El cheto vino el jueves del exterior. El guardia le advierte que no esta cumpliendo el protocolo de sanidad y termina con el tabique roto y lo denuncia en una comisaria de Vicente Lopez. La violencia de esta gente es brutal pero mucho mas lo es el desprecio por la comunidad. Asco pic.twitter.com/4pAiHL97Kc — David Coen (@davycoen1) March 15, 2020

El inquilino de un departamento de Olivos , Vicente López, que habría llegado hace pocos días de los Estados Unidos y que, supuestamente, se resistía a hacer el aislamiento dispuesto para impedir la propagación del coronavirus , atacó a los golpes al empleado a cargo de la seguridad del edificio que le había recriminado no cumplir con el protocolo ordenado por las autoridades sanitarias.

El ataque, ocurrido anoche a las 21.20 en la guardia de ingreso de un edificio situado en Rosales al 2700, quedó registrado por las cámaras de seguridad internas. El agresor, que alquila un departamento en el séptimo piso, quedó a disposición de la Justicia Federal de San Isidro, que lo imputaría por violar el artículo 205 del Código Penal que establece una pena de prisión de seis meses a dos años «para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

También le imputaría la violación del artículo 239 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de quince días a un año la persona que «resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

Así lo informaron fuentes oficiales. Después del ataque se dispuso una consigna policial en la puerta del edificio para controlar que el agresor no salga del edificio.

«¿Vos me estás amenazando a mí?, me dijiste que me ibas a poner una multa», le espetó el agresor al custodio. El vigilador le respondió: «Salí de la guardia. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad» y lo empujó fuera de la oficina, pero el inquilino se resistió y le empezó a pegar golpes de puño con la mano derecha y lo amenazó: «Te voy a matar la conch… de tu madre…».

Hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández , se refirió al ataque en Vicente López. «Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente», dijo el jefe del Estado en declaraciones a radio Mitre y Radio 10.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. Según informaron las fuentes consultadas, el agresor quedó aislado en el departamento que alquila y si el test de prueba del coronavirus Covid-19 le da positivo, sería internado.

Según informaron fuentes de la Municipalidad de Vicente López, poco antes de las 22 de ayer se recibió una llamada al número de emergencias 911 para denunciar el ataque sufrido por el vigilador privado.

Tras la llamada, fue enviado al lugar de los hechos un móvil del Comando de Patrulla Municipal. El personal municipal constató las lesiones del custodio privado. Según las fuentes consultadas, el agresor había llegado desde los Estados Unidos 48 horas antes del ataque.

«Ante un caso de este tipo, el personal pide unidades de apoyo y dos ambulancias del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). Manteniendo el protocolo establecido por el Municipio y en concordancia con el del gobierno nacional, ambas personas fueron aislados. El personal de vigilancia, además fue llevado al Hospital Municipal Bernardo Houssay y el agresor ingresó en una cuarentena domiciliaria», explicaron las fuentes consultadas.

La decisión de disponer la consigna policial en la puerta del edificio donde vive el agresor se tomó para evitar que esta persona intente violar el aislamiento.

Según las fuentes consultadas, ni el agresor ni las demás personas que viven con él presentaron síntomas compatibles con el coronavirus Covid-19.

«Ante situaciones de estas características, Vicente López recomienda el llamado al número 109 para poder accionar velozmente y de manera articulada con personal de Salud y Seguridad, tanto de Nación, Provincia y Municipio los protocolos correspondientes. Para consultas sobre Covid-19 se puede llamar gratuitamente al 107 del SAME local», explicaron desde la comuna gobernada por Jorge Macri.