior”.

Explicó que los resonadores no pueden ofrecer todas sus prestaciones desde el primer día: requieren incorporar nuevos softwares y accesorios como bobinas específicas para ampliar capacidades clínicas.



Recordó que el Madariaga ya desarrolló áreas avanzadas, como cardioresonancia, gracias a este proceso continuo.



“Sostener el servicio implica inversiones permanentes”, señaló el Dr. Alberto Prosen

El responsable del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Dr. Alberto Prosen, remarcó la importancia del trabajo articulado entre equipos médicos, técnicos y bioingeniería.



“Para mantener esta producción de estudios, que es esencial para toda la población misionera, se necesita un esfuerzo enorme y una inversión permanente”, afirmó.

Destacó que muchos repuestos de tomografía y resonancia no se producen en Argentina, lo que implica importaciones, tiempos de espera y altos costos.



“Trabajamos con empresas alemanas. Gracias a la Fundación Parque de la Salud podemos sostener esta producción y mejorarla año a año”, señaló.

Prosen explicó que las bobinas parte críticas y anexas del resonador deben renovarse periódicamente:

“Son elementos que se adaptan a cada parte del cuerpo. Cada resonador utiliza entre 8 y 12 bobinas, y un servicio que funciona 24/7 necesita recambios para garantizar continuidad”.



Un servicio que funciona día y noche: la mirada de la Dra. Gloria Plauluk



La Dra. Gloria Plauluk, responsable del Departamento de Diagnóstico, destacó el carácter articulado del servicio:

“Interactuamos con todos los hospitales del Parque de la Salud y con centros del interior. Trabajan administrativos, técnicos radiólogos, licenciados, residentes y médicos de planta”.



Señaló que la guardia del servicio está activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, cubierta por equipos formados en el propio hospital:

“Nuestros residentes se especializan aquí durante cuatro años y luego llevan ese conocimiento a toda la provincia”.



Red informática provincial: estudios visibles desde cualquier punto



El subjefe del servicio, Dr. Lautaro Florentín, subrayó la magnitud del trabajo realizado en 2025 y el valor de la red informática que unifica al sistema público:

“Contamos con una red que nos permite visualizar estudios realizados en diferentes puntos de la provincia y emitir informes desde el Madariaga, impactando en todos los hospitales públicos”.

Esta integración permite agilizar diagnósticos, reducir tiempos y evitar traslados innecesarios.



Florentín remarcó también el impacto formativo:

“El Hospital Madariaga es un centro de formación continua de especialistas en imágenes, que luego ejercen en toda la provincia”.







Triangulación: inversión, tecnología y formación para un sistema más sólido



El Hospital Madariaga y la Fundación Parque de la Salud consolidan un modelo que combina inversiones millonarias en equipamiento de resonancia junto a la incorporación de tecnología alemana de última generación. Se realizan mantenimientos continuos y especializados que fortalecen la red diagnóstica provincial.



Y la formación permanente de profesionales ubican al Madariaga en un nodo neurálgico y estratégico para Argentina y el mundo, solidificado con la inversión de la Fundación Parque de la Salud y el Gobierno de Misiones en infraestructura sanitaria.



Gracias a estas decisiones estratégicas, y a la sinergia con el impulso Legislativo con leyes esenciales para la salud de su pueblo, Misiones avanza hacia un sistema de diagnóstico por imágenes robusto, integrado y capaz de sostener una respuesta de alta complejidad en toda la provincia.