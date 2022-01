El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés reapareció anoche en la Fiesta Nacional del Chamamé y confirmó que padeció coronavirus.

El mandatario estuvo en la tercera noche de la Fiesta Nacional del Chamamé y destacó la importancia del evento, pero principalmente la necesidad de vacunarse contra el Covid-19 y de respetar las medidas sanitarias.

«No es lo mismo que te agarre Covid teniendo tres vacunas, que ninguna. La mayoría de los que la pasan mal en el Hospital de Campaña no están vacunados. Yo pasé por una situación de covid-19. Me contagié no sé dónde, pero no la pase mal por las tres vacunas que tengo. La única manera de superar la pandemia es vacunándose», dijo en declaraciones a Radio Continental.

Además, adelantó que “el pase sanitario será pedido en todos los eventos con público en Corrientes”.