Cerca de 30 toneladas de desechos y chatarras fueron retirados de los barrios San Isidro y Sur Argentino, tras el intenso operativo que concretó este lunes la Municipalidad de Posadas en conjunto con la Provincia y las Fuerzas de Seguridad, destinado a evitar la propagación del mosquito que transmite el dengue.

Las tareas preventivas para controlar el mosquito Aedes aegypti se intensifican mediante descacharrados y campañas de concientización, en el marco de la emergencia sanitaria que rige en la provincia. Se trata de control focal, a través del cual se ingresa casa por casa para buscar y retirar los elementos que puedan convertirse en reservorios de agua y potenciales criaderos de este insecto.

La campaña de descacharrado 2020 arroja números que reflejan el constante trabajo de la Comuna, Provincia, el Ejército Argentino y la Policía de Misiones. Y este martes continuará en la Delegación Municipal de Villa Urquiza.

El clima cálido contribuye a la proliferación del mosquito y el ciclo no se ve interrumpido, estas temperaturas mantienen al mosquito activo y así se transmite la enfermedad. Por tal motivo, la comunidad debe tener presente esta situación y no descuidar las acciones preventivas en sus viviendas. Porque sin criaderos en los hogares, no hay mosquitos, por eso se recomienda tapar, tirar y voltear los recipientes.