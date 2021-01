Los binomios misioneros Raúl Fagundez-Rafael Ortega (Peugeot 307) y Jonathan Neese-Luis García (Citroën C4 VTS) serán de la partida de la octava edición del Rally Máster, que se disputará el viernes en la localidad de La Toma en San Luis y que reunirá a los campeones y subcampeones de las categorías de tracción simple de todo el país.

Fagundez-Ortega, campeón de la N3 del Misionero, y Neese-García, subcampeón de la N3 del misionero, estarán corriendo dentro de la Clase N7 del Máster de Rally.

“La idea es ir al Máster y ser protagonistas. Vamos a contar con la ayuda de los sponsors. La idea es medirnos contra los mejores del país”, indicó Fagundez antes de viajar.

Por su parte Neese, comentó “se acercó Nacho Allende a invitarme a ir a San Luis a ver el Máster y ahí le pregunte como era para ir a participar y si él podía hablar con la organización y ahí me dijo que yo podía ir como el subcampeón de la categoría ‘y podes correr tranquilamente’ me dijo. Así que ahí me puse a hablar con el equipo y con mi papá por los permisos laborales, hablé con Claudio Marin mi mecánico y me dijo que no había drama. Ariel Hilbert, que es mi navegante, no puede ir por un tema laboral, así que hablé con Luisito García y me dijo sí de una”.

Las duplas fueron acompañadas por los integrantes de la Comisión Directiva de la AMPyNaR, Yamil Pettersen (prosecretario) y Luis Da Luz (Protesorero), quienes estarán colaborando en todo lo que necesiten ambos equipos.

Hoy a las 18 se habilitará el Parque de Servicios que funcionará en el Predio Ferrocarril para que los equipos se instalen.

Mañana de 12 a 20 se realizarán las verificaciones administrativas, técnicas y se entregarán los Libros de Rutas, Mientras que de 14 a 20 se realizará el reconocimiento de rutas y cada tripulación tendrá dos pasadas a cada tramo.

El sábado a las 14.33 se pondrá en marcha la Etapa 1 y el domingo a las 7 comenzará la segunda y última Etapa. A las 15 se realizará la premiación. La competencia tiene 125 binomios inscriptos en las distintas clases y será fiscalizada por la Federación automovilista de San Luis.

Horarios

Sábado-Etapa 1

14,33: PE1 El Guanaco del Morro – Ruta 10 (12,54 km)

15,16: PE2 Los Filtros – Ruta 20 (9,48 km)

Domingo-Etapa 2

8:08: PE3 La Vertiente-Campo Tula (13,73 km)

8:46: PE4 La Cruz Brillante-Ruta 2 (17,64 km)

9:29: PE5 Los Filtros-Ruta 20 (9,48 km)

11:52: PE6 La Vertiente-Campo Tula (13,73)

12.30: PE7 La Cruz Brillante-Ruta 2 (17,64)

13:13: PE8 Los Filtros-Ruta 20 (9,84)