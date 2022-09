Sergio Massa participó de una reunión con Pirelli, Bridgestone y Fate, las tres empresas que producen cubiertas en el país y que pidieron una solución para el conflicto laboral que detuvo la producción

Las empresas fabricantes de neumáticos se reunirán nuevamente mañana en el ministerio de Trabajo con los representantes sindicales del sector para tratar de resolver el conflicto que mantiene paralizada la producción de cubiertas y que impacta sobre la industria automotriz. De no surgir un resultado positivo de esa reunión, el Gobierno liberará la importación de neumáticos para evitar que se frene la producción de automóviles y, con ello, que se dañe el nivel de actividad económica, según informaron fuentes del ministerio de Economía.

El ministro de Economía Sergio Massa pidió a las empresas que accedan a sentarse nuevamente a la mesa con el sindicato en la cartera laboral, algo que las empresas rechazaban por sentirse “extorsionadas” por la actitud sindical, con plantas tomadas. Si mañana no aparece la solución, el Gobierno “tiene la voluntad política” de liberar las importaciones, según dijo el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, luego de la reunión realizada en el Palacio de Hacienda.

Otra medida en evaluación es liberar también los neumáticos que están en la Aduana para poder abastecer al mercado de reposición a través del canal de las gomerías y que la producción, cuando se reanude, se enfoque en proveer a la industria automotriz

La liberación se haría efectiva en el caso de que la reunión entre empresas y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) fracase, aunque la expectativa del Gobierno es que se alcance un acuerdo, señaló el funcionario y agregó que el propio presidente Alberto Fernández se comunicó este martes con las empresas fabricantes de neumáticos.

La definición del ministerio de Economía se conoció esta tarde tras la reunión que encabezó Massa con las empresas automotrices, autopartistas y sindicatos del sector para tratar la crisis que generó el conflicto laboral en el sector de neumáticos y que frenó la producción de algunas terminales automotrices. De la reunión, que se llevó a cabo esta tarde en el ministerio de Economía, participaron también De Mendiguren y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

De Mendiguren realizó una evaluación del impacto en la economía si se prolonga el conflicto: si parara todo el sector se perderían USD 35 millones por día. El sector automotriz emplea a unas 75.000 personas y las pymes proveedoras de esta industria emplean a otras 127.000. Mientras que en neumáticos se generan 5.650 puestos de trabajo, detallaron en la Secretaría de Industria. El secretario de industria José Ignacio De Mendiguren antes de ingresar a la reunión en Economía (Luciano Gonzalez)

Según pudo saber Infobae, Massa aceptó el pedido de un encuentro con la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la Asociación de Fabricantes de Componentes (Afac, que nuclea a los autopartistas) y los sindicatos del sector (Smata y la Unión Obrera Metalúrgica). Pirelli, Fate y Bridgestone -las tres empresas que producen neumáticos en el país- también estuvieron presentes en su condición de miembros de Afac. Todas esas entidades participaron del encuentro. Por Adefa asistió su titular, Martín Galdeano (Ford) junto al vice Gustavo Salinas (Toyota), Gonzalo Ibarzábal (Nissan), María Ángela Stelzer (Volkswagen) y Fernando Rodríguez Canedo, director Ejecutivo de la entidad.

Mauricio Canineo, CEO de Pirelli Argentina y presidente de la cámara que agrupa a las empresas del sector, destacó que volver a poner la producción en marcha que hoy está frenada demoraría un día y requiere llenar líneas de vapor y de nitrógeno y convocar a los obreros. “Al desbloquear las platas se liberarían también los stocks que están retenidos dentro de las fábricas”, señaló.

Durante el encuentro, Massa señaló que están en riesgo 145.000 puestos de trabajo ”y la Argentina no se puede dar el lujo de perderlos”.

“Entendemos el riesgo que representa perdernos más de 200 millones de dólares de exportaciones de acá a fin de año. Y entendemos que no podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices”, señaló Massa. Se analiza liberar también los neumáticos que están en la Aduana para poder abastecer al mercado de reposición a través del canal de las gomerías (Adrían Escandar)

En la reunión también estuvieron los representantes de los sindicatos UOM y Smata que son los que participan de la cadena de producción automotriz. Los sindicalistas le presentaron una carta a Massa donde manifestaron su preocupación por los empleados del sector frente a las suspensiones de empleados quedos plantas fabriles ya comenzaron a poner en marcha ante la falta de neumáticos y que podrían extenderse.

Según detalló Galdeano al retirarse de la reunión, se exportan por día 2.500 vehículos y hoy ese número se redujo casi a la mitad por causa de este conflicto. Desde Adefa prefirieron no detallar cuáles son las empresas que frenaron su producción pero aseguraron que hay varias en esa situación —Ford y Toyota lo confirmaron oficialmente— y que también comenzará a haber suspensiones de personal.

El Gobierno apuesta fuertemente a que mañana prime la razonabilidad y el acuerdo. Lo que no se puede es sentarse a una mesa con extorsiones de pequeños grupos (De Mendiguren)

“El sentido común dice que tendría que haber un arreglo mañana. Lo que no me deja dormir hace cuatro días es este sistema de relojería de la industria automotriz, que yo sueño con eso en todas las cadenas desde hace años, donde se superaron tantas cuestiones técnicas, de repuestos”, dijo De Mendiguren. “El Gobierno apuesta fuertemente a que mañana prime la razonabilidad y el acuerdo. Lo que no se puede es sentarse a una mesa con extorsiones de pequeños grupos. Hubo 34 reuniones y llega a un momento donde uno tiene que ponerse firme”, agregó.

El secretario de industria señaló que el sector automotriz respondió con inversiones muy grandes en los últimos años y con exportaciones que están por encima del 60% con respecto al año pasado y que un conflicto de este tipo es una “mala señal” hacia las futuras decisiones de inversión que quieran realizar las empresas.

Al mismo tiempo, la entidad que agrupa a las terminales automotrices emitió un comunicado tras la reunión en Economía en el que destacó que “la radicalización en este tipo de acciones”, en relación a las duras medidas gremiales, “genera incertidumbre en los mercados de exportación por posibles desabastecimientos y afecta los planes de inversión en desarrollo”. Apeló al “desbloqueo inmediato” de las plantas fabriles y exhortó a que “ambas partes realicen su mayor esfuerzo para que a través del diálogo en la reunión programada para mañana miércoles se solucione este conflicto que pone en riesgo a más de 500 mil familias”. Gustavo Salinas, vicepresidente de Adefa en la previa al encuentro con los funcionarios de Economía (Luciano Gonzalez)

Desde Adefa remarcaron “la importancia que se destinen los dólares para los insumos y materiales necesarios para sostener los niveles de producción y exportación, a fin de generar las divisas que permitan al sector continuar funcionando con su modelo de negocios de especialización y complementación industrial”.

Paros y bloqueos

La industria automotriz está siendo golpeada por el extenso conflicto laboral que atraviesa el sector de neumáticos. Ayer por la tarde fracasó un nuevo intento de lograr un acuerdo salarial entre Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las fabricantes locales de neumáticos durante una reunión que se llevó a cabo en el ministerio de Trabajo. “Si quieren presionar porque no hay neumáticos, presionen a las patronales. Vamos a seguir firmes”, dijo el líder del Sutna, Alejandro Crespo.

Luego de un paro que empezó el jueves y que aún permanece vigente, las tres empresas que producen cubiertas en el país se encuentran paralizadas. No se están produciendo neumáticos en forma local y ahora la única oferta disponible es la importada. Fate, Bridgestone y Pirelli producen en Argentina cerca de 10 millones de neumáticos al año. Estiman que desde el inicio del conflicto, en abril de este año, dejaron de producir más de 1,8 millones de unidades.

Como resultado de la escasez de cubiertas, Ford tuvo que suspender dos turnos de producción en su planta de General Pacheco, donde se ensambla la pickup Rang

Hoy, mientras tanto, Toyota informó a sus proveedores que interrumpirá la producción en su planta de Zárate debido al faltante. El parate tendrá lugar a partir del primer turno del miércoles y hasta que se pueda restablecer el abastecimiento de esas piezas, dijo la compañía en una carta dirigida a unas 1.200 empresas proveedoras a la que tuvo acceso Infobae.

Por su parte el presidente de Fiat, Martín Zuppi, indicó en declaraciones radiales que el conflicto que mantiene paralizadas a las tres fábricas locales de neumáticos agotó el stock de cubiertas que necesita la firma para producir sus vehículos y que la escasez es tal que se encuentran a 10 días de tener que parar la producción por completo.

La situación preocupa a autopartistas y terminales por igual. Es por eso que la cadena en su conjunto pidió la reunión con Massa hoy mismo y la cartera de economía la aceptó de inmediato.