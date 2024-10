El viernes primero de noviembre se estará presentando en la Soñada, la DJ y productora Manda Moor; la previa estará a cargo de un gran Back to back entre Nicolás Cavigioli y Mauro Rodríguez.

A pedido del público, la productora 2MGroup, traslada al club electrónico a la Estancia la soñada para recibir nada más y nada menos que a la productora y DJ danesa, de ascendencia filipina, afincada en París; Manda Moor, quien se estará presentando el viernes primero de noviembre junto a los exponentes locales Nicolás Cavigioli y Mauro Rodríguez quienes estarán realizando un Back to back imperdible.

Según cuenta la prensa especializada, las producciones y sets de Manda Moor se sitúan entre el House y el Techno, con una infusión de groove y tech, influenciados por el House de Chicago de los años 80 / 90. Sus sets eclécticos han hipnotizado a multitudes de todo el mundo, compartiendo cartel con los grandes como Jamie Jones, Marco Carola, Paul Johnson, DJ Sneak…

Los ingresos se pueden adquirir a través de central ticket.

Un poquito + de Manda Moor

Es habitual encontrar su presencia en line up respetados como Amnesia Ibiza para VGBDOS de Luciano, el BPM Festival, The Warehouse Project, LWE, Elrow, Kaluki y programas de radio para Circoloco, Ibiza Global, Beatport, DJ Mag, FG. Sus lanzamientos en Kaluki, Dj Pierre’s Afro Acid, Under No Illusion y Voyeur han alcanzado constantemente las cimas de las listas de éxitos, además de ser pinchados por los más grandes del sector.

Además, lanzó MOOD EDITS con Sirus Hood, un concepto único de series limitadas de edits apoyados repetidamente por los pesos pesados de la escena como The Martinez Brothers, Pete Tong, Loco Dice y Seth Troxler. Las listas de éxitos no mienten: MOOD EDITS se ha situado en el puesto número 1 de House/Deep House/Minimal en Bandcamp en cada uno de sus lanzamientos. Todas las miradas están puestas en su ascensión, el tono está definitivamente preparado para un futuro brillante.