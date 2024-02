El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que la paritaria nacional de esa actividad no existe y que cada jurisdicción es libre de pactar aumentos salariales.

El Gobierno escala la tensión con los gobernadores y gremios docentes, al confirmar que no les enviará a las provincias el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares (FONID) que reclaman: “En principio Nación no lo va a transferir, consideramos que no existe”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó sobre la tensión con los docentes, tras la decisión de no enviarles fondos a las provincias para completar los sueldos del sector: “Los salarios dependen de cada gobernador y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores”, en medio de las advertencias de los gremios, que alertaron sobre la posibilidad de que el ciclo lectivo no empiece a término si no se atienden sus pedidos.

Adorni agregó: “La paritaria docente nacional no es tal, no existe. Los trabajadores docentes de la Argentina dependen de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y están en libertad de pactar con ellos el salario que pretenden o consideran justo para poder iniciar las clases”.

El vocero presidencial dijo que el Gobierno “promueve siempre que los días de clases se cumplany que todos los argentinos puedan hacerlo, independientemente de la paritaria o la discusión salarial, que es relevante, pero se debe dar con las provincias”, en momentos de fuerte tensión del presidente, Javier Milei, con los gobernadores, a los que responsabiliza por el empantanamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso, a partir de los legisladores que les responden a los jefes provinciales.

Los gremios docentes se reúnen para definir qué pasará con las clases: “Sin fondos ni paritaria, es imposible”

Ante la decisión del Gobierno de no enviarles a las provincias los fondos para completar los salarios docentes la titular de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que el panorama sobre el inicio de clases es “grave y complicado” y confirmó que se reunirán para definir los próximos pasos.

Alesso alertó que si Nación no llama a paritarias, de la que Adorni dijo que “no existe y no hay ninguna definición” y que si el Gobierno no envía los fondos que reclaman, lo que el vocero presidencial dijo que no harán, “es imposible que comiencen las clases”, cuyas fechas de inicio, de acuerdo al calendario escolar, están previstas para el 26 de febrero en ciudad de Buenos Aires y para el 1° de marzo en Provincia.