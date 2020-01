Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, dio un panorama sobre las renovaciones de contrato de los referentes del plantel

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, dio un panorama sobre los jugadores que tienen que renovar su contrato con el Millonario: Ignacio Scocco, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Javier Pinola y Nacho Fernández.

En primera instancia, el mandamás del Millonario se mostró optimista sobre la chance de retener a Nacho Fernández y renovarle el vínculo: «Las cláusulas de salida algunas veces te complican. Los jugadores tienen su derecho a decir ‘no me pongas una cláusula tal, que dada un determinada edad no me pueda ir’. Entonces lo vamos a conversar, creo que la cláusula es lo de menos. Lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en lo que va a cobrar anualmente y donde el permanezca en River. Soy muy optimista, estamos en un 90, 95 por ciento en que esto se firme«.

Por su parte, dejó en claro que lo de Scocco todavía no está resuelto, ya que el delantero pidió tiempo para responder: «A Nacho lo queremos mucho, lo quiere todo hincha de River. Que él diga ‘voy a esperar un poquito más‘, tiene todo el derecho. En River sabe que queremos que continúe y que le estamos ofreciendo para continuar. Está en él tomar la decisión el día que quiera. No veo inconveniente para que no. No tengo ninguna duda, entiendo que está muy bien y que va a seguir en River, peromientras no firme siempre hay alguna probabilidad distinta«.

Por último, D’Onofrio aclaró las situaciones de Ponzio, Pinola y Enzo Pérez: «Está todo conversado, hablado. Falta firmar. Entiendo que no hay ningún inconveniente y que van a continuar porque es el deseo de todo River, su técnico, los directivos y la gente, que es lo más importante».

De esta manera, todo parece indicar que River mantendrá a sus referentes más allá de mitad de año. Todavía hay que resolver lo de Scocco, quien fue sondeado para regresar a Newell’s.