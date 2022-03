Leonilda Juana Werner, del barrio Timbocito de Jardín América, es la ganadora N° 70 del Programa IplyC Desafío Confort.

“Estoy muy contenta, sorprendida, y agradecida por los premios, que son muy útiles y lindos”, dijo esta madre de diez hijos, que se encuentra en silla de ruedas después de atravesar un cáncer de útero.

La mujer, que vive junto a sus hijas Adriana y Elvia, y su nieto Fernando, consideró que este premio “es una linda ayuda que llega a mucha gente. El 5 de marzo era mi cumpleaños y el premio me llegó una semana después, gracias al IPLyC SE. Al dinero recibido pienso entregarlo para sacar una heladera porque la que usamos tiene más de 20 años, o un lavarropas, que también me hace falta. Ambos electrodomésticos están muy usados y están pidiendo un cambio”.

Contó que Elvia la anotó hace unos dos años y que, al principio, “quedé con la esperanza” pero que “ahora ya no me acordaba. Pasó tanto tiempo que ya no esperaba que iba a ser sorteada, pero, días atrás, mi vecino, Jorge, vino a avisarme que gané el premio. Y estoy muy feliz y agradecida”.

Werner nació en Puerto Mauá, Brasil, y vino a Misiones después de casarse. Con su familia vivía en una chacra de la colonia Oasis, donde plantaban ananá y tabaco, hasta que su esposo enfermó y se vieron obligados a venir al pueblo. “Siempre fui ama de casa y costurera”, dijo, quien ahora está en silla de ruedas porque los rayos utilizados para diezmar el cáncer debilitaron los tendones y los huesos de las piernas y “no tengo fuerzas para levantarme”.

Sus días pasan entre la lectura, las novelas y los juegos con su nietito Fernando, a diferencia de los fines de semana que es cuando la casa “se llena de gente” debido a la visita de sus demás hijos que también se mostraron contentos por el premio y “me dicen: ¡Por fin pegaste una mamá!”.