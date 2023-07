Encabezado por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, autoridades, instituciones y comunidad confluyeron en un emotivo acto central y desfile cívico militar para celebrar el 207° Aniversario de la Independencia Argentina en la localidad de San Javier. Una plaza central repleta de simbolismo patriótico, con honores a la bandera, discursos históricos, interpretaciones artísticas y la participación de autoridades y entidades locales, dieron marco a una verdadera fiesta patriótica.

En una conmemoración cargada de fervor patriótico, la ciudad de San Javier se vistió de gala para celebrar el 207° Aniversario de la declaración de la Independencia Argentina. El acto central, seguido por el tradicional desfile cívico militar, reunió a autoridades, instituciones y a la comunidad en general. “Estamos acá para honrar ese tiempo, para honrar esos hombres que tomaron con valentía la decisión de forjar una nación libre y soberana, pero también un eje de construcción nacional que nos incluya a todos dentro de un país federal”, destacó el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

La jornada comenzó con la recepción de funcionarios y el saludo a la Milicia Patriótica, seguido de un solemne homenaje a la Bandera de Guerra, en reconocimiento a su significado histórico y su importancia como símbolo nacional. A continuación, se llevó a cabo el saludo protocolar a la Agrupación 9 de Julio, encabezado por el Gobernador; el comandante de la Brigada de Monte XII, coronel Sergio Jurczyszyn; el intendente de San Javier, Matías Vilchez; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; el vicegobernador, Carlos Arce y el vicegobernador electo, actual diputado Lucas Romero Spinelli.

Como muestra de respeto y recordación a los héroes de la independencia, se realizó una emotiva ofrenda floral y un minuto de silencio, acompañado por disparos de salva. Seguidamente, se presentó una reseña histórica que evocó los acontecimientos y las figuras destacadas que llevaron a la proclamación de la independencia, sumergiendo a los presentes en el pasado glorioso de la nación.

Posteriormente, llegó el momento de rendir honores a las banderas nacional y provincial. La Banda de música de la Policía de la Provincia y la Banda del Ejército interpretaron con maestría el Himno Nacional Argentino, Misionerita y la canción oficial del pueblo, creando un ambiente de patriotismo y emoción compartida.

Luego de la invocación religiosa, se dio paso a una lista de oradores, quienes pronunciaron discursos conmemorativos en los que resaltaron la trascendencia de la independencia y la importancia de los valores patrios en la sociedad actual. El Intendente local fue el encargado de inaugurar los discursos que finalizaron con el mensaje del gobernador Oscar Herrera Ahuad.

En su discurso, el mandatario enfatizó la fuerte impronta federal de la Declaración de la Independencia con matices en la actualidad, “fíjense ustedes cómo la historia argentina se va escribiendo prácticamente con los matices que tenemos en el día de hoy, 207 años después, y tiene que ver justamente con esto de que no solo teníamos alguien desde afuera que quería retomar estos territorios, no solamente de lo que hoy es la Argentina, sino de toda América del Sur, también teníamos los intereses propios en nuestra patria, y los argentinos en 1816 ya discutíamos el centralismo”, dijo. Y agregó que “ya en este tiempo lo difícil era que las decisiones del bienestar de nuestra patria se tomen solamente en un lugar de la Argentina, que eran Buenos Aires. Por eso el Congreso se hace en Tucumán, si no se hubiese hecho en Buenos Aires. 207 años atrás ya discutíamos los argentinos el federalismo”, subrayó Herrera Ahuad.

Enfatizó el mandatario que toda la campaña libertadora se hizo con el fin de liberar a los pueblos, no de conquistarlos, subrayando la gran diferencia entre conquistar y liberar. “Para ser libre debería ser libre también tu propio pueblo”, aseguró.

También agregó que “justamente los valores que hoy, desde todas las provincias argentinas, autónomas e independientes que toman sus decisiones, ponemos sobre la mesa todos los días en el marco de la discusión del federalismo”, vinculándola con las raíces y los ejes de nuestra independencia. “Y Misiones, como territorio en la voz del Congreso de Tucumán, tuvo una enorme participación, porque Misiones sufrió los embates desde diferentes áreas colonizadoras, de los bandeirantes, acá cerca, librando batallas durante muchos años con Andresito como estandarte”, indicó el Gobernador, al tiempo que destacó el papel fundamental de la provincia y del General Martin Miguel de Güemes como integrante del Ejército del Norte protegiendo esta zona del país.

Por otro lado, Herrera Ahuad se refirió a los nuevos objetivos en la provincia y en la localidad de San Javier: “tenemos grandes desafíos que hacen a la salud, donde hemos licitado y vamos a iniciar la obra de un hospital muy importante que será de referencia en esta zona. Más allá de esas noticias que tuvimos estos últimos días del puente internacional, tuve la oportunidad, y por eso quería contarles porqe siempre los tengo presentes, de reunirme con el Gobernador del estado de Río Grande do Sul, y en conjunto hemos planteado a los gobiernos nacionales de ambos países, la factibilidad y la necesidad de seguir avanzando con el puente que es tan importante para esta región, tan importante para Misiones”. Y agregó que tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con el presidente de Brasil, con Lula Silva, “y le he marcado puntualmente la necesidad de que no se caiga el financiamiento y de que se pueda garantizar el inicio de esta obra tan importante para esta región, así que vamos a seguir insistiendo”, aseguró.

Para concluir Herrera Ahuad agradeció a todos los misioneros “por haber construido durante este tiempo una sociedad que está por encima de los conflictos personales que pueda haber entre uno y otro, la unidad de los misioneros”, concluyó.

Por su parte el intendente de San Javier, Matías Vilchez, resaltó que “esta gestión continúa promoviendo la independencia política por la que lucharon nuestros próceres allá por 1816 y lo hacemos velando por cada una de nuestras acciones. Lo hacemos cuando entregamos una herramienta a un emprendedor, cuando mejoramos los caminos rurales o hacemos un pozo perforado para nuestros productores; lo hacemos cuando promovemos que cada ciudadano conozca y acceda de manera independiente a todos sus derechos; lo hacemos cuando un joven decide estudiar, lo hacemos cuando un joven accede a su primer empleo porque esta es el rol del gobierno, el de crear ciudadanos y ciudadanas que puedan elegir de forma independiente a sus gobernantes”, insistió Vilchez. Al mismo tiempo agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial para el desarrollo de la localidad mediante obras urbanísticas, mejoras en los servicios y seguridad, entre otras.

Una vez concluidas las alocuciones, el desfile cívico militar tomó protagonismo, con la participación de aproximadamente 15 establecimientos escolares públicos y privados, además de agrupaciones de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como entidades deportivas y culturales. Esta colorida manifestación de unidad y fervor patrio reflejó la diversidad y vitalidad de la comunidad de San Javier y sus alrededores.

El evento también contó con la presencia de distintas autoridades: el diputado nacional Carlos Fernández; el ministro de Turismo, José María Arrua; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; la ministra de Trabajo, Silvana Giménez; la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el ministro de Educación, Miguel Sedoff; el presidente del Consejo de Educación, Alberto Galarza; el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida; los legisladores provinciales Adriana Bezus; Mario Vialey; Suzel Vaider; Sonia Rojas Decut; Norma Sawicz; Rolando Roa; el concejal posadeño Daniel Vanscik y el presidente de IPS, Lisandro Benmaor.

También acompañaron intendentes de localidades vecinas, autoridades de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y eclesiásticas, así como distintos funcionarios municipales de San Javier.

La celebración del 207° Aniversario de la declaración de la Independencia Argentina en San Javier fue un momento de confraternidad, reflexión y homenaje a los valores que forjaron nuestra nación. La presencia de las autoridades y la participación activa de la comunidad reflejaron el compromiso de mantener viva la llama de la libertad y la soberanía en nuestra Argentina.