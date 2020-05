El dueño de una conocida fábrica de pastas de Posadas, José Melegatti, confirmó que los trabajadores de su empresa dieron negativo al test de coronavirus aunque permanecerán aislados de manera preventiva por 14 días.

El propietario del local comercial también lamentó el maltrato que recibieron sus trabajadores producto de la publicación de los datos de cada uno de los empleados que tuvieron contacto con la bromatóloga de la firma, que la semana pasada dio positivo para Covid-19.

En ese sentido, comentó que una de las jóvenes que vive en Villa Cabello fue cruelmente violentada en redes sociales, donde la acusaron de violar el aislamiento obligatorio. Melegatti explicó que la joven había ido a realizar su hisopado para determinar si había contraído coronavirus y cuando llegó a su domicilio se percató que no tenía luz eléctrica, por lo que se dirigió a la planta baja para verificar el problema y fue allí donde la escracharon y difamaron diciendo que estaba transitando sin barbijo y sin cumplir las normas, pero “ella solo se había olvidado de poner el barbijo nuevamente para dirigirse a la planta baja y no salió a la calle”.

A su vez, dijo que muchos comercios asociados a la firma tuvieron cierto temor por los productos que debían recibir de la fábrica. No obstante, el empresario recordó que hay todo un protocolo de higiene que siguen y además, por la forma de cocción de los alimentos, no hay peligro. “La mercadería o se hierve o se frita o se hornea, no hay consumo directo por lo que no habría peligro”, remarcó.