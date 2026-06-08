Luego de dos meses, aumenta $2.500 ante la suba del costo del gas en el país. El precio bonificado de la garrafa pasará a $20.000, un valor inferior al resto de los mercados.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, anunció este lunes que el programa provincial Ahora Gas actualizará su valor luego de dos meses en un contexto en el que el precio del gas aumentó en todo el país. Desde este hoy, 8 de junio, pasará de $17.500 a $20.000 en cada operativo en el que recorre el camión de recarga en cada municipio.

Para el titular de Hacienda, el nuevo costo de la garrafa de 10 kilos bajo el programa provincial representa “un precio que a pesar de esta actualización continúa siendo inferior al valor en los diferentes comercios, cooperativas y distribuidores, que rondan entre $24.000 y $30.000”.

Anteriormente, recalcó que el programa provincial creado en el 2018 durante el primer mandato de Hugo Passalacqua es “una herramienta que fortalece el acceso a un servicio esencial y cobra mucha relevancia si además tenemos en cuenta que Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades”.

Este mes, el programa recorrerá las localidades de Concepción de la Sierra (03/06); Posadas (04 y 09/06); Salto Encantado (09/06); Cerro Azul (10/06); San Javier (11/06); Posadas (16/ 06); San José (16/06); Apóstoles (17/06); Azara (18/06); Posadas (23/06); Garuhapé (23/06); Puerto Rico (24/06); Jardín América (25/06); Posadas (30/06); Puerto Esperanza (30/06); Wanda (01/07) y Puerto Libertad (02/07).