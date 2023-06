El intercambio comercial entre Argentina y Brasil ascendió en mayo a U$S 3.092 millones, un 15,2% superior al monto registrado en igual período de 2022, en el que nuestro país cerró con un déficit de U$S 763 millones, según un informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En mayo, el intercambio de U$S 3.092 millones fue el resultado de la suba de las exportaciones en un 31%, y al incremento de las importaciones en un 15,8%.

De esta manera, el desempeño comercial bilateral resultó 15,2% mayor respecto al mismo mes de 2022 cuando sumó U$S 2.683 millones, al tiempo que aumentó 21,1% con respecto a abril pasado.

Las exportaciones argentinas a Brasil cayeron en mayo un 4,8% con respecto a mayo de 2022 (segundo mes consecutivo de baja) al sumar U$S 1.164 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino ascendieron a U$S 1.927 millones, con un alza interanual del 32%, con lo cual el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 763 millones.

Así, el comercio entre ambos países acumuló en los primeros cinco meses del año un saldo negativo para la Argentina por U$S 2.538 millones.

Las exportaciones en lo que va del año crecieron 4% con respecto a los cinco meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron 27,7% en el mismo período.

El reporte de la CAC destacó que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para el tejido productivo local.

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en mayo (4,8%) correspondió principalmente a la baja de trigo y centeno no molidos, preparaciones de cereales y harinas y polímeros de etileno en formas primarias.

En tanto, el alza interanual de las importaciones argentinas (32%) se explicó principalmente por soja, vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, mineral de hierro y sus concentrados y motores de pistones y sus partes.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4.557 millones) y Estados Unidos (U$S 3.693 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 10.680 millones) y Estados Unidos (U$S 3.270 millones).

