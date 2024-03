En el marco del balance de sus primeros 100 días de gestión el intendente Matías Sebely resumió sus actos de gobierno y anunció que del 23 al 26 de mayo se realizará la Feria de Cooperativas (Fericoop) y que el 7, 8 y 9 de junio llegará el Rally Nacional

Los primeros 100 días de su gestión de gobierno sirvieron de disparador para que el intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, realice un resumen de sus primeros pasos frente a la Municipalidad de Alem y anticipe algunas acciones. En una transmisión a través de las redes sociales en directo el jefe comunal contestó también las preguntas de los vecinos en línea.

Entre otros conceptos Sebely inició su alocución diciendo que pudieron poner en funcionamiento “una municipalidad absolutamente paralizada en el sector de maestranza” y recordó la tormenta que azotó la zona a pocos días de asumir, el 29 de diciembre, “nos tocó una gran prueba de templanza y trabajo en equipo donde más de cien familias sufrieron voladuras de techo y nos ocasionó serios daños en la infraestructura urbana y rural. Pero, gracias a Dios no tuvimos víctimas fatales y claro está que atender las urgencias nos retrasó algunos planes” dijo.

Asimismo, el jefe comunal resaltó que su objetivo es “mejorar la calidad de vida de todos y pudimos ya superar el 70 por ciento en la ejecución de nuestro plan que llamamos 292, que es hacer bacheos en esa cantidad de pozos que contabilizamos antes de asumir” y agregó que junto a ello “se realizaron más de 20 cuadras de empedrados y cordones y 17 cuadras completas de asfalto como por ejemplo la Avenida Maipú largamente esperada y siempre postergada” declaraba.

De la misma manera contó que “las plazas son el lugar donde los vecinos de cada zona tienen que tener su espacio de pertenencia y así compartir con sus pares. En el plan 10 plazas de diez ya terminamos la del Virgen de Rosario y estamos trabajando en la del barrio Belgrano y el barrio Janssen” reseñó.

Deporte y eventos

En su exposición Sebely reseñó que uno de los ejes de su gestión sería el deporte y mencionó que “aún sin tener del todo conformado el esquema que pretendemos en el sector, pudimos poner en marcha la escuela de natación que su éxito nos puso en el calendario, por primera vez en la historia, dentro del campeonato misionero con una fecha” dijo y añadió que también el futbol empezó sus actividades y “con la escuela municipal infantil llenaremos un bache para que no haya un solo chico que se quede sin practicar deportes y por eso llevamos a los barrios el handboll, el tenis, el tiro con arco y tantos otros que se hacen y que vamos a seguir sumando” afirmó.

Asimismo “una fuerte apuesta a los eventos comienza a ser un distintivo en esta gestión como el primer festival del adulto mayor, el motociclismo nocturno, encuentros deportivos, lo que será nuestra Semana Santa y tantos otros hacen que nuestra economía tenga disparadores importantes y trabajen cientos de comercios y emprendedores” señaló.

En ese marco anunció que del 23 al 26 de mayo se realizará la Feria de Cooperativas (Fericoop) y que el 7, 8 y 9 de junio llegará el Rally Nacional, haciendo por primera vez base en la ciudad y compartiendo la fecha con San Javier.

Nuevas normas y mano firme

En lo que catalogó como algunos de los cambios estructurales en la administración del municipio Sebely explicó que se puso en marcha “una nueva y moderna ordenanza general fiscal que nos permite ampliar nuestra base tributaria y ser más justos pero también simplificando todo para nuestro contribuyente” dijo.

Asimismo y adentrándose a un tema sensible en la ciudad por lo que fue la desaparición de motos secuestradas durante la gestión anterior anticipó que enviaron al Honorable Concejo Deliberante “una nueva y moderna normativa que nos va a permitir compactar vehículos abandonados hace meses y algunos años, que no solo ocupan un espacio sino que son fuente de contaminación” y reflexionó que “la desidia hizo que nuestra municipalidad se transforme casi en un depósito o guardería de motos y eso no puede suceder” y se comprometió a “seguir trabajando para modernizar ese sector” enfatizaba.

En ese sentido tuvo palabras contundentes al decir que “nuestra ciudad se vio envuelta en varios escándalos hace un tiempo y sepan que a mí no me va a temblar el pulso para sancionar, sumariar y echar a cualquiera que no cumpla y honre su compromiso como empelado o funcionario municipal” y fue tajante al decir que “acá se terminó la joda: el que delinque y usa indebidamente los recursos del estado es un delincuente más y como tal debe ser tratado” dijo.

Educación y acompañamiento

El intendente contó que en estos primeros 100 días pudieron poner en funcionamiento la primera sede de una Universidad de la Cuenca del Plata presencial en la ciudad, la escuela municipal de negocios y emprendedurismo y que ya están avanzados convenios con la Universidad Tecnológica Nacional y la Siglo XXI.

Por otra parte anticipó que durante el mes de abril se comenzará a ejecutar, divididos en 4 zonas de la ciudad, el Programa de Presupuesto Participativo mediante el cual a través de asambleas zonales, capacitación y trabajo de los vecinos estos últimos deciden que obras quieren que el municipio ejecute para los mismos

Por otra parte contó Sebely que puso en funciones al primer Consejo Consultivo para la prevención y abordaje integral de las adicciones y consumos problemáticos y señaló que éstas y otras acciones son producto de que “venimos a cumplir la palabra y una premisa que día a día le traslado a cada uno de mi equipo de trabajo que es hablar menos y mostrar más, porque entendemos que es la única forma que vamos a tener de crecer de verdad” culminaba.