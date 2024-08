Los interesados en inscribirse a la Policía de Misiones como en el Servicio Penitenciario Provincial tienen tiempo de hacerlo hasta el próximo 6 de septiembre

Desde el próximo lunes, 2 de septiembre, abren las inscripciones en la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Misiones y los interesados en inscribirse tanto en la Policía de Misiones como en el Servicio Penitenciario Provincial tienen tiempo de hacerlo hasta el próximo 6 de septiembre.

El trámite de ingreso, destinado a jóvenes de 17 a 23 años, se realizará únicamente de forma virtual a través de la página web www.ufspm.com.ar, disponible de 8 a 19 en los días antes mencionados.

Aquellos que ingresan a la web pueden acceder a la Guía para completar el formulario en el que deberán especificar Nombre Completo, DNI, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Municipio, Departamento, Provincia, Nacionalidad, Celular, Teléfono alternativo, Email, Estado Civil, si tiene hijos, Estatura, Peso, Contraseña, Confirmar contraseña.

Requisitos

Ser ciudadano/a argentino/a, nativo/a o por opción.

Tener entre 17 años (cumplidos) hasta 23 años al 1º de Marzo del año 2025. (Los menores de edad deben contar con la autorización correspondiente).

Estado civil: soltero/a, viudo/a o divorciado/a.

No tener hijos.

Tener una estatura mínima de 1,60 mts.(Femeninos); 1,65 mts. (Masculinos).

Título Secundario completo o constancia de finalización de estudios. No deberá adeudar materias de años anteriores.

No registrar antecedentes judiciales provinciales y nacionales ni contravencionales.

No registrar causas judiciales abiertas provinciales o federales ni contravencionales.

No poseer tatuajes que sean visibles con el uso regular de cualquier uniforme de la Institución. O que sean lesivos, obscenos y/o discriminatorios.

Reunir las condiciones psicofísicas exigidas.