La vicepresidenta dijo que Alberto es el responsable de cerrar el acuerdo y negó que proponga rechazar el pago de la deuda.

Cristina Kirchner rompió el silencio por primera vez desde la derrota electoral y publicó una carta pública en la que asegura que no propone desconocer la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advierte que el acuerdo puede ser «un cepo» a la inclusión social. Además dejó en claro que la responsabilidad de la negociación con el organismo internacional «es del Presidente».

La centralidad que adquiere la negociación con el FMI en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández fue anticipada por LPO. Bajo el título: «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades», Cristina criticó a la oposición y los medios, como paso previo para desmarcarse de las eventuales consecuencias de un acuerdo con el Fondo, que subrayó, deberá avalar el Congreso.

En su párrafo más claro en ese sentido, hizo referencia al título de una noticia que hablaba de la lapicera de Cristina Kirchner en la negociación con el Fondo, para afirmar que «la lapicera no la tiene Cristina. Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación».

«No lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina», agregó en la carta publicada justó un día después de ser sobreseída en la causa Hotesur, acaso la que más la inquietaba porque incluía a sus hijos.

La lapicera no la tiene Cristina. Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina.

Entre cuestionamientos, afirma además que el acuerdo puede ser «un cepo» a la inclusión social y el crecimiento económico. En el texto argumenta que el país -al igual que el resto del mundo- sigue atravesado por la pandemia y los riesgos permanentes de una nueva cepa. Dijo que a esa situación se le suma el peso «inédito» de una deuda con el FMI que contrajo Macri con el organismo y supera los 44 mil millones de dólares.

«Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país», afirma en uno de los párrafos más contundentes.

La carta parece apoyar que se negocie y se acuerde con el FMI, pero marcando un límite. De hecho, a lo largo del año tanto ella como Máximo no se privaron de advertir sobre las consecuencias de un acuerdo con el Fondo. Las cuatro leyes que Alberto calificó de «centrales» para acordar con el organismo, están cajoneadas en Diputados por decisión del bloque peronista.

Transitando esa delgada línea, Cristina argumenta que no existe de su parte un planteo para «desconocer» la deuda. «¡Ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. Creo que el kirchnerismo tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos», dijo y agregó que «basta recordar una vez más la cancelación de la deuda con el FMI llevada a cabo por Néstor Kirchner, así como también la reestructuración de deuda llevada a cabo en 2005 y en 2010 con acreedores privados, con la quita más grande de capital e intereses de la que se tenga memoria».

Entre críticas a la oposición, Cristina reconoció el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas. «La actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado, a nivel nacional, las elecciones parlamentarias», dijo.

La mención llegó al momento de argumentar la especulación respecto de su silencio respecto de un posible acuerdo con el Fondo. «Declaraciones como ‘no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine’ son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales», escribió la vicepresidenta y agregó: «¿En serio que los mismos hoy no se hacen cargo de nada?».

La carta cierra con varios párrafos en los que cita las palabras del Presidente el pasado 9 de julio en la conmemoración de la gesta de la Independencia en la Casa de Tucumán. Cristina asegura que comparte esos párrafos y la reproducción de los textuales puede interpretarse -según el lector- como un respaldo o como un condicionamiento.

Allí, el Presidente dijo: «todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo».

«¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además me reclaman que arregle rápido», reproduce la carta.

«Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante», cierra la cita de las palabras de Alberto.

LPO