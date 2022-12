Son muchas las alegrías que trae este fin de año y las celebraciones que acompañaron la noche del sábado. Junto a la espectacular victoria de Argentina contra Australia, Posadas siguió de fiesta viviendo a lo grande la tercera noche del 53° Festival Nacional de la Música del Litoral.



Luego de dos noches a pura música, danza y reencuentro, el sábado no fue la excepción. Cerca de las 19 hs el público comenzó a acercarse con la emoción todavía a flor de piel. La tarde comenzaba con el canto de «Vamos, vamos argentina», que se escuchaba tanto en el escenario Alcibíades Alarcón, como en la caravana de autos que recorría la costanera de punta a punta, celebrando que Argentina había pasado a cuartos de final, porque «este Festival es Mundial».



El primer cuadro musical en entrar a escena fue la orquesta infanto-juvenil de los Grillos Sinfónicos, el proyecto escuela que recorre el mundo a través de giras y viene sorprendiéndonos con diferentes representaciones y repertorios a lo largo de estas noches. También desplegaron sus pañuelos y pasos de baile el Ballet de Adultos Municipal, integrado por abuelos y abuelas de distintos Centros de Adultos Mayores CAMP y clubes de abuelos, con la dirección de los profesores Roberto Cubas y Elena Lanaro.



Al caer la noche, con el río como espectador de lujo, se hicieron presentes algunas de las instituciones más prestigiosas y representativas del Litoral: la Orquesta Folklórica Provincial, que se abrió paso con imponentes voces como las de Luz del Carmen, Robi Sánchez, Vicente Olguin y Patricia Olguero; y el Ballet Infantil-juvenil de Danzas Provincial, bajo la dirección de Laura Romero, con un repertorio de nuestra nación hermana Paraguay, acompañada de fuegos artificiales que iban en composé con el rojo, amarillo, azul y verde de las polleras.



Asimismo, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Los Piepe, una orquesta de jóvenes chamameceros del Instituto Owata de Posadas, tocaron y recitaron para todos los presentes. El público alzó los brazos, sacudiendo las palmas, regalando un hermoso aplauso en lengua de señas para los artistas y los televidentes. Junto a ellos, el grupo misionero La Sabia recorrió con sus canciones cada punto del Litoral, llevando en alto y poniendo en valor nuestras costumbres y tradiciones, a lo que se sumó el zapateo y zarandeo del Ballet La Calandria de Villa Urquiza. La Sabia toma el nombre derivado de “Sabiduría”, saber que el mismo folklore reúne y transmite de generación en generación a través de la música, la danza, el canto y el saber popular de los pueblos.



Como no podía ser de otra manera, el Ballet de Danzas Corazones Libres también estuvo presente en el Festival litoraleño. De su mano, dos banderas ondulantes, celestes y blancas, ocuparon todo el escenario. Agua, sol y selva retrataron la historia del litoral a plena música y distintos personajes, bajo la dirección general de Dani Toledo. Por su parte, la increíble y jovial interpretación del Ballet de la Escuela Superior de Danzas realizaron un homenaje a los colonos.



Cerca de las 22 hs, luego de que Nacho Chávez deslumbrará a todos con un manejo perfecto de la pelota, desde el Barrio Rocamora, con artistas que datan de más de 40 años, los Maestros Chamameceros se reencontraron con el público dejando un legado inmenso a las nuevas generaciones, para muchos de los quienes hoy son sus ídolos. Agasajando a Posadas como la reina del Litoral, las prosas de sus canciones fueron un enorme homenaje a la historia de esta capital. En agradecimiento a su carrera y su música, el Ministro de Cultura, Joselo Schuap y la Secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Belén Hernández, hicieron entrega de certificados y regalos a todo el conjunto en reconocimiento a su trayectoria.



Conformados a principios de este año, otras de las experiencias en hacer su aparición fue el dúo Paraná Dos, integrado por Leo González y Rafa Encina, quienes, sin olvidar sus raíces, sacaron a relucir el género del Chamamé. A los festejos se sumaron Los Núñez, con sus 30 años y su música de primer nivel. Desde Campo viera al epicentro misionero, los hermanos Juan “Pico” y Marcos “Chavo” Núñez siguieron cosechando felicidad y aplausos en los presentes, demostrando su destreza con el bandoneón y la guitarra. Como reconocimiento por ser referentes de la música, la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, les hizo entrega de una placa conmemorativa en honor a su recorrido artístico.



Mientras el escenario se preparaba para recibir a Los Alonsitos, Gabriela Fabiero, nacida en la tierra colorada, nos regaló su hermosa voz con un breve, pero emotivo repertorio. El furor de la noche, sin embargo, fueron Los Alonsitos. Desde Corrientes y con varias consagraciones de por medio, conquistaron Posadas y llenaron de Chamamé el escenario, haciendo bailar a todos al vivo al grito de los sapucais. Más tarde, desde San Antonio, plena selva misionera, María Ofelia llegó a deleitarnos con su hermosa voz que abraza su carrera desde muy pequeña. Su andar permanente como cantora popular, la ha vuelto madrina de muchos festivales.



Coronando la noche, uno de los artistas más esperados por varios, el riojano Sergio Galleguillo, desplegó su canto y su arte con el sicu, el charango y la quena, dando a conocer su faceta multiinstrumentista. Junto a su sonoridad, el público fue sorprendido por una cuota genuina y auténtica de folklore, invitando a los espectadores a despertar la alegría que albergan en sus corazones.



La tercera noche del Festival, también recibió a las voces de Anahí Giménez y Susana Villalba, ambas misioneras del dúo Lira Vera, quienes inundaron de magia el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez; y la propuesta de folklore tradicional argentino junto a La Guitarreada. Juntos, Carlos Servían, Edgardo Battaglia y Ezequiel Lakouski, sellaron una armonía de tres voces en una mistura litoral norteña, complementando en primera guitarra.



Por otra parte, Rulo Grabovieski y Los 4 Ases lo dejaron todo en el escenario. Desde sus primeros acordes con el acordeón a los 16 años, hasta la emotiva noche de ayer, no dejan de trascender las fronteras regionales para hacer cuna a la vera del Río Paraná. Un género particular, con un marcado estilo propio que fue reconocido con un Mensú de Oro en el 2013. Ya finalizando la noche, con once años de trayectoria, el conjunto Gente de Ley, dibujó paisajes con los acordes de su música, vibrando al mejor ritmo de la región.



*Peña*

Además de los shows sobre el escenario mayor, tuvo lugar la tradicional peña sobre el escenario “Chaloy Jara”, montado en el Parque Paraguayo, donde desplegaron todo su repertorio la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Monte 30 (Aristóbulo del Valle); el Taller de Adultos Mayores “Cultivarnos”; el Ballet Afianzando Raíces; Paola Leguizamón; La Ribera; y una vez más: Gabriela Faviero; la Escuela Superior de Danzas de la Provincia de Misiones; Rulo Graboviesky; Lira Vera; Los Núñez y Joselo Schuap. Asimismo, contó con un variado patio cervecero, gastronómico y la característica feria de artesanos emprendedores.



*La última antorcha arderá como nunca*

Luego de tres noches plenas a pura danza y canto, la ciudad se prepara para engalanar la última jornada del Festival Nacional de la Música del Litoral. La grilla de artistas será amplia y para todos los gustos, subirán a las tablas; Guaynamérica Danza, Coro Niños del Parque, Festival Infantil de danzas, Músicos Populares Misioneros, Orquesta Folklórica Municipal, Los Menchos del Chamamé, Andrés González, Vanesa Avellaneda y Gabriela Zabal. Del mismo modo, los invitados que harán vibrar al público en la última velada serán Los de Imaguaré, Juan Fuentes, Cecilia Pahl y Luciano Pereyra.



*Entradas*

Recordamos que el punto de venta para adquirir las entradas para el último y gran cierre del Festival son las boleterías del Anfiteatro. Tienen un valor de $1.000 pesos. Se recuerda que se encuentra a disposición la compra de tickets de manera online en https://sistema.posadas.gov.ar/sig/#/evento/venta/litoral2022, donde para evitar largas filas, sugieren que los asistentes que adquirieron su ingreso por este medio, se acerquen con el código QR emitido en la operación a las boleterías del Anfiteatro para así obtener sus respectivas pulseras, de 17 a 01.El show comenzará a las 18.30 h, los que concurran con vestimenta folklórica ingresan gratis hasta las 20. Los menores de 12 años no abonan, al igual que las personas con discapacidad, presentando CUD y DNI.



*Recomendaciones, desvíos y cortes de tránsito*

Para el desarrollo de un evento seguro, está prohibido el ingreso de conservadoras, botellas o elementos de vidrio, elementos punzocortantes, pirotecnia de todo tipo y volumen, elementos contundentes, piedras, palos, hierros, etc. Sí está permitido asistir con equipos de mate y tereré, al igual que paquetes de comida. Para resguardar la seguridad de los presentes se contará con puestos de salud y ambulancias, control policial y bomberos.



En tanto, por motivo de la celebración el tránsito en la zona ya se encuentra interrumpido, con desvíos en el transporte público, los cortes son en calle Ivanowski y Alberdi, y Calle Roque González y Sargento Cabral. Por ello, se pide a la comunidad circular con precaución y atender a las instrucciones de los inspectores.