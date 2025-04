La periodista apuntó contra ambas figuras y otros personajes del espectáculo en su programa. Dijo que ratificará sus acusaciones en los tribunales de Comodoro Py.

La periodista Viviana Canosa abrió este lunes su programa con un editorial durísimo, en el que realizó denuncias que involucran a Lizy Tagliani, Costa y otras figuras del mundo del espectáculos en distintos delitos. Además, la conductora adelantó que el miércoles se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py y ratificará sus dichos.

«A mí hay temas que me irritan profundamente, y más los temas de menores de edad. Yo nunca voy a decir nada que no pueda demostrar», aseguró Canosa en El Trece.

Al igual que en los últimos días, la periodista apuntó contra Lizy Tagliani: «Lo que más quería era sacarle la careta, porque es un lobo con piel de cordero. Hace mucho tiempo que tenía ganas de contar todo lo malo que me hizo, pero no encontraba el momento. Habían pasado 14 años, ya era tarde. Lo que obviamente no me imaginé era la repercusión que iba a tener”.

Canosa fue más allá en su editorial y dijo que sus denuncias están vinculadas con redes de pedofilia y trata de menores, en las que habría involucradas figuras del espectáculo. Según la periodista, captarían menores de la provincia de Misiones y de Rusia, así como algunos exparticipantes de “Gran Hermano” que estarían promocionando trabajos en Rusia para jóvenes argentinas, que serían redes de trata encubiertas.

“Yo quiero decirte, Lizy, que tu vida es una gran mancha, estás más sucia que una papa. Y te pregunto, Lizy: ¿por qué creés que Fernando Burlando, cuando lo llamaste el viernes a la noche para preguntarle si podía representarte, te dijo que no? Que cuando Burlando escuchó hablar de menores, ahí dijo ‘mejor no me meto en esta’”, disparó la periodista en su editorial.

Luego, Canosa deslizó comentarios sobre Costa: «Te voy a mandar pebetes a tu casa. Me dijeron que te gustan mucho los pebetes. Habría videos en boliches con menores y drogas». Y luego lanzó: «¿Será verdad que traen chicos rusos menores de 14 años y se los dan a chicos trans?»

También se refirió a los supuestos motivos del despido de Costa de la obra teatral ‘Legalmente rubia’: «Me dijeron que llegabas muy alcoholizada, que te olvidabas la letra por el chupi y tengo testimonios de todos. Como si fuese poco entrabas a un camarín y acosabas a un bailarín, que por lo menos era mayor de edad”.

Canosa relacionó sus sospechas con otros temas de alto impacto mediático, como el caso de Marcelo Corazza, exparticipante de Gran Hermano y exproductor de televisión investigado por corrupción de menores. «Todos los famosos que tienen quilombos están en ese canal. Ojalá se empiecen a caer las caretas», dijo, en aparente referencia a Telefe.

«¿Será verdad que traen de Misiones a chicos pobres? Los llevan a casas que alquilan para ejercer la prostitución?», agregó.

Al cabo, la periodista manifestó uno de los ejes más escandalosos de toda esta denuncia contra y Costa: “Habría un video en esos boliches con menores con alcohol y drogas”. «Quiero que sepan -continuó- que todo lo que estoy diciendo tengo pruebas, videos, papeles. Y voy a ir a Comodoro Py el miércoles”.

En medio de las repercusiones por el editorial de Canosa, Jorge Rial salió a respaldar los dichos de la periodista. » El 70 por ciento del mundo del espectáculo entró en pánico. Las fiestas de los últimos años no iban a ser gratuitas. Todo bien hasta que involucran menores. Es divertido ver como muchos de los que iban a esos antros hoy elogian a la Canosa esperando que no los nombren. Se vienen días difíciles para los que le medían la moral de los demás con el calzón bajo», publicó en su cuenta de X.