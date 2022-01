Alberto visitará a Putin el 3 de febrero y luego iría a Beijin. En el Gobierno aclaran que no es un mensaje a Estados Unidos pero contemplan estrechar los lazos con Rusia y China como plan B.

Alberto Fernández viajará a Rusia el próximo 3 de febrero para reunirse con Vladimir Putin en un encuentro que Casa Rosada viene gestando desde el comienzo. El Gobierno había intentado concretar la foto en el último viaje de Alberto por Europa pero la agenda de líder ruso lo impidió.

Luego hubo un cruce virtual en el que el jefe de estado llenó de elogios a Putin pero fue en un evento con cientos de referentes de diversas partes del mundo.

En Cancillería dicen que la agenda de la reunión bilateral estará basada en el desarrollo conjunto de las vacunas pero los rusos están interesados en represas y obras de infraestructura, algo que comparten con los chinos.

Además, desde la embajada en Rusia destacan que los colaboradores de Putin se resisten a que el líder ruso tenga encuentro presenciales y que la «excepción que hace con Alberto habla del grande importancia que le asigna el vínculo con Argentina. «Estamos relanzando la relación. Nosotros firmamos el Acuerdo Estratégico Integral en 2015 y Macri lo planchó durante todo su mandato», aseguran.

La clave de la relación con Rusia se enfoca en la transferencia científico-tecnológico, algo que se avanzó en último encuentro con empresarios y diplomáticos rusos en Buenos Aires.

La reciente reunión de funcionarios del Gobierno con empresarios rusos también dejaron en claro el interés de Moscú por profundizar los negocios con Argentina en áreas claves y empezó a prepararse este encuentro.

Fuentes diplomáticas plantearon que «es importante mostrar diplomacia de alto nivel en este momento. No queremos enviarle mensajes a nadie pero lo que si está claro es tanto para nosotros como para Estados Unidos en algún momento llegará la hora de la verdad». La hora de la verdad significa que esperan que la administración Biden utilice su peso en el FMI para que acuerde con la Argentina.

«Si hipotéticamente Estados Unidos decidiera tener una política más ofensiva contra nosotros, tiene que saber que nos damos vuelta y tenemos a Rusia y China», agregó la fuente.

Si hipotéticamente Estados Unidos decidiera tener una política más ofensiva contra nosotros, tiene que saber que nos damos vuelta y tenemos a Rusia y China.

De todas formas, las fuentes consultadas aclaran que no es prioridad de la política exterior argentina utilizar el viaje a China y Rusia para generar tensiones con Estados Unidos. «En Washington no hace ruido porque no hay acuerdos sensibles en puerta. Ellos valoran la capacidad de Alberto para hablar con todos», dicen.

En ese punto, afirman que «mientras haya 4 o 5 puntos de consensos con Estados Unidos, no vamos a tener problemas».

La reunión se confirma en un momento de extrema tensión entre Estados Unidos y Rusia por la delicada situación en Ucrania y el avance de la OTAN en el este europeo que provocó la reacción de Moscú.

El plan de acercarse a Rusia y China es un plan b si la negociación con el FMI fracasa y el Gobierno se queda sin financiamiento internacional.