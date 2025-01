El Conicet dio a conocer una investigación acerca de las propiedades del maní y su efecto preventivo contra el dengue.

El dengue es tema de agenda sanitaria a nivel nacional. Distintos organismos trabajan a fin de luchar contra la enfermedad transmitida por el vector. En este contexto, especialistas del CONICET realizaron una investigación y detectaron propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas contra el virus del dengue, en la planta de maní.

“Tras una revisión bibliográfica exhaustiva, elegimos investigar la planta de maní por sus comprobadas propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Nuestro estudio busca revalorizar ese residuo a través de la obtención de un antiviral contra el virus del dengue”, destacó Carola Sabini, investigadora del CONICET en el INICSA y líder de la investigación.

El extracto de tegumento de maní se obtiene por métodos sustentables que utilizan etanol. Créditos: gentileza investigadores.

En un trabajo anterior, el equipo obtuvo extractos de tegumentos y de semillas de maní y evaluó su toxicidad en modelos experimentales sobre células (in vitro) y con ratones (in vivo). Con esa información, los especialistas establecieron con precisión concentraciones seguras de ambos productos naturales, que no dañen las células del huésped, y las utilizaron para estudiar su actividad antiviral contra el serotipo 2 del DENV en ensayos in vitro sobre cultivos celulares.

“El extracto de semilla tuvo muy poca actividad, ya que inhibió parcialmente al virus en las etapas intracelulares de la replicación; mientras que el extracto de tegumento, aún en bajas concentraciones, logró inactivar el virus al cien por ciento”, señaló la especialista en microbiología.

Efectos y diferencias

De forma continua detalló que consideran “que estos efectos se deben a diferencias en la composición de cada producto. La semilla tiene más componentes lipídicos. En tanto, la piel de maní presenta polifenoles y proantocianidinas, que son grupos de moléculas conocidos por sus propiedades antioxidantes y antivirales”, explicó la especialista en microbiología.

La primera autora del trabajo acerca de los efectos de la planta de maní contra el dengue, Florencia Menis Candela.

Además, demostraron que el “extracto de tegumento inhibe el DENV-2 en las diferentes etapas de su ciclo de replicación, tanto en la adsorción y penetración -cuando el virus se une a la célula para ingresar en ella- como dentro de la célula hospedadora”. El compuesto también presentó acción virucida e, incluso, consiguió impedir la infección por DENV-2 aplicado a modo de tratamiento previo de las células.

Para Sabini, esta amplia actividad antiviral excedió las expectativas: “Es muy importante, porqu

