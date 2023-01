Este lunes se realiza la primera audiencia. Se esperan declaraciones de los padres del joven asesinado

Hugo Tomei, abogado de los acusados (Ezequiel Acuña)

Hugo Tomei, abogado de los acusados, pidió la suspensión del proceso luego de que Burlando tomó la palabra. “Tengo algo que es mucho mas importante y que +hace que solicite la suspensión del debate después de los alegatos”, afirmó.

“Es muy grave, y lo vengo diciendo desde hace tres años: no hay sentencia que pueda ser válida si el proceso no sigue los lineamientos de la constitución”, siguió Tomei.

Afirmó luego que “se está violando el derecho a la intimidad” y “la presunción de inocencia de los acusados”, con críticas a los medios. Criticó la tarea de la fiscal Zamboni. “No puede ser que se le haya tomado declaración en 25 minutos a los diez”. “Se violentó su derecho a ser oídos”, completó. “A mí me mueve la ley, no la opinión pública”, dijo después,

Iracundo, golpeó la mesa con un puño y hasta pidió la nulidad del proceso, tras un breve entredicho con Burlando.

“¿Para quién es la ley? ¿Para ellos sí? ¿Para los otros no?”, se preguntó Tomei mirando al tribunal: “Entiendo que esto es un escándalo. Pero lo vengo planteando hace tiempo”, completó. Después, mostró un chat de WhatsApp, La presidenta del Tribunal le pidió que no anticipe la evidencia pues pero permitió explicar esta parte, que hace a su planteo de nulidad.

Luego, el fiscal Gustavo García contraatacó: “El planteo de suspensión del debate efectuado por la defensa ya ha sido anulado y lo está reeditando en esta oportunidad”. Así, la fiscalía rechazó el planteo.

Fabián Améndola, querellante con Burlando, continuó: “Desde ya compartimos lo manifestado por el Ministerio Público. Este es un planteo que no es novedoso, que ya ha sido formulado en todas las instancias del proceso y que ha sido resuelto. Introducirlo nuevamente, en este momento, afecta a estar parte fundamentalmente”. “Ellos (los imputados) tuvieron la posibilidad de prestar declaración y se negaron y el doctor Tomei estaba en conocimiento de eso”, acusó Améndola. “Entiendo que el excelentísimo Tribunal debería rechazar este planteo y seguir adelante”, agregó. Así, pidió por el rechazo del planteo de Tomei, en sintonía con la fiscalía.

Luego, los acusados fueron esposados y retirados para un cuarto intermedio de 20 minutos.10:01 HsHOYhttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.549.0_es.html#goog_9656606030 seconds of 27 secondsVolume 10% Video: los magistrados en la sala.

Los rugbiers ingresaron a la sala a las 10 AM, rodeados por trece efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense que les quitaron las esposas. Todos ellos llevan barbijos. Los guardias forman una suerte de pared humana alrededor de los acusados, lo que vuelve imposible a los periodistas poder verlos de forma completa.

Poco después de su ingreso tomaron sus asientos los jueces del tribunal, María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

Máximo Thomsen, vestido con una camisa blanca, se ubica en la segunda hilera de acusados. Ciro Pertossi, por su parte, viste una camisa verde. Enzo Comelli, una camisa celeste. Blas Cinalli, una chomba verde agua. Los jueces requirieron a los acusados que se identifiquen, se quitaron los barbijos al hablar.

“Les hago saber a los imputados que tienen que estar atentos porque en este debate se va a resolver la situación procesal de cada uno de ustedes”, les advirtió la jueza Acosta. Luego, el MPF comenzó la lectura de la acusación, formulada en la investigación por la fiscal Verónica Zamboni. Después, el querellante Burlando tomó la palabra.

El abogado de los Báez Sosa aseguró que los imputados “acordaron y planearon emboscar con la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Lo hicieron luego de un incidente menor dentro del local bailable Le Brique, donde la víctima y las personas que la acompañaron intentaron calmar los ánimos, evitar una pelea, recomponer la situación”.

“Pese a esto los acusados tomaron una decisión: tomaron la decisión de matar y mataron. A partir de hoy vamos a demostrar que el asesinatos de Fernando Báez Sosa tuvo como mecánica un asalto por ambos flancos de la víctima, luego se espera que el personal policial que vigilaba la zona se retirara del lugar para así facilitar la tarea y así matar sin riesgo y sobre seguro”, continuó.

“Vamos a demostrar que los acusados tendieron esa noche un verdadero cerco humano con la finalidad de poder asegurarse actuar sobre seguro y tener certeza que su presa no iba a poder eludirlos y mucho menos contar con ayuda, ayuda que demostraremos que otras personas quisieron otorgarle y no pudieron debido a la muralla infranqueable que construyeron sobre la víctima. El crimen fue una lisa y llana ejecución. No estuvieron dispuestos a detener su accionar hasta no ver sin vida al individuo. Cada golpe aplicado tenía un destino y un fin: matar”, siguió.

Así, Burlando incluso pidió la prisión perpetua para los ocho imputados. La jueza Acosta lo corrigió, al decir que "no es un alegato", es decir, que no es el momento en el proceso para el pedido de pena. Los rugbiers ante el tribunal.09:33 HsHOY Hugo Tomei, defensor de los rugbiers (Ezequiel Acuña)

En un confuso episodio, una pareja de los acusados que llegaron al lugar se retiraron en una camioneta tras intentar ingresar por el sector destinado a la prensa. Todavía no fueron identificados, ya que llevaban sus caras cubiertas con barbijo. Luego, la mujer regresó y tomó asiento en la sala, sin el hombre.

“Dejaron el lugar provisoriamente porque no era turno de ellos”, explica una fuente en Tribunales. Poco después, Hugo Tomei, defensor de los acusados, hizo su llegada y saludó a Orlando, Leguizamón y Améndola. Junto al asiento de Tomei hay dos hileras de cuatro asientos cada una.

En breve, se espera el ingreso de los acusados a la sala para comenzar las lecturas de rigor de fiscales acusadores, querella y defensa, antes de las declaraciones de Graciela y Silvino Báez.09:08 HsHOY Silvino y Graciela, padres de Báez Sosa (Ezequiel Acuña)

Poco después de las 9, Silvino y Graciela, padres de Fernando Báez Sosa, llegaron a los tribunales de Dolores para ser los primeros testigos en el proceso, en una lista de más de 170 personas que deberán declarar.

Junto a ellos estaban sus abogados, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Martín Leguizamón. Los padres entraron a la oficina de gestión de audiencias del Poder Judicial, donde firmarán varios documentos y luego ingresarán a la sala de audiencias.

“Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo sé que mi corazón está destrozado”, afirmó Graciela, en referencia a los imputados que ya habían sido ingresados al Tribunal. En la esquina de los tribunales, una mujer desplegó una bandera que dice “Justicia por Fernando”.

Poco después, dos familiares de los acusados llegaron al lugar con las caras cubiertas con barbijos. No hicieron declaraciones a pesar de la insistencia de los periodistas presentes. Video: hablan los padres de Fernando Báez Sosa08:14 HsHOY El ingreso de los rugbiers a los tribunales de Dolores (Ezequiel Acuña)

Los rugbiers ya están en Dolores. El domingo a las 8 de la mañana. a casi 24 horas del inicio del debate y en medio de un fuerte hermetismo oficial, un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense trasladó a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi hasta la Unidad N°6 de Dolores, a diez cuadras de los tribunales, donde llegaron a las 10, según confirmaron a Infobae fuentes del caso. Hoy lunes por la mañana, dos móviles de traslado fueron dispuestos frente al penal, con personal vestido con equipo anti motín, a la espera de movimientos.

Poco antes de las 8, fueron enviados a tribunales en dos camionetas del Servicio Penitenciario Bonaerense con un máximo cuidado para que los acusados no sean vistos por el publico o la prensa. Los móviles cruzaron la calle Márquez en dirección a Rico e ingresaron por la zona de estacionamiento del Palacio. Una camioneta blanca fue usada para bloquear la vista mientras subían, a pesar de que no había una multitud esperándolos.

Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa, que serán los primeros testigos en el proceso, ya se encuentran en la zona tras hospedarse en un hotel a una cuadra de la sala de audiencias. Allí permanecerán en los próximos días.

También ingresaron la jueza Claudia Castro y los fiscales fiscal Juan Manuel Dávila y Gustavo García.08:08 Hs

El debate se inicia este lunes 2 de enero a las 9 en el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores. Durante la primera audiencia se esperan las declaraciones de Silvino y Graciela, los padres de la víctima. Fuerte hermetismo por los movimientos de los acusados

Hoy comienza el juicio en contra de los ocho acusados del crimen: Guarino y Milanesi, presentes en la foto, fueron sobreseídos.

A casi tres años del crimen, el lunes 2 de enero de 2023, los ocho acusados de haber matado a golpes a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del 18 enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, enfrentarán el juicio en su contra. Se los acusa de matar con alevosía y de haber ideado un plan para matar a traición.También se les imputan las “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando, que estaban junto a él la madrugada del crimen.

Pueden ser condenados a prisión perpetua.

El juicio, donde se debatirán las responsabilidades penales de cada uno, se desarrollará desde las 9 am en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en la Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales de esa localidad. El edificio enfrenta un fuerte operativo de seguridad, con un vallado de esquina a esquina.

Por lo pronto, los rugbiers ya están en Dolores. El domingo a las 8 de la mañana a casi 24 horas del inicio del debate y en medio de un fuerte hermetismo oficial, un móvil del Servicio Penitenciario Bonaerense trasladó a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi hasta la Unidad N°6 de Dolores, a diez cuadras de los tribunales, donde llegaron a las 10, según confirmaron a Infobae fuentes del caso. Hoy lunes por la mañana, dos móviles de traslado fueron dispuestos frente al penal, con personal vestido con equipo anti motín, a la espera de movimientos.

Poco antes de las 8, fueron trasladados a tribunales con un máximo cuidado para que los acusados no sean vistos por el publico o la prensa. Los móviles cruzaron la calle Márquez en dirección a Rico e ingresaron por la zona de estacionamiento del Palacio. Una camioneta blanca fue usada para bloquear la vista mientras subían. Los rugbiers en camino hacia el Tribunal (Ezequiel Acuña)

No es la primera vez que los imputados se alojan en la cárcel más antigua de la provincia: ya estuvieron detenidos allí entre el 29 de enero y el 13 de marzo de 2020, antes de que se dispusiera su traslado a la Alcaidía N°3 de Melchor Romero en La Plata.

Aunque todavía no está confirmado si los acusados van a permanecer en Dolores durante el transcurso del debate o si solo van a asistir a la primera y a la última audiencia y, luego, continuarán el proceso por Zoom desde Melchor Romero, fuentes cercanas a la investigación confiaron a este medio que es probable que asistan a todas las audiencias.

“La sala del Tribunal está preparada para que vayan los ocho de manera presencial, durante todo el debate, con dos custodios y dos familiares por imputado”, explicaron a Infobae las mismas fuentes.

Por parte del Ministerio Público intervendrá el fiscal Juan Manuel Dávila, a cargo de la Fiscalía de Juicio N° 8 de Dolores. Los representantes de la víctima son Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola. En tanto, la defensa de los acusados estará a cargo de Hugo Tomei.

Para que el desarrollo del debate esté garantizado ante cualquier apagón, ya se instaló un grupo electrógeno en la puerta del Palacio de los Tribunales de Dolores, previendo posibles cortes de luz.

Según está previsto en el cronograma, por el TOC N°1 pasarán, entre el 2 y el 18 de enero de 2023, más de 170 testigos. Silvino y Graciela, los padres de la víctima y querellantes en el expediente, fueron citados a declarar en la primera audiencia del proceso. Lo harán luego de las presentaciones de rigor de la fiscalía, su querella y la defensa. La misma será transmitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires.

Silvino y Graciela Báez Sosa arribaron a la ciudad de Dolores en micro pasadas las 21.30 del domingo, y se registraron en un hotel ubicado a una cuadra del tribunal. Llegaron junto con parte de su equipo de abogados y un patrullero, que se instaló frente al hotel.

“A pesar de los nervios y la angustia trataremos de ser fuertes. Vamos a ser la voz de nuestro hijo,junto con nuestro equipo de abogados”, dijo Silvino a Infobae, a horas del inicio del debate. Graciela, en tanto, hizo hincapié en el cruce cara a cara con los imputados. “Va a ser un momento duro enfrentarnos con los asesinos de Fer, pero es algo que esperamos hace muchísimo tiempo”, sostuvo en comunicación telefónica con este medio y confió que se quedarán en Dolores durante todo el juicio. Desayunaron poco antes de las 8. La madre llevaba un rosario. Ambos llevaban en su ropa el mismo pin, que dice “Justicia por Fernando”.

Desde las primeras horas del domingo, la calle Riobamba al 200, donde se encuentra el ingreso principal del penal de Dolores y a donde trasladaron ayer a los imputados, quedó vallada entre las calles Alberdi y Leandro N. Alem. También fue vallado el palacio de Tribunales sobre la calle Belgrano al 100, entre Márquez y Rico, para asegurar el ingreso de los acusados al edificio. Silvino y Graciela Báez Sosa, los padres de Fernando, declararán como testigos durante la primera jornada del juicio (Crédito: Gustavo Gavotti)

En la lista de testigos, también figuran Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi —los rugbiers originalmente acusados que luego fueron sobreseídos— y Pablo Ventura, el remero de Zárate falsamente acusado por el asesinato que estuvo preso cuatro días.

Otro nombre que se destaca es el de Gustavo Presman: el perito informático forense de la querella de Sandra Arroyo Salgado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Según detalles en la lista, Presman fue citado por la defensa.

Guarino y Milanesi son los últimos dos testigos programados, agendados para la última de las 13 audiencias de declaraciones, programada para el 18 de enero. Fueron requeridos tanto por la querella -liderada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de los padres de Fernando- y de la defensa, a cargo del abogadoHugo Tomei.

Los dos jóvenes oriundos de Zárate recuperaron la libertad tras doce días de encierro en el penal de Dolores, el 10 de febrero de 2020. Al finalizar la investigación penal preparatoria, la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, solicitó que se decretara el sobreseimiento de ambos. En primer lugar, porque las ruedas de reconocimiento en su contra resultaron negativas, como así también las pericias de los teléfonos celulares y los seguimientos de las cámaras de seguridad.

“Lo cierto es que no han podido tampoco ser ubicados, por las secuencias fílmicas, en el lugar directo de la agresión a Fernando, sino solo en inmediaciones y alejados de la víctima”, sostuvo Zamboni en un escrito.

Pero sobre todo, la fiscal valoró que los estudios de ADN realizados sobre sus propias prendas de vestir y zapatillas no encontraron rastros compatibles con las muestras tomadas sobre la víctima. Tampoco había restos de piel de ambos jóvenes bajo las uñas de Fernando Báez Sosa, que llegó a defenderse y, en ese intento, rasguñó a alguno de sus atacantes.

El crimen

De acuerdo con el pedido de elevación a juicio de la fiscal Verónica Zamboni, el crimen de Fernando se produjo entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, frente al boliche bailable Le Brique.

La acusación que recae sobre los imputados sostiene que tomaron la decisión de matar a Báez Sosa y que, para ejecutar el plan, dividieron sus funciones. Así, cinco de ellos (Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli) fueron a buscar a Fernando, “lo tomaron desprevenido y de espaldas” y “comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo”.

Cuando el joven de 18 años cayó al piso, y “aprovechándose aún más de esa situación de indefensión”, le dieron una patada que le provocó la muerte en forma casi inmediata al causarle “un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo”.

Mientras todo eso sucedía, los otros tres (Ayrton Viollaz, Lucas y Luciano Pertossi) formaron “una especie de cordón” para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y, además, los golpearon varias veces. Por eso, la acusación incluye el delito de lesiones leves.