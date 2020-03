Paraguay atraviesa una fuerte lucha epidemiológica contra el dengue y en el año ya se registró 137.423 notificaciones. Además, no descartan, un nuevo repunte del brote en la primera quincena de marzo.

Hernán Rodríguez, director de enfermedades transmisibles de Paraguay habló sobre la situación actual de su país. “Las estadísticas demuestran esto, un repunte para mediados del mes de marzo. De hecho los epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública de Paraguay ya habían calculado que a mediados de febrero íbamos a tener el pico de la epidemia y efectivamente en esas fechas llegamos al pico máximo donde se notificaron casi 30 mil personas con sospecha de dengue en esa semana. Posteriormente, ya las notificaciones pasaron en la siguiente semana a poco más de 25 mil”, explicó. La situación se refleja en los servicios de los hospitales, de la cantidad de personas que van a consultar, también se nota que va disminuyendo la cantidad de infectados.

Rodríguez expuso que los casos confirmados se establecen de acuerdo a una vigilancia laboratorial y “en este sentido estamos hablando de 11.311 casos confirmados, pero en lo que va del año, tuvimos unas 137.423 notificaciones. Hay que destacar que estos números serían lo que llamamos “la punta del iceberg”, es decir que acá no están aquellos pacientes que consultan, pero no se notificó por algún motivo, tampoco están aquellas personas que se enferman y no consultan, y tampoco la cantidad de personas que se infectan con el virus y no se enferman. Esto último es muy común, por lo que las cifras antes mencionadas habría que multiplicarlas por un valor de 5 o 10 veces”, detalló.

Respecto a los casos fatales, señaló “que hasta ahora son 34 casos”. Y expuso que “hubo varias muertes descartadas por dengue”. “Aquellos certificados de defunción en los que no figura dengue, el cuadro clínico según la historia clínica se investiga también. Cabe destacar que, en los 34 casos, además los pacientes tenían factores de riesgo, ya sean la edad o alguna enfermedad de base”.

En tanto en Argentina, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García adelantó que están en alerta por un posible pico de dengue para la primera quincena de marzo, luego de la muerte de una mujer por el virus que transmiten los mosquitos.