La ex primera dama hizo una publicación en medio de la investigación contra Alberto Fernández por violencia de género. Cómo avanza la causa.



La ex primera dama Fabiola Yañez publicó un inquietante mensaje en redes sociales. “Tengo miedo”, expresó en medio de la investigación contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género.

El posteo, que solo tiene texto y un fondo negro, fue subido la noche de este martes. Primero fue agregado en una historia de Instagram y luego sumado al feed de su perfil.

Sofía Pacchi, quien en el pasado fue una de las mejores amigas de Yañez y en su momento también supo ser su asesora de comunicación, también posteó en una historia de Instagram tras la publicación de la ex primera dama. “Yo más”, exclamó, dando a entender que tiene más miedo.

Cabe destacar que Pacchi acompañó a Yañez entre 2020 y 2021 y estuvo en esos días donde habrían ocurrido los episodios de violencia denunciados, por lo que su declaración, que fue postergada por problemas de salud, podría ser clave en el caso.

Fabiola Yañez demora la entrega de su celular en la Justicia

Fabiola Yañez no entregó su celular ante la Justicia de España -donde reside- para realizar una copia forense que había sido ordenada por el fiscal de la causa -Ramiro González- contra Alberto Fernández por violencia de género.

Desde el entorno de la ex primera dama aseguraron este martes que no se presentó en la oficina de España por “un problema personal” y aclararon que la copia se realizará en otro momento, que todavía no fue determinado.

La copia forense al celular de Yañez es un paso fundamental para que la Justicia pueda determinar si las capturas de chats, fotos y videos se encuentran efectivamente en ese dispositivo.

El peritaje en el teléfono de Yañez permitiría analizar las conversaciones y todo el material que pueda ser relevante para la causa. A su vez, podría demostrar la hipótesis de las amenazas coactivas, es decir, las presuntas intimidaciones por parte del expresidente a su expareja para que no efectuara la denuncia por violencia de género.

La medida estaba prevista para hoy, con la intervención de las autoridades de la Justicia española y el cumplimiento de una serie de pasos para asegurar el material secuestrado y resguardar la privacidad de la ex primera dama. Una vez que se concrete la copia los datos se enviarán a la Argentina a través de valija diplomática para que sean analizados en la Argentina.

Nuevo revés para Alberto Fernández: la fiscalía dejó sin efecto las testimoniales que propuso la defensa

En una de las últimas medidas de la causa la fiscalía dejó sin efecto las testimoniales que propuso a defensa, tras la presentación de un escrito de la abogada de Yañez, Mariana Gallego, que cuestionó la legalidad de esas declaraciones.

La querella puso en duda las declaraciones de los testigos que propuso la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Irene Carreira, testimonios que fueron entregados en sobre cerrado y sin revelar las identidades.

La abogada de Yañez consideró que bajo esta modalidad se violaron los secretos de confidencialidad, inicialmente ante el escribano, Lisandro Barga, y luego ante la fiscalía. Como en el caso de la ex ama de llaves de Olivos, que debería haber declarado con la conformidad de la denunciante.

Se ordenó abrir un legajo para investigar cómo se hicieron las actas presentadas y se citó a declarar al escribano, que dijo ante la Justicia que “lo autenticado es la declaración, no el contenido”, y que no detectó “una presión al testigo para que declare”.

A su vez la fiscalía recibió y reservó el informe médico de la ex primera dama que fue presentado por la querella. Según pudo saber TN la defensa de Yañez intenta demostrar de qué manera fue afectada por las peleas con Alberto Fernández.