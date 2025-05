Muy buenos días a todos. Es un inmenso honor venir a este recinto a cumplir con la demanda constitucional que en su Artículo 116 prescribe el informe anual, dando inicio así a un nuevo período legislativo.



Saludar especialmente a cada uno de los trabajadores en su día; al presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Oscar Herrera Ahuad, y a

cada uno de los diputados aquí presentes.



A la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Venchiarutti Sartori, sus ministros, y en ellos, a todo el Poder Judicial. Al

vicegobernador, contador Lucas Romero Spinelli, a los intendentes que nos acompañan, a los ministros y funcionarios.



A los obispos y pastores, al personal de Cámara, docentes, empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación y a quienes son nuestro

auténtico sujeto social: la familia misionera.



Como cada 1ero de mayo, nos encontramos con profundo respeto a la democracia y las instituciones, para dar cuenta al pueblo de la hoja de ruta

que estamos llevando.



Gestionamos los recursos de forma eficiente y responsable que son demostrados en los niveles de crecimiento constante, posicionándonos

como una referencia de desarrollo, innovación y sostenibilidad.

En nuestro territorio habitan más de 1.300.000 personas, lo que nos convierte en la provincia más poblada del NEA y más joven del país.



Crecimos entre 2010 y 2022, un 16,6% y también crecimos en cantidad de municipios. Respecto del NEA, Misiones concentra el 50% del empleo industrial, el

39% en el sector agropecuario, el 33% en el rubro comercial, el 50% en hotelería y gastronomía, y el 45% en el sector del transporte y comunicaciones.



Haciendo un análisis más desagregado, el 54% de los trabajadores de la industria de la alimentación de la región NEA están en Misiones, el 62% del sector foresto industrial, y el 67% de trabajadores de la industria pesada de maquinaria y equipos. También Misiones concentra la mayor cantidad de empleos jóvenes del NEA con el 39% del total de la región.



1 DE MAYO DE 2025

El IPEC como organismo rector del Sistema Estadístico Provincial, nos proporciona datos locales como éstos y tantos otros.

Como en otras oportunidades, reflejamos la importancia de la puntuación querecibe Misiones por la calificadora internacional MOODY’S. En su informe del mes de abril, nos posiciona BB+, mejorando la perspectiva negativa que venía desde marzo de 2024 a una perspectiva estable. La causa del cambio de perspectiva se debe a que la provincia ha demostrado un buen desempeño frente a los desafíos del año pasado. Para comprender en criollo: sostenemos hace varios años, mejores calificaciones que las provincias del país núcleo como Córdoba, Mendoza o Santa Fe, lo que nos hace una provincia confiable y estable ante los ojos de grupos inversores y de bancas financieras internacionales.



Hace 15 días, firmamos un convenio con el ministerio de economía de Nación, el cual cancela vía compensación una triste mega deuda generada en los años 90 con el Club de París y dejando un saldo a favor de la provincia; un convenio con el BID bajo el programa BID IV Enhosa y con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. En el mismo convenio también quedó expresada la voluntad de la provincia de adquirir las casi 2000 hectáreas del predio de INTA en el municipio de San Antonio que el Estado Nacional desea enajenar.



Para ello, trabajamos con Nación y en eso hay que ser nobles al reconocer el mérito cuando los resultados son buenos para los misioneros. Con la mirada puesta en el bienestar común, implementamos un conjunto de políticas públicas tendientes a disminuir las variables macroeconómicas que adquieren particular gravedad al contar con predominancia de fronteras internacionales.

Cuidamos la economía familiar a través del programa AHORA MISIONES y sus diferentes variantes. Estoy seguro que la gran mayoría que se

encuentra en este recinto y la audiencia que nos mira por canal 12 y por streaming, utilizó más de una vez este programa y conoce sus virtudes y seriedad.



En 2024 generaron ventas por más de $64.000 millones, con un crecimiento real del 11,5%. Para mejorar la competitividad y reducir las asimetrías con Paraguay y Brasil, reformulamos los programas y sus beneficios: hoy tenemos mayores reintegros (antes 20%, ahora 25%), 18 cuotas sin interés para bienes durables y materiales de construcción. En consonancia con ello, vamos a crear el AHORA GÓNDOLA en ciudad de

Bernardo de Irigoyen, un programa de beneficios y reintegros para compras de productos alimenticios.



Insertamos más de 15 iniciativas especiales junto a municipios, el IPLYC y cámaras empresariales. Este esfuerzo que llevamos adelante con el sector privado, lo hacemos con recursos genuinos y propios para sostener el comercio y cuidar el bolsillo del misionero.



En el mismo sentido y para fortalecer el crecimiento sostenido, duplicamos los montos de otorgamiento de crédito facilitando el ingreso de financiamiento a emprendedores y pequeñas empresas. En estos últimos 15 meses, más de 300 créditos fueron entregados por el Fondo de Crédito.

Junto al Banco Macro hemos otorgado préstamos con subsidio de 10 puntos porcentuales de la tasa de interés, destinados a capital de trabajo por $9.394 millones en 2024, beneficiando a 384 empresas, y en los primeros meses de 2025 ya alcanzamos $1.280 millones en financiamiento.



Para proyectos de inversión y expansión, desde junio de 2024 a la fecha, se han otorgado préstamos con subsidio de 7 puntos porcentuales de la tasa

de interés a 54 empresas por más de $2.711 millones.



Y a partir del lunes próximo, estará disponible una nueva línea de crédito con el Banco Macro, a tasa subsidiada por la provincia y plazo de hasta 36

meses, para la compra de colectivos nuevos y usados por parte de empresas de transporte. El cupo es de hasta $10.000.000.000 y estará vigente hasta

el 30 de junio de 2025.



También lanzamos nuevas líneas de financiamiento de inversión tecnológica destinando un cupo de $15.000 millones, con plazo de hasta 48 meses, a una tasa subsidiada de 30,35% y una línea para financiamiento de maquinaria y equipamiento vial destinando un cupo de $4.000 millones, con plazo de hasta 36 meses, a una tasa subsidiada de 30%, asegurando herramientas clave para la modernización productiva con subsidio de 7 puntos porcentuales de la tasa de interés,

Con el Banco de la Nación Argentina implementamos líneas estratégicas para el sector energético, el sector tealero, el sector yerbatero y forestal, como así también se han destinado líneas para impulsar la innovación y transformación digital, adquisición de servicios industriales como ser la obtención de registros, habilitaciones, certificaciones, normas y capacitaciones, la compra de maquinaria agrícola y una línea exclusiva para las micro y pequeñas empresas, todas ellas con condiciones ventajosas para las empresas, como ser tasas subsidiadas y plazos accesibles para su desarrollo, habiendo otorgado créditos por $2.679 millones.

Entre las entidades financieras, el Consejo Federal de Inversiones y el Fondo de Créditos de Misiones hemos puesto a disposición del sector privado empresario misionero líneas de créditos a tasas bonificadas por más de $122.000 millones.

Como les conté el año pasado, creamos en conjunto con el CFI el FOGAMI, cuya herramienta es empleada por las Pymes dando avales de garantía y descuentos de documentos cambiarios en el mercado de capitales con el propósito de dinamizar fuertemente la economía. El Fogami en esta primera etapa destinará acciones para el sector de servicios de salud, pymes en general y productores rurales hasta $45 millones.

Para alcanzar ese objetivo, vamos a poner en vigencia el programa Ahora Pyme que fomentará la compra entre comercios e industrias misioneras, incentivando a que el circulante quede dentro de la provincia.



Muestra de nuestra política a favor de la descentralización y la promoción de la autonomía, nos reunimos con los 78 municipios de forma periódica, para hacer entrega de recursos económicos. En estos últimos nueve meses, hemos entregado $1.970.387.000 para que cada intendente tenga las herramientas económicas a fin de dar respuestas más rápidas y eficientes.



Para continuar en este rumbo de apalancamiento constante a sectores productivos, cuento con un gran compañero como Lucas, que desde VICEGOBERNACIÓN complementa con la mirada social y sensible cercana a la gente, como nos gusta trabajar, cerca.



La Vice en tu Escuela, el PAS, Potenciar Misiones y la prevención del delito de la trata y tráfico de personas, por mencionar algunos, son programas que llevan soluciones a toda la provincia. Y desde la coordinación estratégica de Gobierno Inteligente, hemos promovido más innovación y el uso de nuevas tecnologías en la gestión gubernamental tanto provincial como municipal, propiciando el fácil acceso a todos los ciudadanos.



También contamos un área que coordina el monitoreo de gobierno como apoyatura a la eficiencia de cada área.

La sensibilidad social es un valor que marca el rumbo desde distintas áreas del gobierno, tanto en la defensa irrestricta de derechos humanos integrales y el desarrollo social, los programas sociales desde el Iplyc como “mirar mejor”, las acciones coordinadas desde la jefatura de gabinete como Generación Z y Más Experiencia; el fortalecimiento de 78 espacios de primera infancia y de las cocinas centralizadas; La Hora Azul y Hablemos de Autismo acompañaron a personas neurodivergentes y sus familias, el gran trabajo de la línea 102 y muchas otras acciones se enmarcan dentro de nuestra visión de la protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.



Para garantizar el acceso a la educación y al futuro profesional, se impulsaron iniciativas como las residencias estudiantiles, los programas Universitarios por un Día, Jóvenes al Volante y el Yendo Fun Tour del Conocimiento, que acercaron a miles de jóvenes al sistema universitario y tecnológico.

Quiero destacar principalmente el foco puesto en el trabajo con las personas con discapacidad y con las comunidad originarias, que mucho se ha hecho en el último tiempo y que siempre es necesario reforzar.

Quién no escuchó decir: “la salud es la verdadera riqueza”? Habitamos un suelo que tiene a la salud como prioridad. Los programas de prevención, de atención primaria y la búsqueda constante de garantizar el acceso a servicios esenciales.



Como creo que ya se entendió el desfinanciamiento nacional en general, voy a mencionar un sólo ejemplo relacionado a la salud: tan sólo en medicamentos para pacientes hemofílicos y oncológicos, cubrimos con recursos provinciales más de 1.500 millones de pesos ($1.515.179.998,27).

Extendimos la Red Materno-Neonatal con la incorporación del hospital de Jardín América bajo normas CONE y se fortaleció el modelo de atención con medicina fetal, el funcionamiento del Banco de Leche Humana que esperó 20 años para su conclusión y la implementación del Centro de Simulación en Cuidados Maternos, lo que permite diagnósticos tempranos y mejora en los resultados perinatales. Estas acciones apuntan a profundizar el descenso sostenido de la mortalidad materna e infantil, una prioridad irrenunciable para la provincia .



En este último período, pudimos evidenciar un aumento en la demanda del servicio público de salud, sobre todo en el hospital Dr Madariaga, que tiene relación directa con la caída de las prestaciones prepagas y servicios de salud privado.



Realizamos más de 7 millones de prestaciones en el sistema público, de las cuales 3 millones fueron atenciones médicas.

Y al hablar de prestaciones, quiero destacar el trabajo del IPS que sigue poniendo el foco en coberturas de patologías de alta complejidad, ampliando los servicios que ya existen y potenciando la efectividad con tecnología y digitalización.



A fines del 2024, dejamos inaugurado un moderno policonsultorio en una zona con constante crecimiento demográfico como lo es Itaembé Guazú.

De paso les cuento que se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2025 los regímenes de la VENTANA JUBILATORIA Y MORATORIA. A este importante beneficio se hallan adheridos 51 municipios y a lo largo de 2024, 394 personas han accedido a su jubilación bajo estos regímenes.



El trabajo en la prevención de vectores sigue afianzándose y nos lleva a transitar un poco más holgados que periodos anteriores, especialmente con los casos de dengue. La implementación de la vacuna contra el dengue en grupos etarios, recurso humano más capacitado y la siempre predisposición del acompañamiento de municipios, dan como resultado una baja presentación de casos en esta última primavera-verano.

Aprovecho para felicitar a todo el personal de la salud que trabaja con gran compromiso para cuidarnos y atendernos, los promotores de salud, médicos, enfermeros, residentes, camilleros, científicos etc . Siendo un usuario del sistema de salud pública me siento realmente orgulloso de nuestro recurso humano.



Un hito que nos distingue es la adquisición de un Tomógrafo por Emisión de Positrones PET. Un elemento tecnológico de vanguardia para el Instituto Misionero del Cáncer, 100% financiado con recursos genuinos de la provincia. Para contar con este servicio, los pacientes oncológicos deben trasladarse hasta Buenos Aires ya que no se cuenta en toda la región con este equipamiento. Esta obtención, acerca soluciones que garantizar una mayor calidad de vida, de tratamiento, con tecnología de primer nivel.

Pusimos en agenda el flagelo del suicidio creando la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio, con profesionales, asociaciones y varias áreas del gobierno involucradas. Ahora contamos con datos propios que nos permiten identificar las ideaciones, las intenciones, las concreciones y las posvenciones a las familias.

Vale como dato revelador, en menos de 8 meses, recibimos 700 llamadas sobre la temática.

Recientemente llevamos a cabo el segundo coloquio provincial de la mano de expertos reconocidos.

De la mano de estas acciones, pondremos en marcha el hospital inteligente virtual enfocado en la atención de la salud mental. Este proyecto

enmarcado en una ley sancionada en esta honorable Cámara que se conoce como E-SALUD, propone el uso de nuevas tecnologías de la información que

garanticen el acceso a los servicios de salud.

ChaViS es un asistente virtual de interacción las 24 hs y seguimiento del paciente, no es necesario descargar ninguna aplicación, solo se requiere de conectividad. A su vez, es una herramienta para interconsultas entre profesionales de salud que estará adherido al Resmi, el sistema digital de historias clínicas digitales.

En esta primera etapa, estará abocado dar asistencia a la prevención del suicidio y afecciones en torno a la salud mental. En la siguiente etapa, contemplará el servicio de atención pediátrica para dar paso a más servicios.

En esa línea, desde el Centro Provincial de Adicciones gestionamos más de 20.000 turnos, integrando servicios de emergencia, internación y talleres de reinserción social. Además, cerca de 50 municipios cuentan con estrategias de prevención descentralizadas.

A su vez, profundizamos en políticas de salud inclusiva, como la red de salud indígena, el Programa Si Mujer con más de 51.000 prestaciones en zonas alejadas y el consultorio Paternar, que amplía el enfoque familiar del sistema de salud .

Y por medio de la producción sostenida de cannabis medicinal, brindamos atención con medicamento seguro, de calidad y sin costo para el paciente.

Este año vamos a incorporar al hospital de pediatría el primer tomógrafo axial computado y al sistema de red de traslado por medio de etapas, 15

nuevas ambulancias de alta complejidad.



Ahora bien, haciendo hincapié en otro tema, buscamos consolidar un modelo industrial y productivo de desarrollo basado en el fortalecimiento de las cadenas de valor, generando oportunidades en el mercado nacional e internacional.



Sin ir más lejos, hace pocas semanas recibimos a las principales cadenas de supermercados del país y de países vecinos en las primeras Rondas Inversas Multisectoriales, coordinadas por el área de industria y comercialización.

Más de 100 empresas misioneras articularon ventas con más de 25 supermercados que cuentan con 850 sucursales. Alcanzar este hito, fue el fruto del permanente acompañamiento a emprendedores locales con herramientas y asesoramiento técnico, ayudándolos a cumplir con los requisitos necesarios para ingresar sus productos a las góndolas a grandes cadenas comerciales.



Y no me van a dejar mentir cuando digo que todos podemos encontrar mayor presencia de productos misioneros cuando vamos al super resultado de una política que impulsa y fortalece la economía local, promueve el consumo de productos de nuestro suelo.



En consonancia, buscamos diversificar la oferta consolidando alianzas estratégicas que integran a los productores al circuito de valor agregado,

como es el caso de la Cooperativa Agrícola Almafuerte con quienes hemos avanzado en el desarrollo de alimentos elaborados a partir de frutas tropicales: snacks saludables, pulpas congeladas y jugos, que reflejan la riqueza de nuestra biodiversidad productiva.



Desde una visión estratégica, apostamos al desarrollo de la biotecnología como herramienta clave para la innovación productiva y la sostenibilidad. Comercializamos más de un millón de plantines producidos en la Biofábrica y desde el Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas de San Vicente, producimos hortalizas a escala, validando tecnologías que puedan ser adaptadas por productores, potenciando el rendimiento de su producción y mejorando la calidad de sus productos.



También estamos a la vanguardia de bioinsumos agrícolas: registramos ante SENASA el primer biofertilizante y biofungicida desarrollado íntegramente en Misiones, elaborado a base de cepas de hongos de nuestro Suelo. Continuamos también la producción sostenida de cannabis medicinal, habiendo cosechado a la fecha más de 40 mil plantas y procesado 1.500 kilos de materia seca de flores , atendiendo la necesidad del sistema de salud respecto a la demanda de este medicamento seguro, de calidad y sin costo para el paciente.



Y una alternativa sostenible es el programa de reutilización de aceites vegetales usados, una ley sancionada por esta Cámara y que próximamente contará con la constitución del Clúster de Biocombustibles de Misiones. Al mismo tiempo que disminuimos la contaminación hídrica y del suelo, generamos empleo nuevo, el llamado empleo verde que se caracteriza por la participación de la ciudadanía, en especial los jóvenes.

A este esquema, se incorpora Silicon Misiones, un proyecto estratégico que impulsa la economía del conocimiento mediante innovación tecnológica

y emprendedurismo. Este año tenemos prevista la expansión de programas formativos y de proyectos disruptivos que hagan el anclaje con industrias y

pymes, fomentando un entorno favorable para startups de alto valor.



En la misma dirección, en el Parque Industrial y de la Innovación, contamos con más de 35 empresas e instituciones, entre radicadas y en proceso de instalación, que contribuyen activamente con la ampliación de nuestra capacidad productiva y tecnológica y generan más de 400 empleos directos. Por mencionar a dos: Terekua que trabaja la reconversión del plástico reciclado en mobiliario funcional y sustentable, y Macoma que implementa nanotecnología en los procesos productivos para la fabricación de techos fríos.



Así, con decisión política y planificación conjunta con el sector privado estamos construyendo una industria que genera valor, liderando las exportaciones del NEA con 38,8% del total y un crecimiento del 21,6%, convirtiéndonos en la séptima provincia del país con mayor volumen de productos industrializados exportados.



Bajo esta perspectiva, convertimos al Puerto de Posadas en un pilar estratégico para el desarrollo industrial y exportador de Misiones y la región, llevando nuestros productos a 21 países como: China, Estados Unidos, Rusia e Italia, entre otros.

Ejecutamos también un plan de mejora de la infraestructura del puerto, con el cual se ha ampliado la capacidad de carga para llegar a nuevos puertos, trasladar mayor cantidad de contenedores y reducir el tránsito fluvial de la carga optimizando los tiempos de navegación a través de la hidrovía.

Además, logramos la concreción de una inversión estratégica para obtener la habilitación del primer Depósito Fiscal de la provincia en una Terminal Portuaria y la ampliación de la zona primaria aduanera, que permitirá a las PyMEs misioneras reducir costos y agilizar su logística dentro de la tierra colorada.

Pero no nos conformamos con esto, porque tenemos una estirpe de progreso en nuestros genes y aspiramos a la inclusión del Alto Paraná en la licitación de la Vía Navegable Troncal. Por eso, hemos reiterado nuestro pedido al Gobierno Nacional para que el tramo que une la confluencia con el río Paraguay hasta Puerto Iguazú sea considerado en el nuevo proceso licitatorio de la hidrovía.

Esta ampliación nos permitiría facilitar el tiempo de navegación en este tramo y fortalecerá nuestra integración con Brasil, potenciando el comercio de granos, fertilizantes y cargas refrigeradas a través del Puerto de Posadas y, en un futuro no muy lejano, el Puerto de Santa Ana.

Con estas acciones, estamos generando un impacto económico positivo y consolidando a nuestra provincia como un nodo estratégico en la Región y

en el Mercosur.

La asistencia financiera conforma una gran herramienta para pequeños productores, por esta razón otorgamos 595 créditos y subsidios para este sector a través del IMAC. En su mayoría fueron destinados a la promoción agropecuaria, adquisición de equipamientos, herramientas, semillas, agroinsumos e invernáculos.

Siguiendo el mismo enfoque, acompañamos al pequeño productor, a las familias que componen nuestra agricultura familiar, para que las ferias francas continúen expandiéndose más. Reflejo de ello, son los más de $5.800 millones de movimiento económico que generaron estos mercados

de soberanía alimentaria, piezas claves en las economías locales.



Otro espacio de comercialización importante es el Mercado Central donde en muy poco tiempo vamos a poner a disposición de los productores, 20 modernas cámaras de frío que permitirán extender la vida útil de los productos y disminuir así, los costos operativos.



El año pasado les conté sobre la puesta en funcionamiento de una carnicería con cortes misioneros premium que sin dudas es un gran éxito.

Ahora les vengo a contar la pronta puesta en funcionamiento de “la panadería del central”, una inversión privada que traerá más de 30 puestos de trabajo.



De forma coherente con lo anterior, implementamos políticas activas que afianzan al pequeño y mediano productor de nuestra chacra, con asistencia financiera, herramientas, capacitaciones, invernaderos.



Según relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hubo un crecimiento de la exportación en la producción tealera, la tabacalera y la yerbatera.



El tipo de cambio que venía con cierto atraso y se movió en los últimos días, esperamos ayuden a mantener las exportaciones y el comercio de frontera.

Nuestras exportaciones crecieron 21,6% en 2024 respecto del año anterior y Misiones continúa liderando las exportaciones en el NEA,

representando el 38,8% del total de la región, destacándose como la séptima provincia con mayor volumen de productos industrializados exportados.



Antes de continuar con las medidas ejecutadas para el sector agrícola, quiero tomarme un minuto para hablar a nuestros queridos productores: defendemos y vamos a continuar reclamando a gobiernos nacionales irremediablemente centralistas y ante la justicia las veces que sea necesario, la designación de una autoridad en el INYM, institución con 23 años de trayectoria; como así también el llamado a reflexión para rever la desregulación del límite de plantaciones de yerba mate, decisión que perjudica al pequeño productor y beneficia a la concentración económica de grandes industrias. Muy pocos se favorecen y muchísimas familias pierden.



Actualmente no contamos con un precio de la hoja verde, sino por decisión del mercado, varía entre $240 y $300 el kilo. Estamos repitiendo un escenario ya vivido en la década de los 90, que llevó a una caída significativa en los ingresos de los pequeños y medianos productores. Nuestra postura sigue siendo $505 el valor justo.



Pese al dolor por este escenario poco favorable, no nos quedamos en el reclamo sino que motorizamos la presencia del Estado con diversas disposiciones. En Misiones, los productores primarios no tributan Ingresos Brutos por la venta de sus productos como el té, el tabaco, la yerba, los cítricos y tantos otros productos.



Sumado a esto, la inversión en créditos, líneas de financiamiento para cooperativas e industrias y sobre todo e insisto: siempre ocupados del pequeño productor.



A pesar de este escenario, registramos un incremento del 19% en los establecimientos de producción orgánica de yerba mate. La rentabilidad de la yerba mate orgánica duplica y en algunos casos triplica a la producción tradicional.



Por primera vez, el consumo nacional de yerba orgánica fue mayor que las exportaciones. Estas últimas alcanzaron los 213.363 kg.

Así también, la superficie certificada llegó a 4.260 hectáreas. Es un 4% más que en 2023 y un 32% más en comparación con 2019.

Los datos muestran que la producción orgánica ya no es un nicho, sino una alternativa concreta para cientos de productores. Alcanzamos estos valores, respondiendo al programa de bioinsumos surgido por una ley promulgada acertadamente por esta Cámara, que hoy ya evidencia resultados favorables, generando más empleo, cuidando la salud de las familias rurales y aportando al desarrollo local sostenible.

La expansión de la producción orgánica está acompañada por un aumento en el consumo interno. En 2024 se consumieron 273.345 kg de yerba mate orgánica.

Superó en un 56% al año récord de 2022. Misioneros: Misiones es orgánica. Además, avanzamos con el desarrollo de nuevos formatos de consumo de yerba mate como el polvo soluble, las cápsulas de mate cocido, bebidas energizantes y comprimidos para deportistas.

En todos estos avances, los productores son protagonistas del esfuerzo, ellos se llevan el mérito, los aplausos siempre deben ir a ellos.

También salimos a buscar nuevas relaciones económicas como las creadas con una importante empresa de la India, donde este año estaremos participando de una misión comercial que busca introducir al mercado la yerba y otras producciones misioneras.

En la misma dirección, el té gana terreno en el ámbito turístico y en el segmento del té gourmet. Consolidamos la Expo Té Argentina que tendrá lugar en dos semanas y también logramos un hito: la indicación geográfica “Té Argentino”, una marca de calidad que distingue nuestra producción en el mundo .

Por cuarto año consecutivo, la COPROTÉ logró la concertación de precio del brote del té, proporcionando estabilidad para los productores y una relación más equilibrada con la industria.

La apicultura por su parte, incrementó un 310% en productores registrados en el último año y me siento muy orgulloso de contarles que hemos logrado el primer premio en la Expo Maciá, tenemos la miel más rica del país.

Como sabrán, la apicultura, las abejas, son un ordenador ecosistémico y como todo tiene que ver con todo en nuestra biodiversidad, permítanme resaltar que hoy Misiones cuenta con el primer seguro del mundo para seguir protegiendo el monumento del yaguareté y que es el resultado del trabajo de esta Cámara al sancionar un ley a la vanguardia de la protección.

El yaguareté es el animal líder y ordenador de la flora y fauna misionera, de la selva paranaense y del bosque atlántico, que tiene un valor ecosistémico de 1.700 millones de pesos. Esto significa que la muerte de un yaguareté no solo modifica el hábitat de la fauna sino que también de la flora en otras proporciones. Hoy este seguro protege a este monumento en peligro crítico de extinción y también a las comunidades rurales que conviven con ella.

Además de esta medida innovadora, llevamos adelante desde las áreas de Ecología, el IMiBio, Temaiken, Aves Argentinas y Proyecto Yaguareté, un ambicioso desafío que es la repoblación de yaguaretés en la Reserva de Biosfera Yabotí y en el Parque provincial Esmeralda. En este último, comenzamos este mes las tareas que aseguran el ciclo reproductivo de la hembra a través de 6 módulos para las distintas etapas; proyecto que involucra 500 millones de pesos.

En este último período, se han procesado 100 mil toneladas de mandioca, equivalente a 22 mil toneladas de kilo de fécula al año, creciendo un 65% respecto de la zafra anterior. Son 14 feculiarias que generan un retorno a las familias productoras de 7 mil millones de pesos y situándonos como la principal provincia mandioquera de Argentina.

Vamos a hacer que el mundo de las flores crezca. Por ello vamos a proyectar una inversión de 300 millones para potenciar el sector de la floricultura porque entendemos que las flores de Misiones tienen un valor agregado, con un cuidado sano y muy demandado.

No soy nutricionista así como muchos de ustedes, pero acá todos sabemos los beneficios para la salud que trae el consumo de pescado. Es así que quiero resaltar la gran producción piscícola, abarcando la mayor cantidad de productores y orgullosos de estar entre las principales provincias del país que produce pescado. Por último: no olviden de comer pescado todos los 19 del mes!

Frente a la crisis climática global, nuestra provincia consolida una agenda pública que combina innovación financiera, conservación territorial y desarrollo sostenible.

Muchas veces pregunto a la gente con la que hablo: qué es lo que más produce Misiones? muchos me dicen yerba, té… en realidad lo que más producimos es oxígeno limpio. A raíz de ello, este año vamos a lanzar al mercado 10,5 millones de ECO2, que es el primer bono de carbono que emite un Estado en todo el mundo.

Somos los primeros en certificar estándares internacionales para esto.

ECO2 es una herramienta financiera verde innovadora que traerá importantes inversiones extranjeras.

También lideramos un proceso de transferencia de conocimiento en mercados de carbono con la región de Pastaza, en Ecuador, que tomó como modelo nuestro sistema de bonos ECO2. A partir de este acuerdo, Misiones asesora técnicamente a esa región para que pueda desarrollar sus propios certificados de reducción de emisiones. A cambio, nuestra provincia recibirá regalías por su implementación y comercialización, generando ingresos genuinos y posicionando a Misiones como pionera a nivel global.

Otro eje central de nuestra política pública que atraviesa a todo el territorio, es la preservación de la biodiversidad, que no es otra cosa que el cuidado de nuestro legado, nuestra identidad y de un modelo de desarrollo que protege la vida. Acabamos de firmar la anexión de una nueva área protegida en Almafuerte de la familia Riviera, lo que registra un total de 8 nuevas áreas naturales protegidas en este último año, alcanzando un total de 114 reservas que abarcan más de 550 mil hectáreas de selva misionera custodiadas. Nuestra política de preservación, hace eco en la sociedad, ya que 56 de ellas son reservas privadas. Este año vamos a certificar con estándares internacionales, los bosques de estas áreas mencionadas, para poner aún más en valor.



Tenemos proyectado para este año, plantar 100 mil árboles nativos con el fin de revitalizar el hábitat de innumerables especies, que involucra la participación de muchas instituciones del Estado y de la sociedad civil. Este esfuerzo ya comenzó con la plantación de los primeros 12.000 árboles en el norte provincial y se complementa con la restauración del Corredor Verde sobre la Ruta 17.



Modernizamos de forma integral el sistema de control de los recursos forestales para garantizar la trazabilidad y el uso responsable de la madera nativa.



Implementamos un sistema de fiscalización digital con código QR e incorporamos cámaras inteligentes en rutas estratégicas.

En ese marco, creamos el programa Transformación Esencial, que aprovecha la madera incautada en operativos ilegales para fabricar mobiliario destinado a instituciones públicas, a través del trabajo de internos del Servicio Penitenciario Provincial, promoviendo la reinserción social mediante la capacitación en oficios.

La economía circular también cumple un rol importante en el cuidado del medioambiente. Actualmente, Misiones recicla 10.000 toneladas de residuos urbanos por año, evitando su disposición en rellenos sanitarios y reduciendo el impacto ambiental de la gestión de residuos. Esta actividad sostiene más de 400 empleos verdes. Además, este circuito productivo moviliza $3.500 millones anuales, impulsando una economía local que transforma residuos en oportunidades.



Vamos a inaugurar el primer Biobanco de biodiversidad de la Argentina, estará dotado con la tecnología más avanzada para su manejo y gestión, en este sitio conservaremos y resguardaremos la genética de todas las especies de la Selva Paranaense y ecosistemas asociados.



La defensa de la selva, del agua, del suelo y del aire no es una consigna: es una política de Estado que se transforma en oportunidades, justicia ambiental y orgullo para todos los misioneros y misioneras.

Un lugar destacado en nuestra economía es el turismo, motor de desarrollo sostenido que es el resultado del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. Son más de 30 mil familias que dependen de esta actividad.



Durante 2024, recibimos más de 1.650.000 arribos, con una estadía promedio de entre 3 y 5 noches y más de 1.827.000 pasajeros circularon por los aeropuertos de Iguazú y Posadas.



El visitante que nos elige y muchas veces nos elige como destino más de una vez, encontró en nuestra provincia, la hospitalidad, la calidad de servicios y sobre todo un entorno de conexión con la naturaleza única en el país. Por tal motivo y como les conté el año pasado, vamos a enfatizar en la expansión de actividades ecoturísticas, principalmente el avistaje de avifauna. Cada ave avistada es un recordatorio de que nuestro bienestar depende de ecosistemas saludables.



Este año tenemos previsto realizar el primer encuentro internacional de aves en la ciudad de Iguazú, para adentrarnos en el conocimiento de la mano de profesionales reconocidos. El objetivo es incrementar la calidad y diversidad de experiencias ofrecidas por los prestadores turísticos registrados en Misiones.



Entendemos que el rol del Estado se trata justamente de esto: brindar las oportunidades de crecimiento de los distintos sectores. Es así que invertimos en la promoción turística con la nueva campaña que seguramente habrán visto, “Tu Misión Es…. Hacela Tuya”, así como campañas

segmentadas que NO habrán visto, porque están pautadas para 18 ciudades de Brasil, identificadas como potenciales visitantes. Todo esto potenciando con el Ahora Turismo, la posibilidad de conocer los atractivos de nuestra provincia, con financiación y reintegros.

Muchas de estas activaciones las encaramos en conjunto con Agua de las Misiones, empresa que continúa posicionándose como una marca comercial confiable, con una gran expansión.



En este marco, diseñamos herramientas modernas para acercar información turística en tiempo real sobre servicios, circuitos y atractivos.

“LUPITA” es nuestra asistente virtual con tecnología de inteligencia artificial conversacional y generativa.



Si querés saber qué podés hacer este finde largo en Misiones, preguntale a Lupita.

En las Reducciones de San Ignacio Miní, invertimos 80 millones de pesos en modernizar el popular espectáculo de Imagen y Sonido, con nuevos tendidos de fibra óptica y proyectores láser que ofrecen una experiencia de calidad.



Fruto de estas acciones, tanto la ciudad de Iguazú como Posadas, han sido distinguidas en la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, reconocimiento que refleja el resultado de nuestra política de Estado al introducir innovación, actividades de bajo impacto en la naturaleza y la protección de nuestra selva como ejes de trabajo. Y otro gran reconocimiento obtenido recientemente en la WTM de Sao Paulo, fue el galardón de oro para el programa Mbya Turismo, un proyecto inspirador en materia de sostenibilidad, que reconoce la integración de las comunidades y el turismo.



Seguimos bregando por la conectividad aérea, hoy con un solo ticket podés viajar desde Europa hasta Misiones. Si bien es un gran logro, nuestra

energía está puesta en conectar aún más a la provincia con otros destinos nacionales e internacionales.

En otro orden, es una pena que hasta ahora la Nación no esté culminando las obras que ya tenían contratos firmados para avanzar.

Sólo para aclarar un detalle, que ya lo dijimos en reiteradas ocasiones pero el público se renueva: las obras públicas básicas administradas por Nación, no son más que deudas históricas y compensaciones en la injusta repartición de recursos federales. En definitiva, es presupuesto, dinero que nos corresponde.

Sin dejar de apostar al diálogo y la construcción de acuerdos con la Nación, asumimos la responsabilidad de seguir adelante con las obras que le cambian la vida a nuestra gente.

Esto se evidencia en los convenios firmados con la Jefatura de Gabinete de Nación para la reactivación de obras iniciadas hace varios años. De las 31

obras conveniadas, se han continuado con algunas de mucha importancia como el saneamiento del arroyo Itá brazo Oeste, la Autovía sobre la ruta 105, la travesía urbana de Posadas y soterramiento de la av. San Martín. Y otras tantas como la 4ta y 5ta etapa del saneamiento del arroyo Mbotaby, el acueducto Troncal Norte de Oberá, la provisión de agua en Bernardo de Irigoyen y Tarumá Poty, fueron asumidas para ser ejecutadas con recursos

provinciales.



Para este desafío, fue clave el trabajo de Vialidad provincial, ejecutando un ambicioso plan estratégico de conservación de la red vial, que abarca a los 78 municipios. Las intervenciones están orientadas a dar más seguridad al tránsito en general, como señalización de calzada, de sendas peatonales, de cordón cuneta, bacheo de ruta, mantenimiento de banquinas y de accesos a las comunas.



Priorizando el traslado de materia prima, realizamos una intervención en 2.500 km de rutas productivas y en más de 30 mil km de caminos vecinales,

así como numerosos puentes del programa 100 puentes. A ello, se suman las gestiones para la concreción de los puentes internacionales de San Javier-Porto Xavier; Alba Posse-Porto Mauá y El Soberbio-Porto Soberbo.

Gestiones realizadas en Brasilia junto a los municipios de la margen del Uruguay.

Culminamos obras claves como el acceso al Puerto de Posadas, al Parque Industrial de Apóstoles, de la Universidad del Alto Uruguay y la aeroestación en El Soberbio, produciendo así un gran avance tanto en la esfera turística del Moconá, como para paliar incendios y traslados sanitarios.

Vialidad y Energía de Misiones instalaron más de 400 luminarias y el recambio del tendido eléctrico para dotar de iluminación en 5 km sobre uno de los tramos más transitados de la ruta 12, sobre el arroyo Yabebiry; y con la UEP, obras de iluminación en Ruiz de Montoya y Capioví.

Reactivamos la obra por mucho tiempo detenida, del acceso a Profundidad con la consigna que no hay pueblos chicos ni grandes para una

gran de esta envergadura.

Y para este año, proyectamos un trabajo de pavimento sobre empedrado en más de 600 cuadras.

En el marco del programa provincial de equipamiento vial, el Fondo de Créditos para la PYME SAPEM ha otorgado, con recursos provinciales, 25 préstamos a 11 Municipios de 1º categoría y a 14 Municipios de 2º categoría, a través de la inversión de $5.203,2 millones. El resultado de este esfuerzo financiero del Estado Provincial fue la compra de 10 motoniveladoras, 3 vibrocompactadores, 9 retroexcavadoras y 3 camiones.

Proyectamos el otorgamiento de nuevos préstamos a municipios a través de entidades financieras con tasa bonificada para los municipios, por una suma total de $10.560 millones, para el refuerzo del parque vial de los mismos.

Ratificamos nuestro compromiso con una política energética que pone en el centro a las familias, al sector productivo y al ambiente. Con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, ejecutamos obras que hoy benefician a miles de misioneros.

Como el crecimiento económico de la provincia así lo requiere, estamos tramitando con la CAF y el Banco de Desarrollo Fonplata, el financiamiento de la Línea 132 Kv San Isidro-Alem-Oberá y sus estaciones transformadoras, como así también el transformador de 500 Kva para San Isidro y la terminalidad de los parques fotovoltáicos proyectados.

Fortalecimos la red eléctrica con nuevas líneas de media tensión, subestaciones y estaciones transformadoras en puntos clave como Posadas, San Vicente, Montecarlo, El Soberbio, Andresito y Garupá. Además, renovamos más de 1.500 postes de madera por hormigón y continuamos con la modernización

digital del servicio.

San Javier ya cuenta con un parque solar que abastece de energía limpia a más de 1600 familias.

Gracias a la Ley de Balance Neto, hoy Misiones es una de las provincias líderes en generación distribuida: cada vez más hogares y empresas generan su propia energía limpia.

Para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables, vamos a prorrogar la Tarifa Social Provincial desde hoy 1ro de mayo hasta el

31 de diciembre de 2025 para que más de 120 mil familias de menores recursos reciban una tarifa bonificada accediendo a este servicio esencial.

En materia de agua potable y saneamiento, la inversión provincial ha sido decisiva. Ejecutamos 25 obras que dieron soluciones concretas a miles de familias,

llevamos adelante tareas de mantenimiento que beneficiaron a otros 20.000 usuarios, implementamos más de 900 inspecciones domiciliarias y distribuimos casi 3 millones de litros de agua mediante camiones cisterna en barrios vulnerables. Más de 1.200 familias de Posadas y Oberá accedieron a la red de agua con tarifa social gracias a la extensión de redes financiadas por la provincia.

Desde la UEP, concluimos obras de agua en Almafuerte, San Antonio, Alba Posse, Leandro N Alem y Garupá.

Continuamos con obras claves para cooperativas de servicios, con más de 6.500 metros de redes de agua y una planta potabilizadora en Jardín América ya en funcionamiento. Además, se avanza en la toma de agua de Montecarlo.

Consolidamos avances estratégicos para asegurar una provincia interconectada tanto con fibra óptica completando el cierre del “camino óptico” por la traza solidaria de la ruta 12; como con antenas de starlink en zonas rurales y alejadas.

El acceso al hábitat y la vivienda se consolidó con la entrega de 820 viviendas con componentes de eficiencia energética, 26 lotes con servicios con módulos habitacionales. Actualmente hay 2.153 viviendas en construcción, de las cuales se proyecta entregar 1.500 durante el año y se planifican 10.000 soluciones habitacionales, escolares y sanitarias para 2025. Somos la provincia que más viviendas entregó utilizando fondos propios y la séptima en el país incluyendo provincias que recibieron fondos.

A través del Plan Techo, se realizaron 3.500 intervenciones y se prevén 3.900 más.

En seis días, vamos a sortear 197 viviendas en Posadas, con un concepto sustentable y funcional con termotanque solar, pintura térmica para reducir

el calor, entre otros detalles. El sueño de la casa propia está más cerca.



Finalmente sobre este tema, tenemos previsto potenciar la comercialización de casas de madera, en conjunto con Apicofom y el Banco

Macro, dando valor a este material noble y de excelente calidad.

Ahora bien, pasando a otro punto, muchas veces escuchamos la frase “la educación es la llave que abre las puertas del futuro”. ¿Qué estamos haciendo como provincia con esa llave?

Estamos al frente de formaciones pedagógicas enfocadas a las nuevas tecnologías, la innovación y robótica, la Ciudadanía Digital, Inteligencia Artificial, Gamificación, tecnologías inmersivas, pensamiento computacional, alfabetización digital, accesibilidad e inclusión educativa y sobre todo de la educación disruptiva.

Es la hoja de ruta trazada desde la conducción del Ing. Carlos Rovira. Durante el receso de verano, preparamos la vuelta a clases con

refacciones en más de 250 establecimientos educativos y así, arrancamos nuestro ciclo lectivo con más de 470 mil estudiantes y 35 mil colegas

docentes, respetando un calendario de 190 días de clases.



El inicio del año también estuvo marcado por la apertura de nuevos espacios educativos, como el IEA N.º 12 de San Javier y el sexto Silicon

Maker School en Jardín América, por mencionar algunas de las 10 escuelas nuevas que construimos, las que se sumarán a otras 10 que tienen un

importante avance de obra.

Esta transformación pedagógica se sostiene en un ecosistema único que articula a Silicon Misiones, la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de

Innovación, la Subsecretaría de Educación Disruptiva, el SPEMP y el programa Sumá tu Escuela; motivo que atrae las visitas de otras

jurisdicciones e incluso de otros países.

Como suplemento, incluimos viajes educativos a través del programa Conozco Misiones, que generan experiencias educativas innovadoras.

Partiendo de la premisa que sólo se cuida lo que se conoce, más de 83 mil estudiantes recorrieron el año pasado, distintos puntos turísticos para valorar y proteger nuestro patrimonio.

Este programa es una política de Estado, pero también los estudiantes viajan a otros destinos como parte de su finalidad curricular. Para estos casos, disponemos de un protocolo de viajes, conocido como Ley Juanita. El decreto reviste un carácter de prevención, sentando las bases que contemplen situaciones de emergencias, de precaución para contar con las herramientas que eviten cualquier imprevisto.

Durante 2024, pusimos en marcha la primera fase del Plan de Alfabetización en escuelas técnicas y agropecuarias, con capacitaciones específicas orientadas a una salida laboral inmediata. Esta estrategia busca fortalecer las competencias de los estudiantes para responder a las demandas del mundo del trabajo, articulando la formación técnica con salidas concretas que promuevan la empleabilidad temprana.



A esto, sumamos la formación en oficios desde la Universidad Popular, que tiene un franco crecimiento en 22 sedes y 10 espacios UPM. Apostando a la

inclusión en el mercado laboral, este año se prevé llegar a más municipios para el fortalecimiento del capital humano.

El derecho a la educación sólo es una realidad cuando se garantiza el acceso de todos. El Boleto Estatal Estudiantil Gratuito tuvo en 2024 más de 358.581 usuarios, con un incremento del 9.5% respecto del año anterior y cuyos pasajes fueron íntegramente solventados exclusivamente de nuestras arcas.

Aprovecho este momento también, para felicitar a los 25 estudiantes misioneros de sexto año y sus docentes, que recibieron menciones especiales por su desempeño en las Olimpíadas Nacionales de Educación Técnica Profesional.



Quiero contarles también que este año seremos sede de dos instancias de

la Feria Nacional de Ciencias, reconocimiento que nos cabe gracias al

esfuerzo de la familia educativa.

La integración a través del deporte sigue siendo una política activa,

orientada a la inclusión, la detección de talentos y el acompañamiento

integral. En 2024, los Juegos Deportivos Misioneros convocaron a 30.000

participantes, con un récord de 83 medallas en los juegos Evita junto a la

preciada Copa Fair Play.

El programa Deporbono inyectó $200 millones en recursos para clubes y

asociaciones y la nueva edición lanzada hace pocas semanas, proyecta

$400 millones distribuidos entre más de 300 entidades.

Esta inversión, se suma a las inversiones que estamos realizando en

materia de infraestructura deportiva como la adaptación de la cancha de

básquet del Cepard con aros retráctiles. Municipios como San Vicente y

Piray van a contar con playón y polideportivos respectivamente y en

Posadas, estamos trabajando en la puesta en valor del Instituto del

Deporte.

El desarrollo formativo también se amplió con las Escuelas de Iniciación

Deportiva, que alcanzaron a 1.000 niños y niñas en 10 disciplinas,

incluyendo este año ajedrez, tiro con arco y futsal. Se puso en marcha el

Programa de Detección Temprana de Talentos Deportivos, que concluyó

con un campus de tecnificación para 250 atletas, en articulación con el

ENARD. Actualmente, más de 500 deportistas de alto rendimiento reciben

acompañamiento interdisciplinario permanente.

Misiones fue sede de más de 20 eventos deportivos nacionales e

internacionales, entre ellos el Mundial de Faustball, el Rally Nacional, la

visita del seleccionado argentino de vóley, y el evento internacional

Misiones Trail de la Selva, con más de 1.500 corredores. Para este año, se

prevé sostener el mismo nivel de actividad, con la realización de eventos

panamericanos y sudamericanos.

El impulso a las industrias creativas y el acceso a la cultura también fueron

una prioridad. Creamos el Fondo de Fomento a las Industrias Culturales

(FIC), donde 60 proyectos culturales recibieron aportes y a su vez,

generando empleo.

Cada fin de semana, festivales, celebraciones y actividades reciben el

acompañamiento del Estado, fortaleciendo la identidad local y el empleo

cultural.

Muestra de ello, fue la exitosa misa popular de las misiones, que ya forma

parte de nuestra agenda anual y atrae un gran público.

Además, constantemente sumamos patrimonio material e inmaterial para

el futuro Museo de la Música y la Identidad Misionera, un proyecto

inspirado en el legado de Ramón Ayala, proyecto que tomará un tiempo

considerable en concluirse pero lo más importante es que lo hemos iniciado

con el mayor cuidado y respeto de cada objeto donado.

Unimos esfuerzo con el instituto nacional de la música para lanzar la

herramienta de AMA (Agregadora de Música Argentina) que permite a los

músicos acceder a las plataformas digitales, donde ya se encuentran más de

550 canciones de artistas misioneros. Por un lado, están más al alcance

estas obras y por el otro, monetiza el arte por la difusión de sus obras.

Esto está disponible para todos los músicos de misiones, AMA genera

convenios con más de 70 plataformas del mundo incluyendo Spotify,

YouTube music, Instagram, Facebook y todas las redes sociales que utilizan

el fonograma para luego pagarle al artista por el uso de su producto

creativo.

Manteniendo el mismo rumbo, dimos un salto histórico para el sector

audiovisual con la implementación del Cash Rebate del país, una

herramienta pionera que convierte a Misiones en destino de rodajes

internacionales, generando inversión privada, empleo, turismo y visibilidad

global a través de las plataformas por todos conocidas.

Nuestro plan de fomento audiovisual, además incluye el apoyo a 25

producciones concursadas e inversiones confirmadas por la suma de $100

millones, producto de las gestiones antes organismos nacionales con el

INCAA y alianzas con Paraguay y Jujuy.

Este, es un año de estreno de las películas misioneras producidas en los

últimos años como: Por tu bien, de Axel Monsú, que tuvo su premier

mundial en el reconocido Festival de Cine de Moscú; Vinchuca de Luis

Zorraquin, Basilicia de Gastón Gularte y Gustavo Carbonell; y La intensa

lluvia de Guillermo Rovira. Todas podrán verse en el IMAX del

Conocimiento en Posadas.

El Parque del Conocimiento se reafirmó como el mayor centro de eventos

culturales y reuniones de la región, no solo por su infraestructura y

conectividad sino también por su amplia diversidad de exposiciones,

actividades para distintos grupos etarios y espectáculos contínuos. Más de

100.000 personas asistieron a congresos, ferias y espectáculos; 35.000

disfrutaron funciones en los teatros y 41.000 recorrieron exposiciones

artísticas. La Biblioteca Pública, el Observatorio Astronómico, la Escuela de

Canto Coral, el Ballet, el Imax, el Cineclub y los programas de vacaciones

ofrecieron propuestas gratuitas de calidad para familias, niños y jóvenes.

Las actividades formativas alcanzaron a más de 400 estudiantes,

consolidando el acceso igualitario al arte y al conocimiento.

En materia de seguridad, la Policía de Misiones reafirma su

posicionamiento como una de las fuerzas más activas y eficientes del país,

ubicando a la provincia entre las seis más seguras de Argentina y como una

de las dos con menor cantidad de delitos en la vía pública.

Logramos esclarecer más del 34% de los hechos denunciados, superando

el promedio nacional.

El Sistema Integrado de Comunicación Policial (S.I.Co.P), permite la

administración de la comunicación, rastreo, posición en tiempo real, gestión

de cobertura, además de la posibilidad de agrupar los equipos por razones

operacionales, pudiendo hablar a todos los equipos conectados, enviar

mensajes de texto y voz, evitando así la utilización de mensajería informal

(whatsapp o telegram).

Posee la función de Control Operativo, que permite realizar un análisis

sobre la cobertura, recorrido y patrullajes que realizan los policías,

pudiendo observar las zonas que fueron cubiertas, que nos indica la

eficiencia acompañada con su porcentaje.

Integra el sistema, teléfonos militarizados marca Ruggear modelo RG 725,

que además del sistema de comunicación posee geolocalización satelital y

un botón de emergencia que al activarse, posiciona el dispositivo enviando

la localización y activa el micrófono ambiente para complementar la

información a los operadores en casos emergencia, habilitando una

comunicación bidireccional.

Estos dispositivos se encuentran operativos en toda la provincia,

permitiendo la comunicación en todo el territorio de manera directa sin

necesidad de repetidoras.

Cada unidad regional posee un centro de operaciones policiales que

administra las comunicaciones de sus comisarías dependientes.

Este año, proyectamos una mayor cobertura operativa con más de 2.000

intervenciones previstas, expansión del sistema de videovigilancia,

modernización de flotas y la creación de unidades especializadas como la

Eco-Policía y la División Motorizada.

En la lucha contra el narcotráfico, se incautaron más de 24 toneladas de

marihuana y se desarticularon múltiples puntos de venta de droga.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial incorporamos por primera vez

el Curso de Ascenso y nuevas formaciones en manejo, seguridad y salud.

Inauguramos policonsultorios en Posadas, Oberá y Eldorado

incorporando áreas de salud mental en todas las unidades. Avanzamos en

infraestructura con la ampliación del Complejo Penitenciario II de Oberá,

nuevas salas para el Jardín Maternal y tenemos proyectado nuevos

módulos en Loreto y Puerto Rico.

En lo que respecta a la regularización de tierras, con el programa Mi Título

entregamos soluciones a más de 2.050 familias, tanto en zonas urbanas

como rurales. Esto quiere decir que en el último año más de 5.000

hectáreas tienen posesión dominial en regla.

Para este año buscamos dar prioridad a la zona del Alto Uruguay debido a

la gran demanda de este trabajo.

Facilitando el acceso a la identidad, desde el Registro Provincial de las

Personas avanzamos en la digitalización procesando más de 14.000 actas

por mes. Además, incorporamos unidades portátiles con biometría, y el

Registro Móvil gestionó 140.000 DNI y 1.000 pasaportes.

Tenemos grandes desafíos y temas pendientes. Este informe no significa

en nada que hacemos todas las cosas perfectas. Pero confíen que lo

hacemos con la mirada puesta en el ciudadano de a pie que vive en esta

tierra colorada. Sin distinguir dogmas ni consignas ideológicas. Mi interés y

el de mis compañeros de equipo, es el bienestar del que más necesita la

mano del Estado, de la mejor política de la que seamos capaces, para

protegerlo y acercarle los servicios, para su desarrollo integral.