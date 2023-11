El atacante de Fluminense vaticinó que iba a ser el héroe de su equipo antes de la conquistar el trofeo de clubes más importante de Sudamérica.

Si hay que elegir un protagonista estelar de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense, no hay dudas que John Kennedy está entre los principales candidatos. Ingresó sobre el final del encuentro y anotó el gol de la victoria para darle a su equipo el primer título continental de su historia, un hito que lo coloca en la historia grande de la institución. Lo sorprendente es que él ya lo había vaticinado antes del duelo en el Maracaná.

Kennedy, quien debutó en el primer equipo del Flu en 2021 y en la final ante Boca reemplazó a Paulo Henrique Ganso en el minuto 89, le envió dos audios a uno de sus representantes el pasado martes, es decir, cuatro días antes de disputarse la final. Allí, el joven atacante brasileño hizo su premonición.

“No estoy ansioso, amigo. Voy a ser el que resuelva el partido. Carajo, estoy mentalizado. Cuando digo que voy a hacer un gol se me pone la piel de gallina… A la mierda, el gol es mío”, sentenció el jugado oriundo de Itaúna, ciudad ubicada a casi 80 kilómetros de Belo Horizonte (Minas Gerais).

En un segundo audio, que circuló por las redes sociales y fue difundido por varios medios brasileños, John Kennedy reafirma que será el encargado de anotar el tanto de la victoria y que se convertirá en uno de los favoritos de los hinchas: “Es una cuestión de tiempo. La final es una cuestión de honor, el gol es mío, es mío. El gol del título es mío. Me convertiré en el maldito ídolo a los 21 años.”

Este lunes, tras cumplirse su pronóstico, el propio Kennedy confirmó en TV Globo la veracidad de los audios que se volvieron furor en Internet. “Este audio es cierto. Estoy muy feliz, es un sentimiento único, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Empezando el año con nota baja y terminándolo como estoy ahora. No puedo describirlo”, reconoció.

También tuvo un paso por el canal SporTV para hablar sobre su gol a Boca y destacó que su confianza le ha permitido ponerse el traje de héroe en una cita tan importante, es decir, que ha trabajado muy duro para convertir ese gol que despojó al Xeneize de la séptima consagración y le dio a su equipo su primera conquista continental.

“Creo que es mi manera de tener confianza en lo que puedo hacer. Creo que cuando estuve entrenando allí entre semana ya me estaba preparando bien. Y yo pensaba que iba a marcar el gol. Estaba pensando mucho en cómo quería marcar este gol. Y tenía confianza en que iba a marcar el gol. Estaba muy tranquilo, sin ansiedad. Creo que la ansiedad me golpeó un poco en el autobús. Después de llegar al Maracaná también se acabó y estaba listo para el partido”, confesó.

El delantero también habló de la expulsión tras el gol por su festejo con el público y comentó que fue un momento de euforia: “Conocía las reglas. Pero en ese momento lo olvidé por completo. Estaba muy feliz, estaba eufórico. Luego vi a mis amigos allí también. Corrí hacia mis amigos que estaban entre la multitud. Entonces no pude contenerme y terminé olvidándome de la regla. Ni siquiera lo entendí después, después de recordar la regla. Pero ahí quedó por la euforia.”

Este martes, Fluminense ha publicado un video donde John Kennedy pasa caminando con una naranja en la mano en la ciudad deportiva del club ymuestra que se cambió el look tras convertirse en campeón de América: ya no tiene el cabello blanco, decidió cortárselo. Evidentemente, una nueva etapa ha comenzado en su vida deportiva, que no volverá a ser la misma desde que anotó un gol histórico en la Copa Libertadores.