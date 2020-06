La conductora reveló entre lágrimas en un vivo de Instagram la linda noticia que recibió su familia en medio de tanto dolor.

Luego de conocerse el último domingo el suicidio de su hermano Franco, Pamela David anunció a través de un vivo de Instagram que tenía una buena noticia: “Voy a ser tía”, afirmó entre lágrimas.

La madre del joven de 22 años llamó a la policía luego de que no le respondiera las llamadas. Cuando los efectivos llegaron a su casa, encontraron al hombre ahorcado en su habitación. Aún con signos vitales lo llevaron al hospital Regional. No obstante, no pudieron reanimarlo y falleció en el centro de salud.

Entre lágrimas, la conductora que terminó con su programa Pamela a la Tarde a fines del 2019 contó: “Voy a ser tía. Nos enteramos después de la muerte de Franco, él no llegó a saberlo lamentablemente. Dios así lo quiso, quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila”.

Y continuó: “Esto le da fuerza a su mamá, a sus abuelos…, creo que más allá de la tristeza hay una felicidad enorme. Que a veces es contradictorio, pero les juro que estoy inmensamente feliz a pesar del dolor. Están las dos cosas, a la vez”​.

Respecto al motivo por el cual su hermano decidió quitarse la vida, la conductora reveló en una entrevista con Clarín: “Venía luchando hace muchos años con su adicción”.

“Siento que las veces que hice el tema en cada programa que pude no alcanzó para visibilizar la dura lucha de los adictos y sus familias”, manifestó la esposa de Daniel Vila. En tanto, confesó que “lo acompañaron en todo lo que pudieron” pero que por “respeto a sus padres no iba hacer más declaraciones a la prensa”.