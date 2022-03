Esta semana se realizó en el Sum de la Defensoría del Pueblo una reunión entre el defensor del pueblo Alberto Penayo y padres de alumnos de la Escuela Especial N °4, quienes solicitaron la intervención de la institución para gestionar la finalización de las obras de la escuela, inconclusas desde el 2019.

Según manifestaron los padres, como la escuela no se termina, las familias deben recurrir a otras instituciones no adaptadas para las necesidades especiales de sus hijos discapacitados. Incluso algunas optan por no enviarlos, por las dificultades que representa.

Tras la reunión, se abrió un expediente administrativo en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y se convocó al Iprodha a una reunión para iniciar una mesa de diálogo y las gestiones necesarias para que la obra de la Escuela Especial 4 se finalice en la mayor brevedad posible.