El Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” se suma a la posición del Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Diabetes, en referencia al comunicado de la Organización Mundial de la Salud, respecto al impacto en el uso de endulzantes no calóricos y el aumento de la diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad en adultos. Aconsejan disminuir el consumo de edulcorantes, disfrutar el sabor dulce natural de los alimentos, elegir agua a bebidas con endulzantes no calóricos, preferir una alimentación fresca y natural.

En este sentido, la médica diabetóloga, del mencionado Centro Asistencial, Doctora Elizabet Méndez se refirió al uso de los endulzantes no calóricos y mencionó información sobre la seguridad en el consumo de los mismos “sabemos que los edulcorantes fueron implementados en la alimentación humana como una forma de endulzar los alimentos sin consumir azúcar, esta aporta calorías vacías, no tiene nutrientes, minerales, ni vitaminas, asociada a inflamación, aumento de peso y riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2, luego de muchos años y de la aparición de diferentes productos como ser sacarina, ciclamato, acesulfame, aspartame, sucralosa y stevia se observó, a través de una investigación a largo plazo de la OMS, en la población con muy alto consumo de edulcorantes no calóricos, que presentaban mayor riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2, de cáncer y de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, sin embargo, a corto plazo, no se ha demostrado ningún efecto adverso en las personas que las consumen en forma moderada”.

Al tiempo que se refirió a la población con diabetes que utiliza en forma habitual estos endulzantes “el consumo indiscriminado de edulcorantes no calóricos como ser galletitas amasados no ha demostrado reducir el índice glucémico, ni la carga glucémica del alimento”.

Por lo que afirmó “ dada a las inconsistencias en la información disponibles, desde el Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Diabetes se sugiere, y nosotros como diabetólogos también adherimos a estas recomendaciones “consumir en forma moderada la cantidad de edulcorantes no calóricos, priorizando el sabor original de los alimentos, priorizar el consumo de agua o soda, agregar frutas cortadas para dar un sabor agradable sin agregado de dulce, evitar el consumo de ultraprocesados, que además de contener edulcorantes presentan conservantes y mejoradores del sabor, así como exceso en macro y micronutrientes que se asocian a riesgos para la salud, aumentar la cantidad de frutas en la alimentación como postres colaciones o meriendas, ya que aportan hidratos de carbono de bajo índice glucémico, es decir que impactan menos en el índice glucémico luego de ingerirlos a diferencia del pan, galletitas, y otros amasados, las frutas aportan un 85% de agua, fibra, minerales, vitaminas y citoquímicos. La ingesta de agua, frutas y verduras serán esenciales para el descenso de peso. Para las personas con diabetes tipo 1 la ingesta de frutas adecuada, a un conteo de hidratos adecuado es recomendable”.

Finalmente remarcó que se aconseja reducir el sabor dulce excesivo provocado por los edulcorantes cuanto más natural mejor.