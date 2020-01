Fernando Báez Sosa provenía de una familia humilde. Sus padres son paraguayos y trabajan como encargados en un edificio

Fernando Báez Sosa murió este sábado a la madrugada tras recibir una brutal golpiza por parte de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell.

El joven de 18 años era hijo único y había viajado a la ciudad balnearia para pasar un fin de semana con sus amigos en la playa. Los conocía desde 1er año del Colegio Marianista, de Caballito, a donde había ingresado becado.

Todos los años, Fernando también viajaba a Carapegua en Paraguay, de donde son oriundos sus padres, para visitar a familiares y amigos. “Era super especial, muy mimado por los primos y por los tíos”, detalló a Infobae su prima Nancy. Su papá trabaja como encargado en un edificio en Recoleta y junto a su madre vino a la Argentina en busca de mejores oportunidades laborales.

Tras haber terminado el CBC en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se preparaba para empezar la carrera de Derecho. Sin embargo, sus familiares aseguran que amaba el deporte e incluso consideró estudiar para ser profesor de Educación Física. Le gustaba mucho el fútbol y era fanático de Boca.

Su novia, que también estudia abogacía, se encontraba en Pinamar con sus padres. Ellos fueron los primeros en viajar hasta Villa Gesell cuando se enteraron de la trágica noticia. Estaban en pareja desde hace más de dos años y se habían conocido en la secundaria.

Para sus amigos Fernando era un joven “humilde, bueno y solidario, que siempre estaba dispuesto” a ayudar a quien lo necesitara. Tampoco se caracterizaba por ser “peleador”. Todos aseguran que todavía no pueden creer lo que ocurrió.

Once jóvenes de entre 18 y 21 años quedaron detenidos por el asesinato. El violento ataque incluso quedó registrado en varios videos que muestran cómo lo golpearon cuando estaba en el piso. La víctima fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Illia, de Villa Gesell, pero no logró sobrevivir. Cuando los médicos llegaron ya no tenía pulso.

Los detenidos fueron identificados como Matías Franco Benicelli, de 20 años; Ayrton Michael Viollaz (20); Máximo Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19), Blas Cinalli (18) y Pablo Ventura (18).