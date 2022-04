La presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el diputado Gerardo Milman aseguraron que “no es una buena estrategia” de la coalición opositora.

El intento de mostrar unidad en Juntos por el Cambio duró poco. El ala dura de la coalición opositora criticó este jueves la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de descartar la incorporación de Javier Milei, al que acusaron de buscar “quebrar la unidad” del espacio opositor.

“Hay temas que hay que debatirlos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente en los partidos. Yo llegué a la reunión tarde y la decisión estaba tomada. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que plantearnos nuestras posiciones respecto a la política argentina y no me parece que el ‘no’ sea una buena estrategia de Juntos por el Cambio”, criticó la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones radiales.

“Estoy de acuerdo con el comunicado de Juntos por el Cambio pero a medias. Coincido con el tema Morales, pero no con el de Milei. No le cerraría ni abriría la puerta a nadie hoy”, dijo por su parte Gerardo Milman, diputado nacional y vicepresidente del bloque PRO.

Qué decía el comunicado de Juntos por el Cambio sobre Milei

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”, decía el comunicado de Juntos por el Cambio. “Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, siguieron.

Los principales referentes de Juntos por el Cambio volvieron a reunirse en medio de la interna opositora (Foto: JxC).

En una carta a sus compañeros, Bullrich, que ese día llegaba de Miami, criticó la metodología del debate y sostuvo que rechazar de entrada a Libertad Avanza puede perjudicar a Juntos por el Cambio en las provincias.

Las críticas de Bullrich al debate de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

“Considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de Juntos por el Cambio es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente”,escribió.

El candidato de Libertad Avanza crece en las encuestas y Bullrich atribuyó la posición de excluir a Milei a unacuerdo previo entre Horacio Rodríguez Larreta, la UCR y la Coalición Cívica.“Este debate no figuraba en el temario y no había sido previamente discutido por el PRO. No se puede sacar de abajo de la mesa un tema que puede comprometer acuerdos de muchas provincias que nos permiten no dividir fuerzas en niveles subnacionales”, afirmó.

“Tampoco es prudente a un año y cuatro meses de la elección decidir temas cuando aún no están decididos los candidatos ni el programa de gobierno”, siguió Bullrich, y apuntó: “Un partido democrático debe darse otra metodología en la toma de decisiones”.

Bullrich ya había manifestado su discrepancia al salir de la reunión, según el diario Clarín. “No me dejaron hablar, me sentí avasallada. Esto es contrario al objetivo, tenemos que decir que estamos abiertos y no hay que hablar de los otros cuando somos la coalición mayoritaria. ¿Qué somos? ¿Conservadores?”, planteó.

“Es totalmente contrario a lo que está pasando en las provincias. Ahí se quieren aliar con Alianza Libertad, porque esos 10 ó 15 puntos nos pueden hacer perder gobernaciones e intendencias”, continuó.

Javier Milei le respondió a Juntos por el Cambio

El diputado Javier Milei no tardó en contestarle a Juntos por el Cambio: “Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso”, lanzó el economista liberal en las redes este miércoles.

“Somos una fuerza nueva que viene a transformar la Argentina. Queremos romper con las ideas que han destruido nuestro país en los últimos 100 años. Nunca podríamos ir en un espacio que ha sido corresponsable del fracaso. Sí invitamos a todos aquellos que compartan nuestras ideas”, sostuvo en Twitter Milei.

“Hoy gobiernan CFK, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de JxC. Nos encerraron un año y medio con apoyo de Larreta y gobernadores radicales. Votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta”, agregó.