“Entendiendo que hay muchos vecinos de Montecarlo que no pueden acercarse a la Municipalidad para charlar conmigo por cuestiones de salud, de no poder dejar a los hijos solos o quizá por no tener los medios para llegar hasta allí; es que tomé esta decisión de ir a los domicilios y ver realmente la necesidad de cada persona o familia», indicó

» No es una tarea sencilla y seguramente me tomará tiempo llegar a todas las casas a las que me invitan, pero estoy convencido de que es lo que hay que hacer.», dijo

La gente me eligió para esto: para intentar resolver sus necesidades”, expresó Julio “Chun” Barreto, intendente de Montecarlo.