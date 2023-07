En horas de esta mañana, se llevó a cabo la clausura del 2do curso de Instructor de Tiro Policial en la Policía de la Provincia de Misiones. Este curso, considerado como un pilar fundamental en la formación del personal policial, se destaca por su enfoque en el Uso Racional y Progresivo de la Fuerza, así como en el manejo adecuado de armas de fuego, siendo el único en su tipo en todo el noreste argentino

.

La capacitación inició el pasado 20 de febrero, y contó con la participación inicial de 54 cursantes pertenecientes a la Policía de la Provincia, 3 del Ejército Argentino y 1 del Servicio Penitenciario Provincial. Tras varias etapas de capacitación intensiva, se logró que un total de 25 miembros del personal policial, 2 del Ejército Argentino y 1 del Servicio Penitenciario Provincial llegaran a la fase final, destacándose la participación de un gran número de efectivos femeninos.



El programa de instrucción abarcó diversos aspectos relacionados con el uso responsable y seguro de armas de fuego, incluyendo materias específicas sobre pedagogía, legislación vigente, limpieza y mantenimiento, así como aspectos psicofísicos y técnicas de manejo grupal. Además, se llevaron a cabo prácticas en polígonos cerrados y abiertos con diferentes armas utilizadas por las fuerzas policiales.



El acto de clausura contó con la distinguida presencia del Sr. Jefe de Policía, Crio. Gral. Carlos Merlo, el Sr. Sub Director Gral. FoCaDe, Crio. Inspector Marcelo Omar Gentile, y el Sr. Jefe del Departamento de Capacitación Tiro y Manejo de Armas de Fuego, Of. Principal, Prof. Lic. Cristian Andrés Puchalski.

Asimismo, estuvieron presentes los instructores del curso y los egresados del mismo, junto con invitados especiales como el Alcaide Principal del Servicio Penitenciario Provincial, Cristian García, y el Sub-Oficial Mayor encargado de la División Materiales del Comando de la Brigada Misiones XII, Atilio Guerra.

El rol del Instructor de Tiro Policial se destaca como fundamental en las instituciones de seguridad, ya que no solo posee conocimientos técnicos y operativos indispensables, sino también la capacidad de transmitir esos conocimientos a sus compañeros. Esta formación contribuye a la educación y formación de mejores servidores públicos, quienes se enfrentarán a diario a desafíos para mantener el orden y la seguridad en nuestra sociedad.