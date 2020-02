Todos los años la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), abre su inscripción para cursar la carrera de Realizador Cinematográfico Integral en sus diversas sedes.

Este año, Misiones logró que dos jóvenes aspirantes puedan rendir en Posadas las dos primeras instancias del examen de ingreso para estudiar en la sede NEA, ubicada en la ciudad de Formosa.

A través de una propuesta presentada por la ex alumna de la ENERC NEA, Marcela Guillón, se concretó el ansiado pedido de jóvenes interesados en estudiar cine. A ello se sumó el apoyo del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), que desde su creación acompaña a los estudiantes con becas de pasajes y, en este vínculo institucional, también había solicitado a las autoridades de la carrera avanzar en esta posibilidad.

“Cuando se creó la sede NEA, excepcionalmente el examen se había realizado en Posadas. Para nosotros, ese acto de rendir en Misiones fue muy importante, tanto porque nos ayudó a reforzar la decisión de estudiar la carrera como por cuestiones económicas, al no tener que viajar a Formosa a realizar los diferentes exámenes”, cuenta Guillón.

La carrera de Realizador Cinematográfico Integral tiene una duración de tres años y es una formación completamente gratuita, en donde la ENERC provee a los alumnos de todos los recursos y elementos necesarios para desarrollar los trabajos prácticos, los ejercicios curriculares anuales y las tesis de graduación (realización audiovisual), con el acompañamiento personalizado de tutores. Por este motivo, quienes estén interesados en estudiar deben pasar por un exhaustivo proceso de ingreso que consta de dos exámenes escritos donde se evalúa la creatividad, la comprensión de textos y la formación previa del aspirante y un coloquio final de defensa de la postulación.

Ainara Rolandi y Sebastián González Landayda son los dos jóvenes misioneros que asumieron el desafió de ingresar a la ENERC NEA. El luego de salir bien en el primer examen, este miércoles 26 tuvieron la segunda prueba. Bajo la atenta mirada de Marcela Guillón e Ivanna Cuczuk, asistente de la Gerencia de Capacitación del IAAviM, se desarrolló con normalidad la última instancia de evaluación en la provincia. En las próximas semanas, el Comité evaluador de la Escuela informará a los aspirantes el resultado del examen y de aprobar, deberán viajar a Formosa el 18 de marzo. “La instancia final es un coloquio a modo de entrevista frente a los tutores y la vicerrectora de la carrera, donde se preguntan cuestiones más personales para dirimir si él o la postulante cumple con las condiciones, está realmente interesado y comprometido a estudiar los 3 años”.

Este paso dado hacia la igualdad de oportunidades seguramente permitirá, el año entrante, ampliar la cantidad de personas que se postulen para el ingreso a la Escuela de cine del INCAA.

“Es un orgullo enorme para la Región Nea y para todo el país, tener de ejemplo y referente al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, como guía para la planificación y ejecución de políticas audiovisuales que nos permite pensar y desarrollar la industria cinematográfica que queremos, no sólo de una provincia sino con una fuerte mirada regional”, destacó la vicerrectora de la ENERC NEA, Karina Neme.

Con los sueños por delante

Ainara Ronaldi finalizó el año pasado la secundaria y no dudó un instante en inscribirse en la Escuela de Cine del INCAA. “Desde muy pequeña me llamó la atención el cine, la actuación y las artes. Siempre me gustó crear historias y llevar un mensaje a la audiencia, sin importar el formato que sea. Yo escribía y me imaginaba como si fuera una película”.

Durante el 2019 participó del programa Cine Joven Comunitario del IAAviM, que se desarrolla en Posadas en el BOP Nº 17 y con su cortometraje “Aeternum” quedó seleccionada en la última edición del Móvil Fest. Tanto es su deseo por filmar que le pidió a su papá que le compre una cámara si quedaba como abanderada. Ainara lo logró y se puso a producir su corto para el Móvil Fest “busqué a los actores, pregunté y averigüé los lugares, grabé, dirigí, edité, pedí permiso de uso de imagen, etcétera… Después de todo ello, me di cuenta que quería seguir haciendo eso, seguir creando mundos, historias, personajes, dar mensajes y entretener”, asegura la joven.

En el caso de Sebastián González Landayda, cursó parte de las carreras de Musicalización y Sonorización con Medios Electroacústicos (Escuela Municipal de Música de Posadas) y Diseño Gráfico Audiovisual (ITEC 3 Garupá); y desde hace un tiempo piensa en estudiar cine. “De chico siempre estuve con la música y el dibujo y eso fue lo que me acercó al audiovisual, desde que salí de la secundaria siempre supe que iba a estar vinculado con ese tipo de trabajos”, cuenta Sebastián.

A través de un docente del ITEC 3 pudo conocer la oferta de la ENERC y su ilusión por estudiar cine fue más grande. Sin embargo, las dificultades económicas para afrontar los tres viajes que se debían realizar para las pruebas de ingreso sumado al costo de residir en la ciudad de Formosa, hizo que su sueño de estudiar en la Escuela del INCAA se viera postergado.

Cuando le informaron sobre la decisión de que las dos primeras instancias de examen se tomarían en Posadas, Sebastián dejó todo para intentarlo, incluso su trabajo, y así dedicar su tiempo a prepararse para las pruebas de ingreso. “Si el examen hubiera sido en Formosa yo no hubiera hecho lo que hice, renunciar al trabajo y apostar a mi futuro en el cine. Si hubiera sido en Formosa, hubiera sido como tenía planeado, quedarme un año más en Posadas trabajando para juntar la plata y poder ir el año que viene. Que me hayan facilitado ese examen fue muy decisivo y clave. Es muy importante para mi vida”, afirmó agradecido Sebastián.