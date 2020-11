El volante de Vélez sorprendió al comunicar que no seguirá jugando profesionalmente. En su cuenta de Instagram publicó un sentido posteo.

Sorpresivamente, y luego de recuperarse de una nueva grave lesión en su carrera, Fernando Gago anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional al comunicarle a sus compañeros de Vélez que ya no iba a seguir jugando.

Pero más tarde, y seguramente mucho más tranquilo y relajado, el ex jugador de Boca Juniors eligió su cuenta de Instagram para hacer el anuncio «oficial» de su alejamiento de la actividad.

«Después de 15 años de profesión , elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción. Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado», comienza el emotivo mensaje que publicó el ex mediocampista del Real Madrid y la Selección argentina.

«También tuve momentos difíciles ,lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años , pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy», prosigue Gago en referencia a las 5 lesiones de graves que sufrió en los últimos 5 años y que seguramente precipitaron este final.

Con 34 años, Gago venía precisamente de recuperarse de una rotura de ligamentos en su rodilla sufrida a fines de enero jugando para Vélez frente a Aldosivi y estaba teniendo muchos minutos en esta nueva etapa de Mauricio Pellegrino al frente del Fortín. Sin embargo, parece que la decisión ya estaba tomada.

«Ahora me encuentro sin problemas físicos , cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado , sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía, en el momento indicado», detalló el mediocampista de 34 años en su comunicado.

«Agradezco a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes con los cuales compartí vivencias en diferentes instituciones . Agradezco a todos los hinchas , que hacen a este deporte único . Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún», agrega.

Finalmente, el subcampeón del mundo con la Selección en el Mundial de Brasil 2014 se excusó por despedirse de esta forma (por las redes) y dejó un mensaje sobre lo que significa el fútbol en su vida: «Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera , pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia decidí hacerlo por este medio . El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre».