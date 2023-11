La Policía busca a dos individuos que han huido en una moto después de que uno de ellos disparase a Vidal-Quadras

El exlíder del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha recibido un disparo en la cabeza al mediodía de este jueves en pleno centro de Madrid, en el número 40 de la calle Núñez de Balboa. La Policía Nacional busca a dos motoristas como autores del suceso. El que iba de paquete, con un casco negro, le ha descerrajado un disparo que le ha atravesado la mandíbula y después ambos han huido en la misma moto, según han informado fuentes de la investigación a Infobae España.

Por el momento el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid, encargado de la investigación, no descarta ninguna hipótesis. No obstante, las fuentes aseguran que el modus operandi utilizado por los dos autores no es el habitual en un atraco y evidencia que los motoristas habían marcado a Vidal-Quadras como objetivo, eran profesionales y habían planificado el asalto.

Sobre las 13:30 horas, el expresidente del PP en Cataluña ha sido atendido en el lugar de los hechos por los sanitarios de Samur-Protección Civil. Presentaba una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida en la zona de la mandíbula. Posteriormente, ha sido trasladado consciente y en estado grave a un hospital de la capital, que no ha transcendido por razones de seguridad. La Policía Municipal de Madrid ha cortado el tráfico y ha acordonado la zona.

Metodología de profesionales

El modus operandi utilizado por los autores del asalto al exdirigente popular es importado de Latinoamérica y se denomina motochorro. Se basa en el uso de una motocicleta o ciclomotor para abordar a la víctima y darse rápidamente a la fuga. Para ello se necesitan dos individuos, uno para conducir el vehículo y otro para cometer el asalto. Ambos suelen ser profesionales. Esta metodología la utilizan desde sicarios a ladrones de relojes.

Su última publicación

Apenas una hora antes del suceso, Alejo Vidal-Quadras criticaba en X (antes Twitter) el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: “Ya se ha acordado el infame pacto entre Sánchez y Puigdemont que tritura en España el Estado de Derecho y acaba con la separación de poderes. Nuestra Nación dejará así de ser una democracia liberal para convertirse en una tiranía totalitaria. Los españoles no lo permitiremos”.

Tras conocer lo ocurrido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha escrito también en X un mensaje de apoyo a la víctima: “Quiero trasladar mi solidaridad y deseos de pronta recuperación a Alejo Vidal-Quadras. Todo mi afecto en estos momentos para él y para su familia. Confiamos en que la investigación pueda esclarecer cuanto antes los hechos y se detenga a los responsables”.