¿Qué pasa si no voto en las elecciones legislativas de este domingo?

El domingo 8 de junio Misiones celebrará las elecciones legislativas. Con más de un millón de electores habilitados, la inasistencia en las urnas puede traer consecuencias económicas y legales. La multa ascenderá a 500 pesos.

Este domingo 8 de junio se llevarán adelante las elecciones legislativas en Misiones para renovar 20 bancas de diputados provinciales titulares y siete suplentes. Además, diez municipios, cuya carta orgánica así lo determina, votarán concejales, y en Oberá también se elegirá al defensor del pueblo. La multa ascenderá a 500 pesos.

En Argentina el voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio. Por ello, todos los ciudadanos tienen el derecho al sufragio siempre que el padrón electoral los identifique como habilitados.

El total de electores habilitados para votar este domingo en Misiones es de 1.002.304, mientras que el número de extranjeros asciende a 3845. Las mesas habilitadas serán 2.935 (20 para extranjeros) en los 457 centros de votación.

A partir de los 16 años, o desde los 71 años de edad se puede ejercer el derecho al voto de forma voluntaria. En cambio, para las personas que tienen entre 18 y 70 años es obligatorio. Es por eso que no cumplir con el deber cívico puede derivar en diversas consecuencias económicas o legales, en caso de no justificar la inasistencia.

Para el trámite de justificación, se debe presentar la documentación correspondiente que acredite el motivo de la falta. Entre estos se encuentran los certificados médicos o comprobantes laborales. También se aplica si la persona está a más de 200 kilómetros del lugar de votación.

Hay un plazo de 60 días para presentar un formulario de justificación sobre la ausencia ante la Justicia Electoral. De lo contrario, la multa se adherirá automáticamente al Registro de Infractores.

Consecuencias por no justificar la falta y monto de la multa

Si la persona no justifica la ausencia dentro del lapso de los 60 días, su nombre se incorporará al Registro de Infractores y la multa se adherirá automáticamente al registro. Este se puede consultar en la página web de la Cámara Nacional Electoral.

El monto de la multa aumenta progresivamente según la cantidad de infracciones previas que la persona tenga. La primera falta tiene una multa de 50 pesos. En caso de tener cuatro o más infracciones, la multa ascenderá a 500 pesos.

La multa se puede abonar de forma directa en la web de la Cámara Nacional Electoral mediante cualquier medio de pago digital. O bien de forma presencial en las sedes del Banco de la Nación Argentina. Además, quienes no sean justificados y persistan con la infracción, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Y quienes no paguen la multa no podrán realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales.