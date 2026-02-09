El aumento rige en todo el país. Según la empresa distribuidora, cuesta entre $16.000 y $18.000. En paralelo, el programa Ahora Gas también actualiza sus valoreslunes 09 de febrero de 2026 | 9:36hs.

Este lunes 9 de febrero aumentará el precio de la garrafa de gas de 10 kilos, elemento indispensable en la economía de las familias misioneras teniendo en cuenta la falta de red de gas natural en la provincia. Según confirmaron a El Territorio desde Finten SRL, la representación local de YPF Gas, la actualización en los valores se dará en todo el país y la garrafa retirada desde la planta. Anteriormente una garrafa de 10 kilos se conseguí entre $12.500 y $13.000, sin embargo, desde esta jornada -según la empresa que distribuya- se conseguirá entre $16.000 y $18.000. Lo que significaría un aumento de más del 20%, más precisamente 23%. En tanto que la unidad puesta en domicilio tendrá un costo mayor.

Este matutino pudo consultar que en Ypf gas y Amarilla Gas la garrafa de 10 kilos subió a $17.000, mientras que Hipergas y Extragas subieron a $15.500.

El aumento en las tarifas de gas en Argentina presenta aumentos promedio del 16,9% a nivel nacional, con mayores impactos en altos consumos, buscando reducir subsidios y estabilizar precios. “Se trata de una suba general que proviene desde Nación por liberación de precios y la quita de subsidios”, indicaron desde una de las empresas distribuidoras en la Provincia.

Ahora Gas

Por otro lado, se anticipó en los últimos días que también desde este lunes también tendrá subas el programa Ahora Gas. El ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, anunció una actualización en el valor que se mantenía sin cambios desde hacía tres meses. El precio de la garrafa de 10 kilos que se vende dentro de este programa pasará de $11.500 a $14.000 en todo el territorio provincial.

Para el titular de Hacienda, el nuevo costo de la garrafa de 10 kilos bajo el programa provincial representa “un precio que continúa siendo muy inferior al valor en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan entre $17.000 y $18.000, mientras que en otros comercios se vende a precios todavía mayores”.