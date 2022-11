El actor británico Benedict Cumberbatch visitó Argentina y aprovechó la oportunidad para llegar hasta Corrientes y conocer los Esteros del Iberá. Junto a su familia, disfrutó de las maravillas de la naturaleza y quedó fascinado por el trabajo de conservación que se realiza allí.

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch es conocido por interpretar al Doctor Strange en las películas de Marvel. Este actor de cine, televisión, teatro y voz fue dos veces nominado al Oscar por Mejor actor (2015 The Imitation Game y 2022 The Power of the Dog). Su primer gran éxito frente a las cámaras fue en 2004 con su interpretación de Stephen Hawking en la película televisiva Hawking. También se lo recuerda por su rol del célebre detective Sherlock Holmes en la serie Sherlock que se grabó entre 2010 y 2017. Los «trekkies» lo recuerdan por su participación en Star Trek: en la oscuridad como John Harrison, «Khan».

El biólogo y conservacionista Pablo Guerra, quien trabaja en la estancia San Alonso en los Esteros del Iberá, relató en sus redes sociales cómo fue la visita de Cumberbatch. Junto a su esposa Sophie Hunter y sus tres hijos, Christopher, Hal y Finn, disfrutaron de las maravillas que ofrece Corrientes.

«Al parecer el tipo eligió Argentina como lugar de vacaciones para ir con su familia (teniendo todos los países del mundo para ir) y, una de las paradas que hizo fue en Corrientes, en la hostería Rincón del Socorro. Allí le comentaron acerca de la fundación y el trabajo que estamos haciendo, y lo invitaron a conocer San Alonso».

«Me tocó conocer a una persona que se presentó simplemente como ‘Benedict’, padre de familia de tres pequeños demonios de rulos rubios y ojos claros, y cuyo interés por la naturaleza y conservación es genuino. Al parecer la familia compró hace un tiempo ya una finca de aproximadamente 300 has en Inglaterra con la idea de restaurarla y hacer rewilding de algunas especies extintas. Estaba fascinado con el proyecto».

«Cuando se estaba por ir en avioneta me saludó con un abrazo y felicitó por el trabajo que estaba haciendo, al igual que a mis compañeros».