El defensor central, uno de los pilares del combinado nacional, no estará en la fecha 12 por una lesión que se agravó ante Paraguay. Tampoco jugará Nahuel Molina.

16 de noviembre 2024, 21:46hs

Tras la derrota ante Paraguay, la Selección argentina trabaja para dejar atrás ese tropezón y volver al triunfo el martes en la Bombonera ante Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo para ese duelo no podrá contar con uno de sus pilares: Cristian “Cuti” Romero fue desafectado po

El central del Tottenham dejó el encuentro en Asunción luego del primer tiempo y encendió las alarmas, ya que había llegado a esta fecha con lo justo en cuanto a lo físico por una lesión ligamentaria en el dedo gordo del pie derecho sufrida hace dos semanas. Finalmente fue liberado y ya emprendió su regreso a Inglaterra.

En tanto, Nicolás Tagliafico terminó el pacontra Paraguay con un fuerte dolor en el hombro derecho, producto de una caída, por lo que su participación ante el combinado peruano es una incógnita. De todos modos este sábado respondió bien y creen que podría llegar en condiciones de jugar.

Esta noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Selección y precisaron que la molestia es “en la cara posterior del muslo derecho”. También se informó que Giuliano Simeone se suma a la convocatoria.

Este anuncio se dio en medio del primer entrenamiento de la Selección luego de la derrota ante Paraguay tras una “jornada de descanso y recuperación”.

Cuándo juega la Selección argentina ante Perú

La Selección argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias el martes 19 de noviembre, desde las 21, en la Bombonera. El partido se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

“Ya pensamos en lo que viene ¡Todos juntos el martes!”, publicó la Selección en sus redes junto a un video del entrenamiento de este sábado. A pesar de la caída ante la Albirroja, Argentina se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones, pero ahora con menos margen: Uruguay y Colombia están a tres puntos.

Así se jugará la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas

Martes 19 de noviembre

Bolivia vs Paraguay (17 horas)

Colombia vs Ecuador (20 horas)

Argentina vs Perú (21 horas)

Chile vs Venezuela (21 horas)

Brasil vs Uruguay (21.45 horas)