Sigue el paro de transportistas de carga por tiempo indeterminado, en medio de la crisis por el faltante de gasoil que afecta a 21 provincias del país.

Hasta el momento las negociaciones entre el Gobierno y los sectores que organizaron la medida de fuerza, no lograron avanzar tras el fracaso de la reunión de ayer a la tarde. Hay que recordar que la medida de fuerza es organizada por los integrantes de Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, y del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP).

Infobae realizó esta mañana una recorrida por toda la Autopista Buenos Aires – Rosario, la zona más cerca a Capital Federal que registra un alto nivel de conflicto, con la presencia de transportistas al costado de la ruta y bloqueando la misma por espacio de algunos minutos.PUBLICIDAD

En el trayecto realizado hay un epicentro de la protesta entre el kilómetro 235 y casi 250 de la mencionada Autopista, entre San Nicolás y Villa Constitución. En dicho lugar por un espacio de 25 a 40 minutos se detiene el tránsito en ambas manos de la ruta para los camiones. Mientras que hay una libre circulación para el resto de los automovilistas. Una situación que hasta el momento no ha derivado en ningún tipo de incidentes, más allá del malestar que genera en los automovilistas una protesta de estas características. El tránsito particular no se detuvo, pero se vio afectado por las largas filas de camiones parados. Foto: Gustavo Gavotti

Desafiando las bajas temperaturas de hoy a la mañana, por debajo de los 5 gradoscon una fuerte custodia de la Policía y Gendarmería, los transportistas autoconvocados que se encuentran al frente de la protesta en esa zona del territorio bonaerense comentaron que “si bien hacemos algo que no nos gusta hacer, la gente entiende el reclamo que llevamos adelante y esperamos que los funcionarios escuchen el reclamo. Todos estamos perjudicados por el faltante de gasoil”.

Además, exigieron al Gobierno una solución a la problemática: “Tenemos muy buena predisposición para resolver el conflicto. Solamente necesitamos acceder al gasoil y a los insumos que necesitamos para la actividad, pero también actualizar la tarifa porque la inflación nos está afectando. Ojalá que los funcionarios tomen conciencia de la gravedad de la situación. Se está parando la producción y la economía, y nos molesta que el Gobierno no nos escuche”.

Desde ese lugar de la Autopista Buenos Aires – Rosario y luego de transitar más de 50 kilómetros llegamos a las afueras de la ciudad de Rosario, específicamente al cruce de las rutas 10 y 11. Se trata del corazón de ingreso a los puertos exportadores de San Lorenzo, Timbúes y General San Martín. En este punto del conflicto, la protesta tiene un alto impacto. Al momento del mediodía de hoy había una fila de camiones detenidos de más de 5 kilómetros, que pasan largas horas en dicho lugar. “No está entrando cereal a los puertos y hay una libre vía para aquel transporte de combustible”, comentó a este medio Enzo Gamarra, transportista de Rafaela, provincia de Santa Fe, y afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. En los alrededores de los principales puertos de Santa Fe el movimiento de camiones se volvió casi nulo. Foto: Gustavo Gavotti

En esa zona, aquellos camiones que transporten combustibles pasan por el lugar de la protesta sin que sean detenidos, pero si se detiene todo lo que es el transporte de granos que llevan carga a los puertos. En esta jornada, según datos del sector privado, a la zona de puertos del Gran Rosario ingresaron un total de apenas 686 camiones, contra los 2.879 del día de ayer. Datos que reflejan el impacto de la medida de fuerza, en momentos donde está por finalizar la cosecha de soja y falta cosechar casi el 60% del área sembrada con maíz. Se trata de los dos principales complejos que aportan divisas por las exportaciones agroindustriales.

Tucumán

Durante la jornada de ayer hubo manifestaciones de camioneros al costado de la ruta en diferentes puntos del país, y en algunos lugares se registraron bloqueos, como en Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Buenos Aires. Y también se registró un bloqueo con camiones en la Autopista La Plata – Buenos Aires durante más de dos horas, y que contó con la intervención del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Transportistas que participaronde la protesta en San Nicolás. Foto: Gustavo Gavotti

Además, en la provincia de Tucumán, otra de las zonas de epicentro de la medida de fuerza, el presidente de la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATC), Eduardo Reinoso, anunció la reanudación de la cosecha de caña de azúcar luego un principio de acuerdo entre los transportistas y el sector empresario para avanzar en las negociaciones por una nueva tarifa. Por otro lado, el dirigente durante una conferencia de prensa agregó: “Como el sector citrícola y de granos se oponen a acordar una tarifa. Los asociados van a seguir a la orilla de la ruta con una protesta por tiempo indeterminado aplicado a esas actividades en particular”.