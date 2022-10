Lo reveló el Secretario de Industria de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, en El Destape Radio.

El Secretario de Industria de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, reveló que el Gobierno Nacional evalúa limitar la rentabilidad de las empresas de Alimentos por ley. Lo confirmó el funcionario en El Destape Radio.

«Existen leyes para limitar la rentabilidad de las empresas de Alimentos. El gobierno esta evaluando si las usa», contó el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). «No estamos en una situación para que se establezca la salida a través de las leyes del mercado», añadió el Vasco.

Además hizo un planteo, en un mensaje a los mercados y a la oposición: «Se puede crecer aumentando la pobreza, pero no nos interesa ese crecimiento». Agregó: «Los índices de indigencia nos pegan en la mitad del pecho. Estamos muy preocupados». Anticipó que «la recaudación del dólar soja se tiene que destinar a los sectores más necesitados». Hoy El Destape confirmó que Economía destinará 75 mil millones de pesos para el bono de ayuda social.

El equipo económico estuvo reunido hasta pasadas las 23 para terminar de definir los anuncios que hará este viernes, cuando difundan los resultados de lo recaudado en concepto de liquidación de divisas del agro. Ese monto será para el bono extraordinario de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad.

Sobre la inflación, De Mendiguren explicó: «Nos preocupa que hay crecimiento y no llega a la gente. La inflación del sector hotelero y restaurantes es la viveza criolla«. Sumó: «Aparecen los abusos y los quiero matar. Quieren recuperar en 3 meses lo que perdieron en 2 años. Me da bronca».

Afirmó el funcionario: «Muchos empresarios se cubrieron y después no pasaron los apocalipsis y no retrotrajeron los precios. Por supuesto que estamos calientes son ese tema». Asimismo, manifestó: «Con esta situación lo primero es preservar el empleo, y esto lo estamos logrando». Y cerró la idea el Vasco: «Bancarios está cerrando contemplando una inflación del 90%. No está recomponiendo».

Por otro lado, se refirió al acuerdo del sector de los Neumáticos y señaló: «No puedo creer que costara tanto solucionarlo. Pero ya está. Estamos contentos. Sentimos alivio que todos vuelvan a trabajar». «No hay conflictividad ahora en el sector industrial», añadió el dirigente. Asimismo planteó: «Tenemos desocupación de 6,9%. El problema es que el que trabaja no le alcanza y eso es lo que tenemos que solucionar con fuerza».

«Toda la cadena se juntó y le pidió a los neumatiqueros que cedan», resaltó De Mendiguren. Asimismo agregó: «La decisión política es no utilizar el salario como variable de ajuste para el plan de estabilización».