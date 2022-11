Herrera Ahuad respondió a las críticas que hicieron desde las redes sociales. Destacó que el evento fue un éxito comercial y que se está analizando una nueva edición a inicios del 2023. También describió su pilcha: camiseta del trabajo y zapatillas nuevas para gastarlas caminando en la ciudad.

Puerto Iguazú fue protagonista este fin de semana de una edición especial del Black Friday. Bajo el concepto del Mundial Maravilla del Mundo, más de 300 comercios, hoteles y restaurantes ofrecieron descuentos y financiación en cuotas a sus clientes. Durante su visita en la ciudad de las Cataratas, Oscar Herrera Ahuad, contó que los comerciantes le pidieron volver a realizar el evento antes del inicio del ciclo lectivo 2023.

A pesar de que el evento tuvo “un éxito comercial”, el presidente de la Cámara de Comercio local, Joaquín Marcelo Barreto Bonetti, criticó desde su cuenta de Facebook a la organización del Black por un corte de luz en la ciudad y porque “no respondían los mensajes al número que pusieron para asesorar y ayudar a los comerciantes”.

Atento a lo que dijo Bonetti, el Gobernador pidió que “tiren todos para el mismo lado sin distinción de banderías” para el crecimiento de la localidad. “Aquellos agoreros del fracaso que por las redes sociales piden que nos vaya mal, les pido que haga un esfuercito para que nos siga yendo bien”, expresó.

El mandatario explicó que el Black Friday que se realizó este fin de semana en Iguazú se concretó por una solicitud directa de los comerciantes y el municipio. “Otros no tuvieron la iniciativa de pedirnos”, dijo al hacer referencia a la Cámara de Comercio local. Fue sincero al admitir que en esta edición “seguramente faltó” perfeccionarlo, pero aseguró que esta experiencia servirá para “corregir las cosas que hicimos mal”.

El Gobernador destacó que el Black Friday “es una dinámica” para movilizar el flujo económico de la región a través de la visita de los turistas de Brasil y Paraguay que aprovechan los beneficios en hoteles, restaurantes y locales. Por eso “cuando un comercio se adhiere, debemos celebrar todos”, indicó.Más obras de impacto social.

Además del evento comercial, el Gobierno ejecuta un máster plan de obras de infraestructura que cambiará la vida a más de 300 familias en Iguazú. Este lunes, realizaron la licitación para una nueva etapa del saneamiento del arroyo Ramón Ayala, como también la pavimentación de 180 cuadras para completar la remodelación del esquema urbano. Estos trabajos tienen una especial relevancia para los vecinos que anteriormente sufrían de inundaciones en sus hogares debido al desborde del arroyo en días de lluvia.

Durante el acto de apertura de sobres que confirmó a la empresa Sigma Construcciones como el ejecutor de estas obras, el gobernador adelantó que se habilitarán “dentro de quince o veinte días las cámaras de vigilancia” y que reforzarán la seguridad con más efectivos de la Policía en las calles.

También se refirió a la finalización de la obra de soterramiento a la línea eléctrica “que llega al aeropuerto con un bajo impacto ambiental”. Y mencionó que se iniciaron las tareas para mejorar el servicio eléctrico desde el cruce Cataratas hasta la estación transformadora.

Pero el combo no termina ahí. La iluminación de la ciudad también es un objetivo que se trazó el Gobierno en este plan urbano. Próximamente, instalarán más de mil luces led e inaugurarán la puesta en valor del Hito Tres Fronteras y las aguas danzantes de la ciudad. En esta lista de anuncios, Oscar Herrera Ahuad también confirmó que entregarán un camión cisterna para la Municipalidad y una para el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas).

“Tengo puesta la camiseta del trabajo. A mí me van a ver trabajando, mostrado lo que hacemos y aceptando las cosas que están mal. Porque si uno no las mira, no las acepta y no las va a poder corregir”, manifestó. Y pidió a la comunidad que “se queden tranquilos” porque “este gobernador se compró un nuevo par de zapatillas para seguirla gastando en Puerto Iguazú”.

Fuente: Canal 12