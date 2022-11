Janina Céspedes, del barrio Itatí, de Puerto Libertad, es la nueva ganadora del Programa IPLyC Desafío Confort.

Dijo que le vienen muy bien los electrodomésticos que el equipo del IPLyC Social le llevó de regalo, y animó a las amas de casa, a inscribirse en éste y otros programas. “Siempre miro los sorteos, mediante eso conocí el programa y me inscribí hace dos años porque me parecieron interesantes los premios”, manifestó la mujer, madre de una joven de 19 años.



Contó que se enteró de la buena noticia porque “una tía me mandó un mensaje contándome que soy la ganadora. En ese momento estaba estudiando, porque estoy cursando la carrera de enfermería, y me puse muy feliz. Apenas supe, le comenté a mi hija, a mis padres, todos se pusieron contentos, me felicitaron y me decían que me merecía, incluso mis compañeros de trabajo”.

“No me lo esperaba, pero tenía fe que en algún momento podía pasar. Fue una hermosa noticia.

Es un premio importante y me viene muy bien”, acotó Céspedes, a quien le apasionan las manualidades. “Son mi cable a tierra, me siento feliz y me gusta lo que hago. Por lo general, elaboro flores de Goma Eva y ahora me encuentran preparando arreglos navideños”.



Respecto a los premios insistió con que los electrodomésticos “me vienen bien. Planchar es algo que me gusta, pero ya necesitaba cambiar la plancha, la licuadora es mucho más nueva de la que tengo y la pava eléctrica está ideal para compartir mate con mis padres. Todavía no tengo pensado qué hacer con el dinero, pero seguro que lo voy a utilizar para pasar unas mejores fiestas”.

Sostuvo que “este programa está muy bueno porque piensa en la familia.

Es por eso que les invito a que se inscriban en éste y demás programas porque, así como gané, todos tengan oportunidad de ganar”.