Laura Alardo es una ex Leona y está encabezando una campaña para que su hijo de tres años, Isidoro, pueda recibir un trasplante de corazón.

La ex arquera de las Leonas (selección Argentina de hockey sobre césped), Laura Alardo, se encuentra en medio de una campaña para poder salvarle la vida a su hijo Isidoro de tres años. Actualmente, el niño está en la lista de emergencia del Incucai para recibir un corazón debido a que padece de miocarditis y necesita un trasplante lo antes posible.

Cabe resaltar que en el 2021, en el país se realizaron 1800 trasplantes pero ese número no está ni cerca de cubrir la cantidad de pacientes anotados en la lista de espera para tratar sus condiciones de salud. En la actualidad, más de 7 mil personas esperan recibir una donación para poder sobrevivir, incluyendo a Isidoro.

Por su parte, la ex Leona contó el drama por el cual está atravesando ella con su familia y aclaró que no quiere que se modifique la ley, sino intentar generar conciencia sobre la donación de órganos pediátricos. “Buenas noches. Pido perdón porque no estamos haciendo notas, todavía no estamos fuertes para hablar de este tema sin quebrarnos y queremos ser lo más claros en el momento de transmitir esto”, declaró conmocionada.

“A nosotros el lunes 27 nos dijeron que Isidro pasaba a un estado de emergencia, porque su corazoncito ya no iba a poder recuperarse, y nos invadió la impotencia y todo lo que te sucede en ese momento de incertidumbre”, contó entre lágrimas. También, explicó: “Lo único que pudimos hacer es llegar a los corazones de todas las personas, para que sepan que ni siquiera tiene que haber una ley, porque tiene que quizás ser natural el hecho de saber que a veces uno, cuando ya no está, puede seguir salvando vidas. Esto lo queremos movilizar desde el amor, la conciencia, desde otra mirada diferente a la que tiene la ley”.

Siguiente a ello, Laura contó que consejos le dieron los médicos: “Les dije: ‘¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para ayudar a Isi?’. Ellos nos dijeron que cuando se realizan campañas de concientización, quizás a un padre que esté en duda le abrís esa claridad, esa decisión, y eso salva siete vidas. Eso nos movilizó. Ya no se trata solo de Isidro, sino de ponerse en el lugar de todos los nenes que están en esta situación y que pueden llegar a estar, y te hace sentir que quizás es la única forma. Sabiendo que lleguemos a un padre o a diez, hay un cambio, y ya vale la pena todo esto”.