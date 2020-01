Andrés Cubas, figura de Talleres, se refirió al interés de Juan Román Riquelme para llevarlo a Boca y dejó en claro que por ahora se queda en Talleres

Con la inminente salida de Daniele De Rossi, se habló de la posibilidad de que Boca salga al mercado de pases a buscar un volante que reemplace al italiano.

Uno de los jugadores que más le gusta a Juan Román Riquelme para esa posición es Andrés Cubas, quien surgió de las inferiores del Xeneize pero actualmente es una de las figuras de Talleres de Córdoba.

Sin ir más lejos, luego del amistoso ante San Lorenzo, el mediocampista nacionalizado paraguayo se refirió a la posibilidad de volver al club que lo vio nacer de la mano de Román.

«El año pasado me sentí muy bien. Sé que se habló de Boca y otros equipos, pero por ahora me quedo. No hubo más que rumores. Si llega una oferta, la analizaremos con el club y veremos qué es lo mejor», manifestó Cubas.

Cabe destacar que River también posó sus ojos en él y el mismo volante no descartó la chance de ir al Millonario. Sin embargo, ahora se sumó el interés de Boca y su futuro podría estar en el Xeneize.

Lo cierto es que Cubas dejó en claro que por ahora tiene la cabeza en Talleres y que lo demás es puro rumor. ¿Qué pasará?